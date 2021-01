Landwirtschaft und Literatur: Was Bremer einst in Mecklenburg bewirkten

Klein Siemen

„Mich interessieren so Dinge, wo ich aus meiner Sicht sage, da haben andere Leute noch nicht ausreichend geforscht, da muss noch mal geguckt werden – und das mache ich dann gerne“, nennt Johann-Günther König in Klein Siemen einen Beweggrund seines Wirkens als Autor von Büchern und Beiträgen, die anschauliche Lebensgeschichten erzählen.

Der gebürtige Bremer schaut dabei oft auf „bestimmte Aspekte“ der Historie seiner Heimatstadt – wie man es in seinen Büchern zur Literatur- und Sittengeschichte der Hansestadt nachlesen kann – erweitert letztlich aber stets den Horizont der Leser über das Regionale hinaus, webt Daten und Fakten historischer Begebenheiten ein, deckt „weitergehende Strukturen“ auf.

So sagt der Autor zu seinem jüngsten Werk, in dem Klein Siemen – seiner neuen Heimat, wie er sagt – eine wichtige Rolle zukommt: „Ich kann eine schlichte Dorfchronik machen und alles Mögliche zusammenschreiben. Ich kann aber auch versuchen, den Leser und die Leserin ein bisschen in eine Geschichtserzählung mitzunehmen, die über das hinausgeht, was bestimmte Jahreszahlen verraten, die jeder sowieso gleich wieder vergisst.“

Deshalb schreibe er innerhalb der Geschichte des heutigen Ortsteils von Kröpelin – „die wir über 700 Jahre betrachten können“ – die Biografie eines Mannes, der hier Gutshofbesitzer war – Johann Gildemeister. Der junge Bremer Leinenhändler hatte den Hof hier im Frühjahr 1810 von der Witwe eines Rostocker Vizekonsuls erworben, um „Ökonom“ (hier Landwirt) zu werden. In dieser napoleonischen Zeit hatte der damals 26-Jährige zudem begonnen, seiner Geliebten in Bremen ausführliche Briefe zu senden. Diese waren dann Johann-Günther König nach jahrelanger Recherche 2018 bei einer Familienkonferenz der Gildemeisters übergeben worden: „Mindestens 80 Briefe.“

„Wenn man das auf die richtige Länge bekommt, hat man einen sehr schönen Eindruck, was hier passiert ist. Denn er berichtet auch von der Einrichtung des Wohnzimmers und was er mit den Handwerkern macht – Details aus dem alltäglichen Leben. Das ist sehr, sehr selten“, betont der Buchautor. Die Korrespondenz umfasst den Zeitraum von 1810 bis zur Mitte der 1820er Jahre. So lange war Johann auf dem Hof, danach war sein Bruder der Pächter.

Gildemeisters machten aus Klein Siemen einen weithin bekannten Hof

Die Familie Gildemeister schaffte es, aus ihrem Klein Siemener 256-Hektar-Besitz einen weithin bekannten Hof zu machen, ergänzt König: „Nach allem, was wir wissen, mit der ersten Stallwirtschaft in Mecklenburg überhaupt.“ Man hätte die Weide für bessere Zwecke gebraucht, unter anderem für die Schafherden, erklärt der Autor weiter und erinnert daran, wie der Gutsbesitzer nach der Lektüre von Werken des Philosophen Jean-Jacques Rousseau ein besseres Verhältnis zu seinen Tagelöhnern anstrebt: „Er hat gesehen, dass die Leute besser arbeiten, wenn sie quasi fröhlich sind.“

Diese Biografie des „Ökonomen“ und seines Hofes soll rechtzeitig vor dem Jubiläumsjahr von Klein Siemen, das erstmals im Juni 1322 als „Slavica villa Zymen“ schriftlich erwähnt worden war, im Bremer Verlag Edition Temmen erscheinen.

Bereits im vergangenen Herbst hat der Göttinger Wallstein-Verlag eine andere König-Biografie auf den Markt gebracht – über den Bremer Friedo Lampe, einen Verfasser magisch realistischer Kurzromane und Erzählungen, einen Bibliothekar, Herausgeber und Lektor namhafter Verlage und Schriftsteller wie Hans Fallada. Auch darin zeichnet Johann-Günther König auf gut 380 Seiten Lebenslinien nach, die von der Weser nach Berlin und Mecklenburg führen. Allerdings in Zeiten von Kaiserreich, Republik und dann Faschismus.

Die Friedo-Lampe-Biografie von Johann-Günther König, Wallstein-Verlag, 28 Euro. Quelle: Thomas Hoppe

Friedo Lampe war schreibend im Deutschen Reich geblieben, musste das Verbot seines ersten, Ende Oktober 1933 erschienenen Romans „Am Rande der Nacht“ erleben, die Nazi-Zensur beim Fallada-Roman „Der Eiserne Gustav“ und als im November 1943 seine Wohnung ausbrannte, nachdem 753 britische Flieger in 22 Minuten 2500 Tonnen Spreng- und Brandbomben über Berlin abgeworfen hatten: „Alles ist verbrannt, meine Bücher, mein Flügel, Zeug und Geschirr, alles.“

„Nicht zuletzt die von ihm verwahrten Aufzeichnungen, Manuskripte, Briefe und Fotos“, ergänzt Johann-Günther König in seinem Buchvorspann. Trotzdem gelingt es ihm, seinen Lesern auch zu Lampe eine nachvollziehbare, spannungsgeladene Lebensgeschichte zu präsentieren. Dazu gehört der Verweis: „Wie es scheint, wollte er durch die NSDAP-Mitgliedschaft (zumal als erheblich gefährdeter Homosexueller) seine Position als Volksbibliothekar absichern bzw. sich vor Repressionen schützen.“

In Bremen gibt es heute einen Friedo-Lampe-Weg

Johann-Günther König hat gemeinsam mit der extra gegründeten Friedo-Lampe-Gesellschaft dafür gesorgt, dass das Gesamtwerk des 1899 geborenen Bremers, der ein moderner Autor war und mit seiner filmischen Erzählform traditionelle Kriterien sprengte, in historisch-kritischer Auflage – ohne die einst erfolgten Zensur-Streichungen – der Nachwelt vorliegt.

Friedo Lampe ist am 2. Mai 1945 von zwei Rotarmisten auf seinem Weg in die Wohnung nach Kleinmachnow bei einer Kontrolle und – laut Zeuginnen – längerem Wortwechsel erschossen worden: „Irgendetwas lief schief“, heißt es dazu im Buch.

In Bremen gibt es als Abzweig vom Rilke-Weg einen Friedo-Lampe-Weg.

Von Thomas Hoppe