Bad Doberan/Neubukow

Langer Wahlabend in den Ämtern Bad Doberan-Land und Neubukow-Salzhaff: Gegen 22.15 Uhr standen hier die ersten Gemeindevertretungen samt Bürgermeister fest. So sind in Steffenshagen, Wittenbeck, Reddelich, Alt Bukow und Am Salzhaff die alten auch die neuen Amtsinhaber. Die Auszählungen der restlichen Gemeinden dauerten bis nach Redaktionsschluss an. Die Wahlbeteiligung war gut, vor allem vormittags bildeten sich lange Schlangen vor den Wahllokalen.

In Steffenshagen konnte der bisherige Amtsinhaber Georg Endmann auch bei dieser Wahl mit 237 die meisten Stimmen auf sich vereinen – und setzte sich so deutlich gegen Mitbewerber Andreas Hoffmann (89) durch. Stärkste Kraft im neuen Gemeinderat mit insgesamt vier Sitzen ist die Wählergruppe FFw Steffenshagen – gefolgt von der CDU (2) sowie den Einzelbewerbern Andreas Hoffmann (parteilos) sowie Joachim Glaser ( AfD).

In der Gemeinde Reddelich ist Ulf Lübs mit 415 Ja-Stimmen gewählt worden. Er war der einzige Kandidat für das Amt. Von der Wählergruppe Frischer Wind für Reddelich und Brodhagen haben alle fünf Kandidaten künftig einen Sitz in der Gemeindevertretung. Zudem ziehen die Einzelbewerber Chris Ammon, Antje Hackendahl und Tim Wunderlich ein.

Auch in Wittenbeck ist der alte der neue Bürgermeister: Hier gewann Dirk Stübs ( Die Linke) mit 353 Stimmen gegen Jürgen Sattler (107/ CDU). Die Gemeindevertretung setzt sich aus der Wählergruppe Unabhängige Wählergemeinschaft Wittenbeck (UWW) mit zwei Sitzen sowie den Einzelbewerbern Torsten Schikowski, Marco Jürß und Thomas Zietz zusammen.

Stichwahl zwischen Priem und Wagner

Zur Stichwahl am 16. Juni kommt es in Bartenshagen-Parkentin: Hier treten Tobias Priem und Christoph Wagner gegeneinander an. Priem konnte im ersten Wahlgang 401 Stimmen auf sich vereinen, Wagner kam auf 371. Die Gemeindevertretung setzt sich aus den Wählergruppen Bartenshagen/Parkentin (fünf Sitze) und Gemeinschaft 2019 (vier Sitze) sowie Einzelbewerber Egon Kron zusammen. Kron landete im Kampf um den Bürgermeister-Posten mit lediglich 87 Stimmen auf dem dritten Platz.

Schlotmann bleibt Bürgermeister Am Salzhaff

Kai-Uwe Schlotmann bleibt Bürgermeister der Gemeinde Am Salzhaff. Er wurde mit 76,03 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt. Auf seine Mitbewerberin Astrid Wagener fielen 23,97 Prozent der Stimmen. Die Kauffrau war auch als Einzelbewerberin für die Gemeindevertretung angetreten, erhielt hier 17,09 Prozent der Stimmen und damit einen Sitz. Das teilte Anke Nausch, Leiterin des Amtes Neubukow-Salzhaff, mit.

Die meisten Sitze in der Gemeindevertretung fallen auf die „WG Am Salzhaff“ (4 Sitze). Sie erhielt 62,91 Prozent der Stimmen. Für die WG Neues Gemeindeleben stimmten 20 Prozent der Bürger, damit bekommt sie einen Sitz.

Wählergemeinschaft Alt Bukow holt vier Sitze

In der Gemeinde Alt Bukow war Manfred Wodars als einziger Bürgermeister-Kandidat angetreten – und wurde mit 86,36 Prozent wiedergewählt. Die Wählergemeinschaft Alt Bukow erhielt 80,57 Prozent der Stimmen und erhält vier Sitze. Als Einzelbewerber zieht Thomas Menski ein.

Lange Schlangen vorm Wahllokal

Vor allem in den ersten Wahl-Stunden hatten sich am Vormittag vor und in den Wahllokalen etwa in Rethwisch, Bargeshagen oder Parkentin lange Schlangen gebildet – aufgrund einer offenkundig hohen Wahlbeteiligung, aber auch, weil viele Bürger zunächst Probleme mit den jeweiligen Wahlscheinen und der gefühlten „Papier-Flut“ hatten. Das Problem: Einige potenzielle Wähler ließen sich von den Menschenmengen abschrecken und machten gleich wieder auf dem Absatz kehrt.

„Ich war gegen halb 9 Uhr im Wahllokal der Rethwischer Feuerwehr“, sagte etwa Martin Grenz. „Da war es so voll – ich hatte echt keine Lust zu warten.“ Typischer Fall von denkste: Beim zweiten Versuch eine Stunde später hatte sich die Warteschlange sogar noch vergrößert. „Einige Leute beschäftigen sich eben erst unmittelbar vor der Wahl mit den Modalitäten“, meinte Grenz. „Wenn die dann erstmal diese ellenlangen Zettel aufklappen, sind die doch total überfordert.“

Entspannter ging es da im Wahllokal der Börgerender Tourist-Information zu: Bis 14 Uhr hatten hier rund 255 Bürger ihre Stimmen abgegeben – etwa die Hälfte der Wahlberechtigten im Ort. Beim dritten Anlauf gegen 14 Uhr hatte sich dann auch in Rethwisch der erste Trubel etwas gelegt – und Martin Grenz konnte schließlich seine Kreuzchen machen.

In Russow war es gegen 17 Uhr schon ruhig geworden. „Wir hatten einen hohen Andrang am Vormittag“, erzählt Wahlhelferin Tanja Schmuggler. Da sei es auch zu Wartezeiten gekommen. 268 Männer und Frauen konnten im Wahllokal im Kirchengemeindehaus ihre Stimme abgeben.

Lennart Plottke und Anja Levien