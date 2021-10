Rostock

Kirchengemeinden in ganz MV laden dieses Jahr wieder zu Martinsspielen, Laternenumzügen und heißen Getränken. In Warnemünde und im Ostseebad Binz führt Sankt Martin auf dem Pferd den Zug an. Die Kinder in Marlow können bei Punsch und Gebäck das Lodern des Martinsfeuers bestaunen und in Kühlungsborn führen die Konfirmanden das Martinsspiel vor.

Erster Laternenlauf in Gadebusch – weitere in Rostock

Der erste Laternenumzug findet am 4. November mit dem Gadebuscher Trommler und dem Gadebuscher Nachtwächter um 17.30 Uhr statt. Das Evangelische Pfarramt Binz organisiert am 10. November von 17 bis 18 Uhr ein Martinspiel mit Umzug.

Die meisten Laternenläufe sind aber für den 11. November geplant. In Warnemünde startet nach der Martinsandacht um 17 Uhr der Zug um 17.30 Uhr mit musikalischer Begleitung von The Marching Saints. In Rostock wird es um 16 bis 18 Uhr ab der Nikolaikirche einen Spaziergang durch die Altstadt geben. Außerdem startet ab der Kita Muschelkorb um 16.15 Uhr der Laternenumzug der Kirchengemeinde Heiliger Geist.

Umzüge in Kühlungsborn, Grimmen und Anklam

Die Kinder in Kühlungsborn treffen sich um 16.55 Uhr an der Kita Arche Noah, denn um 17 Uhr startet der Martinsumzug und um 17.45 Uhr wird das Martinsspiel der Konfirmanden vorgeführt.

In Grimmen findet der Umzug ab der Kirche um 17 Uhr statt. In Neukloster beginnt der Umzug um 17 Uhr in der Kirchstraße. Etwas weiter im Süden, in Waren (Müritz), startet der Umzug um 16.30 Uhr an der St.-Marien-Kirche. In Anklam beginnt der Laternenlauf um 16.30 Uhr mit der Martinsandacht und endet mit einem liturgischem Abschluss in der Salvatorkirche.

Laternenläufe auf Usedom, in Parchim und Marlow

Auf der Insel Usedom findet von 17 bis 21 Uhr in Kölpinsee (Loddin) mit Begleitung der Feuerwehr Loddin in der Jägerstraße 1 der Umzug statt. In Parchim ist für 16.30 Uhr ein ökumenischer Martinsumzug organisiert. Doch es bleibt weiter unklar, ob dieser überhaupt stattfinden kann.

In Marlow sind am 12. November um 17 Uhr Kinder, Eltern und Großeltern erst zu einem kleinen Theaterstück eingeladen. Danach beginnt der Umzug. Die Veranstaltung wird von der Kita Grünschnabel und den Pfadfindern „Marlower Bären“ organisiert. Auch in Pinnow soll am 12. November der Umzug stattfinden, nähere Informationen werden noch bekannt gegeben.

Abschluss in Rostock

Die Innenstadtgemeinde Rostock plant am 20. November einen zweiten Laternenlauf – wieder von 16 bis 18 Uhr ab der Nikolaikirche.

Sankt Martin: Kinder besingen die Nächstenliebe

Es ist eine Tat der Nächstenliebe, die die Kinder heute noch besingen: Einst ritt der römische Soldat Martin durch die Eiseskälte im französischen Norden, als ihn ein Bettler ohne Kleidung um Hilfe bat – der bittere Frost wäre sonst sein Tod, wie es im Lied heißt.

Kurzerhand nahm Martin sein Schwert und teilte seinen Mantel entzwei. Eine Hälfte überreichte er dem frierenden Bettler. Auch die Kirchengemeinde Rostock-Heiligen Geist möchte teilen und sammelt dieses Jahr Spenden für Kinderprojekte der Flutopfergemeinden.

