Rostock/Wismar/Bad Doberan

Das Jahr 2022 ist bereits drei Wochen alt, aber der Laufkalender weist für die Region entlang der mecklenburgischen Ostseeküste noch Lücken auf. Einige Lauf-Events, die vor der Corona-Pandemie fest zum Veranstaltungsplan der jeweiligen Kommune gehörten und oft schon zum Jahresbeginn komplett inklusive Ausschreibung im Internet beworben worden sind, wurden bisher noch nicht einmal konkret terminiert. Oder es fehlen Details wie Laufstrecken, Startzeiten oder Möglichkeiten zur Anmeldung.

Das hat einen plausiblen Grund: Zu oft mussten Veranstalter in den vergangenen zwei Jahren seit Ausbruch der Corona-Pandemie aufwendig vorbereitete Events aufgrund des Infektionsgeschehens oder wegen zu strenger behördlicher Auflagen wieder absagen. „Wir müssen erst einmal abwarten, wie sich die Situation rund um die Pandemie weiter entwickelt, bevor wir mit konkreter Planung beginnen. Auch im vergangenen Jahr mussten wir, wie schon 2020, alle drei Läufe absagen“, bedauert Torsten Paetzold, Vorsitzender des Poeler SV. Die vom Insel-Sportverein organisierten Events, wie der AOK-Insellauf, der Poeler Abendlauf und der Cap-Arkona-Gedenklauf sind bei Athleten aus ganz Mecklenburg und auch bei Urlaubern sehr beliebt. So nahmen am letzten Abendlauf 2019 immerhin 566 Athleten und Athletinnen teil.

Termine für Insellauf auf Poel stehen fest

Paetzold und seine Mitstreiter vom Poeler SV hoffen aber, dass sich die Situation bald ändert und sie ihre Laufwettkämpfe wieder anbieten können. „Wir wollen in diesem Jahr gern wieder durchstarten und alle drei Läufe durchführen“ sagt der Vereinschef optimistisch. Im „Poeler Inselblatt“, dem amtlichen Mitteilungsblatt des Ostseebades Insel Poel, werden auch schon konkrete Termine genannt. So soll der Insellauf am 12. Juni stattfinden, der Abendlauf ist für den 13. August vorgesehen und am 11. September ist der Cap-Arkona-Gedenklauf geplant. Konkrete Angaben sollen folgen, sofern es sich abzeichnet, dass die Läufe auch sicher stattfinden können.

Hier können Sie sich bereits anmelden Nach aktuellem Standsind im ersten Halbjahr 2022 folgende Lauf-Events (Auswahl) in der Region an der mecklenburgischen Ostseeküste vorgesehen: 27. März – 4. Start in den Frühling in Rostock: Veranstalter: Rostocker Citylauf e.V.. Info/Anmeldung: rostocker-frühlingslauf.de 23. April – 39. Stoltera-Küstenwaldlauf in Warnemünde: Veranstalter: Leichtathletik-Verband MV, Ausrichter: SV Warnemünde. Info/Anmeldung: kuestenwaldlauf.de 1. Mai – 13. DRK-Mollilaufin Bad Doberan: Veranstalter: DRK-Kreisverband Bad Doberan: Info/Anmeldung: noch nicht vorhanden 8. Mai – 40. Ostseeküstenlauf in Rerik: Veranstalter: Rostocker Citylauf e.V.. Info/Anmeldung: www.ostseekuestenlauf.de 22. Mai – 30. Citylauf in Rostock: Veranstalter: Rostocker Citylauf e.V.. Info/Anmeldung: www.rostocker-citylauf.de 12. Juni – Poeler Insellauf: Veranstalter/Ausrichter: Poeler SV.Info/Anmeldung: noch nicht vorhanden 22. Juni – 13. Firmenlauf in Rostock: Veranstalter: Pro Event. Info/Anmeldung: agentur-proevent.de 25. Juni – Night-Run in Kühlungsborn (Start der Laufserie Kübo-Cup). Veranstalter: Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn. Info/Anmeldung: noch nicht vorhanden

Kübo-Cup in Kühlungsborn soll starten

Eine Cup-Serie mit drei Läufen sollte bereits im vergangenen Jahr auch im Ostseebad Kühlungsborn zu den sportlichen Höhepunkten gehören. Aber sämtliche Starttermine für den Kübo-Cup sind 2021 coronabedingt gestrichen worden. „In diesem Jahr soll der Kübo-Cup aber stattfinden“, versichert Torsten Dunkelmann. Der Bad Doberaner, der unter dem Label „Ostseeweg“ selbst große Wanderungen in der Region anbietet, ist an der Organisation der Läufe im Ostseebad beteiligt und klärt über Details zur Laufserie auf: „Erster Bestandteil ist der Night-Run am 26. Juni. Zu diesem Abendlauf gehören Strecken vom Kinder- und Schnupperlauf bis zur Langstrecke über zehn Kilometer. Beim Baltic-Run am 3. Oktober gilt das übliche Streckenangebot. Zum Silvester-Run, ebenfalls mit denselben Strecken, kann die Sammlung der Cup-Punkte komplettiert werden.“ Für jeden Lauf gibt es aber auch Einzelwertungen. „Wir rechnen pro Veranstaltung mit etwa 300 Teilnehmern“, kalkuliert Torsten Dunkelmann eher vorsichtig. Die Anmeldung sowie Start- und Zielbereich für alle Läufe befinden sich im Konzertgarten West. Die Zeitmessung und Auswertung für den Kübo-Cup werde über den externen Partner tollense-timing aus Neubrandenburg erfolgen, erklärt Dunkelmann. Auch Peter Zettl freut sich schon auf den Cup. Der Kühlungsborner betreibt im Ostseebad die „Laufschule Ostseezeit“, wo er Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene anbietet. Zettl unterstützt die Organisation der Laufserie ebenfalls fachlich und weiß zu berichten, dass für den Baltic-Run im Oktober zunächst auch ein Halbmarathon im Gespräch war. „Aber da es sich um eine Serie handelt, bei der Cup-Punkte gesammelt werden, ist es besser, wenn die Strecken bei allen Läufen auch einheitlich sind“, argumentiert der Lauftherapeut und Inhaber der Trainer-C-Lizenz.

Anmeldung online noch nicht überall möglich

Wer allerdings schon jetzt im Internet nach einer Möglichkeit sucht, sich für die diesjährige Laufserie in Kühlungsborn anzumelden, wird enttäuscht. Auf der Webseite des Neubrandenburger Zeitmessdienstes tauchen die Termine noch gar nicht auf und auf der von der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn betriebenen Internetseite des Ostseebades werden unter der Rubrik „Veranstaltungen für Laufbegeisterte“ noch immer die ausgefallenen Termine der Laufserie von 2021 aufgeführt (Stand 22.1.22).

Zur Galerie Ob Start in den Frühling, Mollilauf, Ostseeküstenlauf, Stoltera-Küstenwaldlauf, Insellauf, Citylauf oder Kübo-Cup. In der Region sollen beliebte Events in diesem Jahr wieder stattfinden.

Wesentlich professioneller wird dagegen im Internet ein Lauf-Event in der Region beworben, das schon auf eine lange Geschichte verweisen kann. Bereits zum 39. Mal wird am 23. April zum Stoltera-Küstenwaldlauf nach Warnemünde eingeladen. Der Lauf, der vom Leichtathletik-Verband MV veranstaltet und vom Sportverein Warnemünde ausgerichtet wird, ist Bestandteil des Landes-Laufcups von Mecklenburg-Vorpommern. Im Angebot ist eine Hauptstrecke über zehn Kilometer sowie eine eher für den Nachwuchs vorgesehene Strecke von drei Kilometern.Das Onlineportal für die Anmeldung ist bereits frei geschaltet und die Meldeliste mit den ersten angemeldeten Teilnehmern ist ebenfalls online.

Ausschreibung für Molli-Lauf in Bad Doberan noch nicht veröffentlicht

Nur eine Woche nach dem Stoltera-Lauf, am 1. Mai, soll dann wieder der DRK-Molli-Lauf viele Laufbegeisterte nach Bad Doberan und Heiligendamm locken. Federführend ist hier der Kreisverband Bad Doberan des Deutschen Roten Kreuzes, der vom ortsansässigen Bad Doberaner Sportverein organisatorisch unterstützt wird.

Wanderfreunde lesen hier weiter: „Ostseeweg“: Die schönsten Wanderstrecken in der Region Bad Doberan

Zu den sportlichen Herausforderungen des Traditionslaufes gehören die Langstrecke über zwölf Kilometer von Bad Doberan nach Heiligendamm und zurück, die halbe Distanz von Heiligendamm bis zum Kamp nach Bad Doberan sowie ein etwa drei Kilometer langer Abschnitt von der Rennbahn zum Kamp, der vorzugsweise von den Jüngeren unter die Sohlen genommen wird. Aber auch hier ist die Ausschreibung für 2022 bislang noch nicht veröffentlicht.

Jubiläumsläufe in Rerik und Rostock

Anders sieht es bei den Laufveranstaltungen aus, die von der Rostocker Agentur ProEvent organisiert und in Zusammenarbeit mit dem Rostocker Citylauf e. V. in der Region angeboten werden. Auf der Webseite der Agentur können sich Interessenten schon jetzt umfassend über Anmeldebedingungen, Preise und andere Details informieren und auch schon online anmelden. Von mehreren Veranstaltungen ragen der Ostseeküstenlauf in Rerik sowie der Rostocker Citylauf in diesem Jahr besonders heraus. Denn in beiden Fällen handelt es sich um Jubiläen.

Zum 40. Mal gehen am 8. Mai Athletinnen und Athleten beim Ostseeküstenlauf an den Start. Bis 2020 fand dieser zu den ältesten Sportwettkämpfen in Mecklenburg zählende Lauf in Kühlungsborn statt. Im vergangenen Jahr erfolgte zum ersten Mal der Startschuss auf dem Sportplatz im benachbarten Rerik. „Der Neustart im vergangenen Jahr war mit über 500 Teilnehmern ein voller Erfolg. Der Termin für den 8. Mai 2022 ist gesetzt und die Anmeldung dafür ist schon möglich“, erklärt Agentur-Inhaber Roman Klawun und ergänzt, dass er vor Ort große Unterstützung durch die Kurverwaltung und Vereine des Ostseebades erhält. Sportlich haben die Teilnehmenden die Auswahl unter vier verschiedenen Strecken vom 1,2 Kilometer-Familienlauf über den Küstenlauf (5 km oder 10 km) bis hin zum Halbmarathon auf profilreicher Route entlang der Ostseeküste. Für Freunde des Walkings wird eine Wettkampfstrecke über zehn Kilometer angeboten.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei Wochen nach dem Laufklassiker in Rerik wartet auf Klawun und sein Team in der Hansestadt Rostock das nächste Jubiläum. Zum 30. Mal findet dort der Citylauf, wahrscheinlich dann in anderen Dimensionen, statt. Immerhin beteiligten sich im vergangenen Jahr trotz Pandemie bedingter Einschränkungen 1350 Sportbegeisterte am Run durch die Rostocker Innenstadt. Unter „normalen“ Bedingungen aber wurden Jahre zuvor auch schon drei Mal so viel Athleten gezählt. Weitere Highlights, die von Klawun und Co. in der Region organisiert werden, sind der „Start in den Frühling“, am 27. März in Rostock-Schmarl, der 13. Rostocker Firmenlauf am 22. Juni sowie der 19. Rostocker Frauenlauf am 28. August (beides im Rostocker Stadthafen).

Von Rolf Barkhorn