„Was sind euch die Kinder wert? Mehr Personal, sonst machen wir kehrt!“ Gut 50 Erzieherinnen und Erzieher aus neun Kitas des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan hatten am Mittwoch vor der Güstrower Kreisverwaltung eine klare Ansage im Gepäck: Der Landkreis Rostock und das Deutsche Rote Kreuz als Kita-Träger sollen für bessere Arbeitsverträge und einen besseren Personalschlüssel sorgen – sonst sind weitere Streiks nicht ausgeschlossen. „Der Kreis ist nicht bereit, die Verhandlungen für einen neuen Tarifvertrag vor dem 1.4. 2022 wieder aufzunehmen“, sagte Erik von Malottki von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), die zu Streik und Demonstration aufgerufen hatte. „Diese Zeitspanne ist uns aber zu lang – es geht um gerechtere Löhne und eine Ost-West-Angleichung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 auf 39 Stunden.“

„Es geht um Qualität – die Kita ist keine Aufbewahrungsstätte.“ Luisa Kunath, Kita-Erzieherin und Betriebsratsvorsitzende Quelle: Lennart Plottke

Darüber hinaus könne es nicht sein, dass etwa die Hansestadt Rostock mit Blick auf ein Bürgerbegehren für einen besseren Personalschlüssel bereits beschlossen habe, innerhalb eines Jahres 160 neue Kita-Stellen zu schaffen – während der Landkreis Rostock immer noch die abgegebenen Stimmen zähle und das Thema bis zum Jahr 2024 verzögern wolle, meinte von Malottki und machte deutlich: „Heute sind gut 50 Erzieherinnen und Erzieher hier – aber gut 6000 Menschen stehen hinter uns.“

Eine Erzieherin betreut 27 Hortkinder

Auch aus ihrer Sicht sei es „ein bisschen frustrierend“, dass die Gespräche jetzt offenbar nicht weitergeführt werden sollen, sagte Luisa Kunath, Erzieherin in der Schwaaner Kita „Umweltspürnasen“ und Betriebsratsvorsitzende: „Ich begleite den Prozess in unterschiedlichen Verhandlungsgruppen mit – es ist nicht einzusehen, dass wir bis zum 1. April kommenden Jahres warten sollen.“ Denn bei der Arbeit in einer Kita gehe es vor allem auch um Qualität, so Kunath: „Wir reden hier aktuell von einer Erzieherin für 27 Hortkinder oder eine Erzieherin für 18 Kindergartenkinder – die Kita ist aber keine Aufbewahrungsstätte.“

Dass die Erzieherinnen und Erzieher für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen – viele Eltern hatten dafür grundsätzlich Verständnis. „Ich kann die Unterschiede zwischen West und Ost mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ohnehin nicht mehr nachvollziehen“, sagte am Mittwochmorgen ein Vater vor der DRK-Kita Buchenbergzwerge in Bad Doberan. „Warum sollten nicht auch die Erzieherinnen und Erzieher auf diese Ungleichbehandlung aufmerksam machen – das ist ihr gutes Recht.“

Wurde am Mittwoch als eine von neun DRK-Einrichtungen bestreikt: die Kita Buchenbergzwerge in Bad Doberan. Quelle: Lennart Plottke

Was den 36-Jährigen, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, zusätzlich „milde“ stimmte: „Der Streik dauert zum Glück nur einen Tag und wurde früh genug angekündigt – alle Beteiligten konnten sich darauf einstellen.“ Seit einer Woche habe der Streikaufruf in der Kita ausgehangen, erklärte auch eine Doberaner Erzieherin. Offenbar nicht für alle Eltern sichtbar genug: „Das war mir gar nicht aufgefallen – ich habe erst gestern beim Abholen meiner Tochter davon erfahren“, sagte eine Mutter, die ihren Namen ebenfalls nicht in der Zeitung lesen möchte. „So kurzfristig konnte ich jetzt keine Betreuung für mein Kind organisieren.“

Kitas richteten „Not-Gruppen“ ein

Aufgrund des Arbeitsausstandes war in den DRK-Kitas spürbar weniger Personal vor Ort. Die GEW hätte dem Deutschen Roten Kreuz die Einrichtung von Notdiensten für besonders betroffene Familien angeboten, sagte die Landesvorsitzende Annett Lindner: „Wir hoffen auf die Solidarität der Eltern – es ist auch in ihrem Interesse, dass Erzieherinnen und Erzieher gute Arbeitsbedingungen haben und ihre Kinder bestmöglich betreut werden.“ Auch das DRK als Träger hatte mehr „Not-Gruppen“ als sonst eingerichtet und beispielsweise Hort- und ältere Kita-Kinder am Mittwoch zusammengelegt – „damit im Ernstfall kein Kind vor der Kita abgewiesen werden muss“, machte Bereichsleiterin Susann Wieland deutlich.

Nach Auffassung von Michael Fengler ist der Landkreis Rostock aber der falsche Adressat für Tarifvereinbarungen: „Wir sind an der tarifrechtlichen Auseinandersetzung zwischen den gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten und dem Träger nicht beteiligt“, machte der Kreissprecher vor den Demonstranten deutlich. „Es gibt eine bestehende Entgelt-Vereinbarung bis zum 31. März 2022 – nur, wenn wesentliche oder unvorhergesehene Gründe eintreten, ist eine vorzeitige Änderung möglich. Diese Gründe gibt es aus unserer Sicht nicht.“

Darüber hinaus sei das Bürgerbegehren ein vollständig anderer Sachverhalt, so Fengler: „Darüber hat der Kreistag, nicht die Kreisverwaltung zu befinden – eine Entscheidung dort steht aus.“ Dennoch sei man hier im Jugendhilfeausschuss auf einem guten Weg: „Es gibt einfach Verfahren, die wir einhalten müssen.“

Immerhin: Während der Demonstration habe die DRK-Geschäftsführung bei einem Telefonat erklärt, zu weiteren Verhandlungen bereit zu sein, sagte Gewerkschafter Erik von Malottki: „Dabei soll es auch um Themen wie Grundarbeitszeit oder Urlaub gehen – das ist ja schon mal ein Fortschritt und sicher auch diesem Streik zu verdanken.“

Von Lennart Plottke