Retter in Mecklenburg - Leben retten in der Corona-Krise: So bereiten sich Rettungsschwimmer in Mecklenburg vor

Die Corona-Verordnungen gelten auch auf Wachtürmen und an den Stränden in Mecklenburg. Durch den Mindestabstand brauchen die Rettungsschwimmer in diesem Jahr mehr Platz. Der ist aber nicht immer ausreichend in den Unterkünften.