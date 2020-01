Lebendige Demokratie: Astrid Wagener mischt in Gemeinde Am Salzhaff mit

Rakow/Bad Doberan

Astrid Wagener gestaltet die Geschicke der Gemeinde Am Salzhaff aktiv mit. Die parteilose Volksvertreterin ist 2. stellvertretende Bürgermeisterin, arbeitet im Finanz- und im Rechnungsprüfungsausschuss, ist Mitglied des Kreistages und stellvertretende Vorstandssprecherin für den Landkreisbereich im Aktionsbündnis Freier Horizont.

Die gebürtige Herzbergerin, die in Berlin aufwuchs, lebt seit 2008 in Rakow. Die OZ sprach mit der ausgebildeten Kauffrau und derzeitigen Hausfrau über ihr ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, hier aktiv in der Kommunalpolitik mitarbeiten zu wollen?

Dafür gab es einen Anlass: Auf einer Gemeindevertretersitzung war mit dem Aufstellen eines B-Plans gleichzeitig das Repowering der Windenergieanlagen nahe unseres Dorfes beschlossen worden. Dabei gab es Ungereimtheiten, zum Beispiel bei der Abstandsfrage, mit denen ich mich genauer befassen wollte. Deshalb sprach ich darüber privat mit allen Gemeindevertretern. Nur einer lehnte das ab und verwies auf die nächste öffentliche Sitzung, wo ich ihn darauf ansprechen sollte. Das habe ich dann getan.

Ja, sehr eindrucksvoll mit einem Großteil von den 35 Fragen, die Sie bei dieser Sitzung vor drei Jahren beantwortet haben wollten. Die OZ berichtete.

Es kann doch nicht sein, dass die Gemeindevertretung einfach die Finger hebt, ohne die betreffenden Beschlüsse zu kennen!

Das hatten Sie so aus Ihren Gesprächen mit den Volksvertretern entnommen?

Ja, sie sagten, dass das Amt Neubukow-Salzhaff alles geprüft hätte: „Und was das Amt sagt, das sei korrekt, ich muss mir sozusagen keine eigenständige Meinung bilden.“

Und das wollen Sie ändern?

Ich habe mir auch immer die Protokolle der öffentlichen Sitzungen auf meine Kosten beim Amt kopieren lassen und musste feststellen, dass sie oftmals nicht das widerspiegelten, was stattgefunden hatte.

Das haben Sie ja dann in den Bürgerfragestunden gesagt und dann wurde es korrigiert.

Genau. Aber nicht geändert wurde zum Beispiel die Rechtswidrigkeit einiger Beschlüsse. Der Bürgermeister hatte angesetzte Beschlussfassungen wiederholt vom öffentlichen Sitzungsteil in den nichtöffentlichen verschoben. Als ich das dann bei der Kommunalaufsicht kritisierte, wurde dort zwar festgestellt, dass das rechtswidrig gewesen sei, doch da ist bis jetzt nichts passiert.

Ich ging jedenfalls auch der Frage genauer nach, wie Windenergieanlagen repowert werden können, obwohl eigentlich kein rechtsgültiger B-Plan existiert, informierte mich beim Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) und beim Aktionsbündnis Freier Horizont.

Womit Sie dann sogar eine Wählergruppe ins Leben riefen?

Genau – und für „Freier Horizont – Energiewende mit Augenmaß“ zog ich in den Kreistag ein. Um dort mehr Mitsprache zu bekommen, ich bin ja die einzige Vertreterin unseres Aktionsbündnisses, habe ich mich gemeinsam mit dem Einzelbewerber Reinhard Dettmann – er war 20 Jahre lang Vorsitzender des Städte- und Gemeindetages – der FDP-Fraktion angeschlossen. Außerdem gehöre ich zu den Vertretern des Landkreises in der Verbandsversammlung des Planungsverbandes der Region Rostock.

Damit sitzen Sie ja nun quasi an den Schalthebeln der Kommunalpolitik.

Mir geht es in den Ausschüssen und in den anderen Gremien überhaupt nicht ums politische Kalkül, sondern es geht mir rein fachlich und sachlich um die Sache, auch um die Sache in der Gemeinde. Ich versuche, demokratische Werte zu leben. Das heißt, die Möglichkeiten, die ich habe, auszuschöpfen. Wenn ich einen Beschlussantrag stelle und der wird abgelehnt, dann bin ich damit zufrieden. Ich habe schließlich mein Bestmögliches getan.

Doch kürzlich hagelte es Dienstaufsichtsbeschwerden von Astrid Wagener im Amt Neubukow-Salzhaff.

Das Problem ist, dass die demokratischen Grundlagen schwer umzusetzen sind. Mein größtes Problem ist es, an Informationen zu kommen. Ich ließ mich als Gemeindevertreterin auch deshalb aufstellen, um nicht immer unter dem Deckmantel Datenschutz abgewimmelt zu werden. Ich möchte mir durch das Lesen der ursprünglichen Texte eine eigenständige Meinung bilden und nicht immer nur dem folgen, was das Amt vorgibt. Das ist für mich gelebte Demokratie, doch das ist ganz schwierig.

Aber ziehen im Prinzip nicht alle an einem Strang für die Region?

Wir Ehrenamtler in der Gemeinde, viele sind berufstätig, müssen uns darauf verlassen können, was uns das Amt an Informationen gibt – sachlich und fachlich korrekt dargelegt. Doch da gibt es auch langjährige Gepflogenheiten, die nicht unbedingt der gelebten Demokratie entsprechen. Wenn man dann versucht, daran etwas zu ändern, ist es menschlich, das zunächst gemauert wird: „Das haben wir immer so gemacht, das geht nicht.“

Was meinen Sie konkret?

Es geht darum, Strukturen der Informationszurückhaltung aufzubrechen, um das Totschlagargument Datenschutz. Man braucht nicht immer einen Beschluss der Gemeindevertretung, bevor man an bestimmte Dokumente kommen kann.

Gemeinsam mit der Rechts- und Kommunalaufsicht wird das jetzt geklärt. Wenn ich keinen Anspruch darauf habe, dann ist das so. Doch nicht zufrieden gebe ich mich mit Sätzen wie „Das ist bei uns nicht üblich“. Es ist ja manchmal per Gesetz festgelegt, welche Unterlagen ausgereicht werden müssen.

Dann arbeiten Sie gelegentlich ganze Sachverhalte noch einmal durch?

Natürlich, wenn es Ungereimtheiten gibt. Dann führt auch oft eins zum anderen. Das sind aber vor allem Dinge, die nicht neu sind, die grundsätzlich immer gleich sind. Und es sind auch immer die selben Fragen. Letztlich wäre ich vollkommen zufrieden, wenn über meine Beschlussanträge, zum Beispiel zu Leistungsverzeichnissen, in der Gemeindevertretung abgestimmt werden würde, aber wenn der Bürgermeister die Anträge für „rechtlich nicht relevant“ hält, kommen die gar nicht auf die Tagesordnung. Und ich muss weiter mit dem Stigma Querulant leben.

Wie lebt es sich damit?

Wenn ich die Leute nicht hätte, die zu mir kommen und sagen „Mensch, das machst du gut und mach’ mal, damit sich was ändert“ – wenn man allein steht, ist das schwierig. Aber ich mache es für die Leute in der Gemeinde, die mich gewählt haben und weil es mir Spaß bereitet, meinen Horizont zu erweitern.

Von Thomas Hoppe