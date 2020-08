Lehrerin aus Bad Doberan hatte Kontakt zu Corona-Infiziertem

Bad Doberan

Die Infektion eines Mannes mit dem Coronavirus in Bad Doberan könnte sich auf den Schulstart an der Lessinggrundschule auswirken. Wie jetzt bekannt wurde, ist seine Frau Lehrerin an dieser. Das bestätigt Landrat Sebastian Constien ( SPD). Bis auf eine Kollegin habe sie Kontakt zu der gesamten Belegschaft gehabt. Nach einem dritten Test am Sonntag soll die Entscheidung fallen, ob die Schule am Montag starten kann. Der erste Test am Donnerstag war negativ gewesen, das Ergebnis vom zweiten Test steht noch aus. Die Einschulung für 80 Jungen und Mädchen wird am heutigen Sonnabend stattfinden.

Einschulungsfeier fast ohne Lehrer

„Wir haben uns entschieden, die Einschulungsfeier zu ermöglichen“, sagt Landrat Sebastian Constien. Dazu habe sich der Landkreis Rostock mit dem Gesundheitsamt des Kreises, dem Schulamt, der Stadt als Schulträger sowie der Schulleitung abgestimmt. Die Einschulung wird anders als geplant. „Wir gehen kein Risiko ein. Es wird keine Kontaktperson dabei sein“, sagt Landrat Constien und bezieht sich damit auf die Belegschaft.

Da der erste Test der Lehrerin negativ war, gehe das Gesundheitsamt von keinem Infektionsrisiko aus. Dennoch würde nur die Lehrkraft an der Einschulung teilnehmen, die keinen Kontakt zu ihr hatte. Die Belegschaft der Lessinggrundschule muss nicht in Quarantäne. Diese ist nur für diejenigen vorgesehen, die unmittelbar Kontakt mit einem Infizierten hatten.

Zuletzt zwei Personen aus Landkreis Rostock positiv getestet

320 Menschen sind zur Einschulung angemeldet, darunter 80 Erstklässler. Bürgermeister Jochen Arenz wird die Begrüßungsrede halten. „Die Kinder sollen unbeschwert ihre Einschulung genießen. Sie ist eine der schönsten Tage im Leben. Wir haben alles getan, damit die Einschulung stattfinden kann. Ich freue mich, diesen Tag mitbestreiten zu dürfen.“

Am Donnerstag hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales zwei Coronafälle im Landkreis Rostock gemeldet. Ein Mann aus Teterow war aus dem Auslandsurlaub zurückgekehrt, ein Bad Doberaner hatte sich im persönlichen Umfeld angesteckt.

Sollte ein weiterer Coronatest bei der Lehrerin positiv ausfallen, wäre ein Schulbetrieb laut Constien nicht möglich.

