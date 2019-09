Neuer Lehrpfad in Kühlungsborn

Kühlungsborn

Das Ostseebad Kühlungsborn ist um eine Attraktion reicher. Am Freitag wurde ein neuer Lehrpfad offiziell eröffnet, der passend zum 800. Geburtstages der St. Johanniskirche, der in diesen Tagen feierlich begangen wird, errichtet wurde. Der informative Weg führt über insgesamt acht Stationen durch den östlichen Stadtteil Kühlungsborns, dem ehemaligen Brunshaupten, von der Seebrücke bis zur Kirche in der Schloßstraße. An sieben Stationen ist je eine Schrifttafel mit Informationen zur Ortsgeschichte angebracht, gleich zwei Tafeln sind es dann an der Kirche.Dass es sich durchaus lohnt, dem Weg zu folgen, zeigte sich am Freitag kurz nach der Eröffnung an der Seebrücke. Dr. Jürgen Jahncke, ortskundiger Historiker und Mitglied des Vereines Heimatfreunde Kühlungsborn lud zu einer Führung ein, der sich etwa 15 Teilnehmer anschlossen.

Produkt von Gemeinschaftsarbeit

Vorher machte aber noch Matthias Borchert, der Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde Kühlungsborn darauf aufmerksam, dass der Lehrpfad das Produkt einer Gemeinschaftsarbeit sei. Die evangelische Kirchgemeinde, die Stadt Kühlungsborn, die Tourismus- Freizeit- und Kultur GmbH und der Heimatverein haben ihren Anteil daran. „Einen besonderen Beitrag bei der inhaltlichen Gestaltung der Tafeln dazu leistete Dr. Jahncke, der auch ein Kompendium zur 800-jährigen Geschichte unserer Kirche verfasst hat“, lobte der Pfarrer. Die Einrichtung des Lehrpfades sieht er als würdigen Beitrag zum 800. Jubiläum der Kirche. „Wenn man solch einen großen Geburtstag feiern kann, dann darf es dazu auch etwas Besonderes geben. Und der Lehrpfad ist etwas Großartiges für uns und unsere Gäste“, meinte Matthias Borchert. Tourismuschef Ulrich Langer würdigte die Zusammenarbeit aller Beteiligten und hob hervor, dass der Pfad vor allem für Urlauber des Ostseebades sehr interessant und informativ sei. „So erfahren sie eine Menge aus der Geschichte ihres Urlausbortes“.

Von Badegästen und Hexenverfolgung

So ist auf der Tafel der ersten Station an der Seebrücke einiges zur Entwicklung des Badewesens im damaligen Brunshaupten zu erfahren. 1884 wurden immerhin 149 Badegäste in der kleinen Gemeinde gezählt und damit wurde das Geschäft mit Feriengästen schon als lohnenswert erkannt. Dass in der überwiegend evangelisch geprägten Gemeinde auch Katholiken als Gäste willkommen waren, erfahren die Pilger des Lehrpfades an der zweiten Station vor der katholischen Dreifaltigkeitskirche, die als Neubau entstand und im Jahr 2000 geweiht wurde.

Doch der mit viel Informationen versehene Weg handelt nicht nur die jüngere Geschichte des Ortes ab, sondern geht bis in die Zeit des Mittelalters zurück, in der die Abhängigkeit und enge Bindung zum Kloster Parchow bei Kröpelin prägend war für die Gemeinde, in der vor allem Landwirte mit ihren Familien lebten und um 1220 ihre erste Kirche aus Feldsteinen und Holz errichteten. Auch die Zeit der Hexenverfolgung wird nicht ausgespart. Darüber informiert die Tafel im kleinen Park am Bahnhof Ost. Weitere Stationen befinden sich im Lindenpark sowie am Friedensstein (ehemals Bismarck-Gedenkstein) im Stadtwald, am Karpfenteich, sowie am Haltepunkt Mitte der Mecklenburgischen Bäderbahn „Molli“. Dr. Jahncke hatte bei seiner Führung neben den Informationen auf den Tafeln auch Anekdoten, Geschichten und Zitate parat und so währte das Abwandern des Weges von der Seebrücke bis zur Kirche etwas länger als eine Stunde.

Lehrpfad eignet sich für Stadtführungen

Noch ist eine Wiederholung der Führung durch Dr. Jahncke oder andere Stadtführer im Veranstaltungsplan der Tourismus GmbH nicht vorgesehen. Pfarrer Borchert aber kann sich regelmäßig stattfindende Führungen entlang des Lehrpfades sehr gut vorstellen. Dem pflichtet auch Karin Schatzberg bei. Die Kühlungsbornerin ist als Reiseleiterin und Stadtführerin tätig und meint: „Der Lehrpfad eignet sich gut für Ortsführungen. Das kann man gut ins Programm aufnehmen.“

Ein wenig anders als der informative Pfad verläuft am Sonntag der Weg für viele Kühlungsborner und Gäste. Als abschließender Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten setzt sich dann um 13 Uhr ein Festumzug vom Rathaus in der Ostseeallee bis zur Kirche in Bewegung. Begleitet wird der Umzug vom Posaunenchor der evangelischen Kirchgemeinde. Dem Umzug schließt sich ein Festgottesdienst in der St. Johanniskirche an.

Von Rolf Barkhorn