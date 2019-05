Klein Nienhagen

Ein Briefkasten, der wie ein Baumstamm aussieht, steht vor dem Haus der Dankerts. Jutta und Reinhard Dankert leben seit 1993 in Klein Nienhagen. Sie stammen aus Rostock-Lichtenhagen. „Erst wollten wir in diesen unruhigen Zeiten nach der Wende kein Haus kaufen, aber meine Frau wollte gern aufs Land“, so der 68-Jährige. Ihm wurde das alte Bodenreformhaus aus den 50er-Jahren angeboten, doch es wirkte alles andere als einladend auf die beiden. Vielleicht half der traumhafte Blick, der vom Garten in die weitläufige Natur reicht. Ein Jahr lang erhielt das Gebäude eine Schönheitskur „von der Firma Manfred Pfeffer“, erinnert er sich.

Hunde passen auf

Klein Nienhagen hat eine Nachbarschaft – bestehend aus knapp 30 Einwohnern – die sich kennt. „Es ist vorteilhaft, dass es hier keine Durchgangsstraße gibt. Wer reinkommt, muss auch immer wieder die gleiche Straße rausfahren.“ So bleibt der Ortsteil von Kröpelin weiterhin schön ruhig. Viele Einwohner haben Hunde, die passen auf, sollte sich ein Eindringling zu weit vorwagen.

Vom Elektriker zum Datenschützer

Reinhard Dankert lernte Schiffselektriker mit Abitur auf der Neptunwerft in Rostock. Wenig später studierte er und schloss mit Diplom-Ingenieur für Elektronik ab. Dankert arbeitete am Institut für Meereskunde als Entwicklungs-Ingenieur und fuhr auf Forschungsschiffen durch die Welt. 1991 wurde er Organisations-Sekretär im Deutschen Gewerkschaftsbund ( DGB), dann bis 2010 Abgeordneter der SPD für den Ortsverein Lichtenhagen, im Wahlkreis Rostock I und – bis zu seiner Rente 2016 – Landesdatenschutzbeauftragter.

Mitglied einer Amateurtanzkapelle

Doch vor allem ist Reinhard Dankert leidenschaftlicher Musiker. Und dazu noch einer der drei Kuratoren des Ostrock-Museums Kröpelin. Mit einer Lehrlingsband fing seine musikalische Zeit an. 1973 wurde er Mitglied einer „Amateurtanzkapelle“, die Mittelstufe hatte und so für den Stundenlohn von 6,50 Mark auftreten durfte. Später dann war er Musiker bei „Atlas“, die es dann 1984 bis zur Sonderstufe brachte.

Musiker wieder vereint

Dankert spielt heute im „Atlas Duo“ Musik aus den 70ern und 60ern: Er an der Gitarre und Harry Kronwald an der Gitarre und dem Keyboard. Beide singen auch. Und Reinhard Dankert spielt im „Atlas Revival Projekt“ - geboren aus der 1980 gegründeten Gruppe „Atlas“. „Die Idee war, noch einmal an einem traditionsreichen Ort aufzutreten, wo einst in Kühlungsborn das Hafenbräu stand, was heute das Brauhaus ist.“ Drei Gründungsmitglieder und zwei weitere Musiker bilden das „Atlas Revival Projekt“: Harry Kronwald, Hartmut Götting (Drums), Robert Frahm (Percussion), Gesang, Lutz Lemcke (Bass, Vokal) und Reinhard Dankert. „Wir spielen Oldies, Rock, Pop, Country, Schlager, NDW und auch den einen oder anderen Ostrocktitel“, sagt Dankert. Jedes Jahr treten sie im November zum traditionellen Hafenbräu-Tanzabend im Brauhaus auf.

Sabine Hügelland