Bad Doberan

Die Leiterin eines Museums wollte Lisa Riess eigentlich nicht werden. Seit 2019 ist die 31-Jährige für das Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan zuständig. „Zur Leitung bin ich sozusagen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, denn ich hatte mich gar nicht auf eine Leiterstelle beworben“, erzählt die Rostockerin. Dass sie in der Münsterstadt gelandet ist, bezeichnet sie in Folge 4 der OZ-Serie „Die Museumsmacher“ als Glückstreffer.

Denn nach dem Studium für Germanistik und Geschichte, dem ein Studium in Philosophie und Latein voranging, war nicht klar, wohin es sie treibt. „Nach dem Studium strömten ja alle Abgänger auf den Arbeitsmarkt“, so die Mutter eines vierjährigen Sohnes.

Bereits in der Schule lagen ihre Stärken in den Geisteswissenschaften, Sozialkunde und Sprachen. „Nachdem ich den Bachelor in Germanistik gemacht hatte, stellte sich heraus, dass mir Geschichte mehr liegt. Mit meinem Studium war auch klar, dass ich einmal im Bereich Kultur, im Archiv, Museum oder der Forschung arbeiten werde.“

Die Serie „Museumsmacher“ Von der Idee zur Ausstellung: Was passiert eigentlich im Hintergrund eines Museums? Wie wird entschieden, welches Thema eine Ausstellung hat und wie kommen die Museen an die Exponate? In einer Mini-Serie begleitet die OSTSEE-ZEITUNG das Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan bei der Vorbereitung der nächsten Ausstellung und blickt hinter die Kulissen.

Silvana Rieck holte Lisa Riess ins Boot

Aufgewachsen ist Lisa Riess in der Uckermark, lebt jedoch schon lange in Rostock. Im Juli 2018 begann sie als Museumsmitarbeiterin und wurde von der damaligen Leiterin Silvana Rieck eingestellt. Begonnen hat sie mit 20 Stunden im Museum und war darüber schon glücklich. Doch ein schwerer Schicksalsschlag ließ Silvana Rieck, die langjährige Museumsleiterin, nicht wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Die Arbeit im Museum musste weitergehen. „Ich wurde als Übergangsleiterin eingestellt und dann vom Bürgermeister der Stadt im August 2019 als neue Leiterin übernommen“, so Lisa Riess. Was das an Arbeit und Verantwortung bedeutet, war schon zu Beginn klar. Aber es gibt immer wieder neue Herausforderungen. „Man wächst mit seinen Aufgaben, aber ich komme gern her.“

Jede Leitung bringt eigene Ideen mit, die sie umsetzen möchte, und auch Lisa Riess bringt frischen Wind. „Es wird keine brachialen Veränderungen geben, sondern kleine. Stück für Stück sozusagen, wie es auch schon in den Sonderausstellungen zu sehen ist.“ Das Stadt-und Bädermuseum ist mittlerweile verstärkt in den Medien präsent, unter anderem auf dem Facebook- und Instagram-Profil von visitbaddoberan.de, auf-nach-mv.de oder kultur-mv.de, um die Besucher auf verschiedenen Wegen auf das Museum aufmerksam zu machen.

Viele Wünsche für die Verschönerung des Hauses

Zu Lisa Riess’ Aufgaben gehören auch die Finanzen. „Es gibt in so einem alten Haus immer etwas zu tun. Die Fenster, die Fassade, die Sanitäreinrichtungen, der Garten“, lässt sie wissen. Ihr Traum ist, „die Dauerausstellung zu modernisieren, ein digitales Bildarchiv anzulegen, den Badekarren zu restaurieren und den Garten weiter zu verschönern.“

„Wir sind ein total gutes Team. Jede von uns kennt ihren Aufgabenbereich, wir arbeiten gut zusammen“, sagt Lisa Riess. „Allerdings ist Mitarbeiterführung nicht immer einfach. Man muss allen gerecht werden“, gibt sie zu, denn nicht jeder kann tun, was er möchte. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei wichtig. „Wir müssen uns in so einem kleinen Team aufeinander verlassen können. Ich bin ja beruflich oft unterwegs. Da muss ich wissen, dass die Stellung hier gehalten wird.“

Doberaner schätzen das Museum

„Das Wunderbare ist, dass viele Bad Doberaner hinter dem Museum stehen. Wir möchten nun dafür sorgen, dass es mehr werden, und wollen zeigen, dass hier nicht alles verstaubt, sondern vieles sehr interessant, nicht nur wissens- sondern auch erhaltenswert ist.“ Es sei ein wirklich besonderes Haus. „Als ehemaliges Wohnhaus des Architekten Möckel und dann eben auch als Museum. Das ist schon eine ganz besondere Konstellation.“

Im Garten kommen neue Ideen

Ihr Lieblingsplatz ist auf einer halbrunden Bank im Garten. „Von dort aus kann ich das Münster sehen und das Hochzeitszimmer im Museum.“ Raucht der Kopf, bringt der Platz neue Ideen. „Zurzeit bin ich froh, dass wir teilweise im Homeoffice arbeiten dürfen. Vieles kann ich zu Hause schneller erledigen, weil hier oft das Telefon klingelt und immer wieder andere Aufgaben dazwischenkommen.“ Lisa Riess ist angekommen und freut sich auf neue Aufgaben mit ihrem Frauenpower-Team.

Von Sabine Hügelland