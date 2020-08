Bad Doberan

Die Schüler der sechsten und siebten Klasse der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg waren in den Ferien fleißig. Die Jungen und Mädchen haben zahlreiche Bücher gelesen und wurden dafür jetzt belohnt.

Den Ferienleseclub hatte Deutschlehrerin Christina Schniegler ins Leben gerufen. Denn die Aktion „ Ferienleselust“, an der die Schule sonst teilnahm, war coronabedingt in diesem Jahr landesweit ausgefallen. Die Buchenbergschule und die Stadtbibliothek Bad Doberan haben sich daher den Leseclub ausgedacht. „Ich finde es so toll, dass Kinder lesen und nicht zocken. Es ist wichtig, dass sie sich sinnvoll beschäftigen. Kinder, die viel lesen, schreiben und reden auch besser“, sagt die Lehrerin. 21 Jungen und Mädchen haben beim Leseclub mitgemacht. Auf der Leseliste: Comics, Gregs Tagebuch, Pferdegeschichten, Fantasy und die drei Fragezeichen.

Schüler der sechsten Klasse der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg in Bad Doberan haben in den Ferien beim Leseclub mitgemacht. Quelle: Anja Levien

Die Bände von Letzteren stünden auch im Bücherregal von Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos), sagte er an die Kinder gewandt. „Es ist etwas besonderes, dass ihr so viel lest. Das begeistert mich.“ Nach den Ferien haben die Kinder dann ein Buch im Deutschunterricht vorgestellt. „Dafür haben sie auch eine Zensur bekommen“, sagt Schniegler.

„Obwohl die Ferienleselust abgesagt wurde, habe ich das Geld vom Ministerium trotzdem bekommen und konnte Bücher kaufen“, sagt Bibliotheksleiterin Kerstin Hallier erfreut. Sie hofft, dass in den kommenden Sommerferien die „ Ferienleselust“ wieder stattfinden kann.

Zur Belohnung gab es nicht nur Muffins, sondern auch einen Eisgutschein von Cocos-Eismilchbar in Bad Doberan, die die kühle Erfrischung den fleißigen Lesern spendet.

Von Anja Levien