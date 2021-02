Rerik

Sperrgebiet Halbinsel Wustrow, Rerik und Investor Anno August Jagdfeld weiter im Streit. Die OSTSEE-ZEITUNG hat eine Umfrage gestartet und möchte herausfinden, was sich die Reriker und diejenigen, die sich mit dem Ostseebad verbunden fühlen, für die Halbinsel Wustrow wünschen. Schon mehr als 800 Menschen haben an der Umfrage teilgenommen, einige haben einen Leserbrief geschrieben.

Dr. Ingrid Brehmer schreibt: „Ich bin in Rerik zur Schule gegangen, 1976 in der schönen barocken Kirche getraut worden, unser Ältester wurde dort von Pastor von Saß getauft. Unsere Eltern liegen auf dem alten Friedhof im Herzen der kleinsten Stadt der ehemaligen DDR. Wustrow gehörte immer dazu, denn wir wohnten am Haff und schauten täglich hinüber zur Halbinsel, im Winter konnte man auf dem Eis die Soldaten stehen sehen, man hörte die Flakgeschütze knallen mit Überschalldonner.“

Sie war 2003 erstmals auf der Insel, fühlte sich bei der Führung eins mit der Wildnis und Natur, die die alten Bauten umgeben. „Genau so soll es bleiben, eine Naturschutzinsel, die für jeden auf geschützten Wegen erfahren, erwandert, erlaufen werden kann. Mit einem Umweltzentrum, das über die wechselvolle Geschichte dieser Halbinsel informiert, eine Begegnungsstätte für Kongresse zum Klima- und Artenschutz bildet, ein Kaffee für die Besucher der Insel zum Genießen dieser einzigartigen Schönheit. Und das zu jeder Jahreszeit, für jeden zugänglich, ein Stück Heimat eben.“ Sie sei dankbar, dass in Rerik nicht mondän gebaut und es nicht verkauft und vermarktet worden sei, wie zum Beispiel in Kühlungsborn oder in Heiligendamm. „Rerik ist sich treu geblieben! Und das soll auch im behutsamen Umgang mit der Halbinsel so bleiben.“

Mitmachen: OZ-Umfrage zur Halbinsel Wustrow

„Geführter Zugang für alle und ein Museum“

Auch Ulrich von Saß, Pastor im Ruhestand, aus Rostock verbindet mit Rerik Heimatgefühle. „Bis 1978 war es mein Wohnort. Auf der Halbinsel Wustrow war ich ca. 1973. Ein Sturm hatte mein Boot dorthin getrieben. Statt der Strafe des Kartoffelschälens fanden wir dort Soldaten, die uns halfen, das Boot wieder flott zu bekommen. So soll es bleiben. Geführter Zugang für alle, ein Museum, das über die Geschichte der Halbinsel informiert, sollte dort zu finden sein. Ein Naturschutzgebiet sollte aus der Halbinsel Wustrow werden, kein zweites Heiligendamm.“

Walter Meinking aus Achim ist gleich nach der Wende über die Insel gefahren. „Das war sehr interessant. Ich finde, es muss zu einer Lösung kommen. Es muss doch eine Lösung für einen verträglichen Tourismus geben“, schreibt er. „In Heiligendamm hat es doch auch nach anfänglichen Problemen geklappt. Jeder muss etwas nachgeben.“

„Als unser neuer Kurdirektor sein Amt antrat, hat er in einem Interview zum Ausdruck gebracht, dass die Quantität der Übernachtungen an der Obergrenze angekommen ist, jetzt gilt es, an der Qualität zu arbeiten. Dazu gäbe es die einmalige Möglichkeit, wenn Wustrow zu einem Naturpark würde, offen für Fußgänger und Radfahrer und ohne Zaun und hohes Tor“ ist Monika Wolff der Meinung. „Am Beispiel Heiligendamm kann man ja die Abschottung erleben, die ich mir für Wustrow nicht mehr wünsche.“ Rerik habe sich entwickelt und andere Ziele und Anforderungen an den Tourismus. „Eine neue Generation von Stadtverordneten ist inzwischen angetreten, nur Herr Jagdfeld scheint in einer Zeit wie vor 20 Jahren stehengeblieben zu sein.“

Rerik ist jetzt schon „voll“

Elke Sauer schildert in ihrem Leserbrief die aktuelle Situation in Rerik. „Wir sind gut 2000 Einwohner, zu denen schon jetzt in der Urlaubszeit mehr als 2000 Besucher dazukommen. Das bedeutet langes Warten beim Einkaufen, überfüllte Straßen. Hausbesitzer, denen es mündlich zugesagt wurde, dürfen laut Bebauungsplan nicht mehr vermieten, unter anderem, weil Rerik sozusagen ,voll’ ist.“

Wer in Rerik Arbeit bekomme, finde keine Mietwohnung. „Der Verkauf der Halbinsel durch den Bund (Treuhand) an einen Investor ist alteingesessenen Rerikern noch immer ein Ärgernis und die neu Zugezogenen verstehen das.“ Die Rerikerin befürchtet, dass sich mit der Bebauung der Halbinsel die Gästezahlen verdoppeln würden. Und auch zum Verkehr stellten sich Fragen. „Wer beliefert die geplanten Ferienwohnungen oder Restaurants auf Wustrow mit Lebensmittel? Das alles bedeutet zukünftig dauerhaften Zubringerverkehr sowie häufige Einkaufsfahrten von der Halbinsel in den Ort.“

Von Anja Levien