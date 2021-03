Leserbriefe zur Halbinsel Wustrow: Meinungen sind geteilt

Rerik

Die Halbinsel Wustrow und der Konflikt zwischen Investor Anno August Jagdfeld und der Stadtvertretung mit Bürgermeister Wolfgang Gulbis beschäftigt weiterhin die Leser der OSTSEE-ZEITUNG.

„Seit nunmehr elf Jahren genieße ich gemeinsam mit meiner Frau das vom Massentourismus verschonte Flair des Ostseebades Rerik“, schreibt beispielsweise Reinhard Heerkloss. „Die Halbinsel Wustrow ist das letzte große Filetstück mit Seeblick an der mecklenburgischen Ostseeküste. Niemand konnte es bisher herausschneiden. Uns erfüllt es mit Freude und Genugtuung, dass dies von der Reriker Bürgerinitiative und einem Bürgermeister mit Rückgrat erreicht wurde. Würde das Land Mecklenburg-Vorpommern Wustrow als Naturpark mit Naturparkzentrum zurückkaufen, dann gäbe es hier einen nicht nur touristisch, sondern auch bildungspolitisch und wissenschaftlich hochinteressanten Ort.“

Verhandlungen über Wustrow aufnehmen

Edelgard Feiler schreibt: „Während man in der Vergangenheit noch eine Verantwortung der Stadtvertreterversammlung (SVV) für Rerik annehmen konnte, hat sich diese Meinung jetzt eher in Richtung auf eine Halsstarrigkeit des größten Teils der SVV gewandelt. Es wäre vernünftiger, die verkrusteten Strukturen aufzubrechen und konstruktive Verhandlungen mit der Jagdfeld-Gruppe aufzunehmen.“ Sie beschäftige sich seit vielen Jahren mit den Vorgängen um die Halbinsel Wustrow und kennt das Kleinod. Sie hält eine Rückführung der Insel an Stadt oder Land für unsinnig. „Bereits im April 1996 hatte sich die SVV im städtebaulichen Rahmenplan für die Errichtung von 522 Wohneinheiten mit rund 2300 Bewohnern auf Wustrow festgelegt.“ Sie schildert, dass die Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW) 1998 den Haffplatz an die Stadt übertragen hat und 1999 ein Vertrag zur Überlassung des Wustrower Halses an Rerik mit der Maßgabe geschlossen wurde, dass Fahrzeuge aller Art, mithin auch Baufahrzeuge, den Hals befahren könnten.

„Allerdings hat die Stadt den zu erwartenden Verkehr von und nach Wustrow als äußerst problematisch eingeschätzt und im April 2003 trotz des Überlassungsvertrages den späteren Durchgangsverkehr per SVV-Beschluss gesperrt.“ Faire Signale der ECW, auf den Bau von Seglerhafen und Golfplatz zu verzichten, seien nicht erkannt worden. „Vielmehr hat die SVV im Januar 2021 noch einmal nachgelegt und die vier Beschlüsse der Bauleitplanung kurzerhand aufgehoben. Kaum zu glauben, wie unbefangen und leichtfertig die SVV mit der Entwicklung des reizvollsten Teils unserer Stadt umgeht, denn mit mehr Einwohnern könnte Rerik zum Beispiel wieder eine hauptamtliche Verwaltung bekommen und aus der Umklammerung des Amtes Neubukow-Salzhaff ausscheiden.“

Mehrheit der Reriker wollen kein zweites Heiligendamm

Klaus Pfennig reagiert in seinem Leserbrief auf den OZ-Artikel „Stadtvertreter fordert Neuwahl des Reriker Bürgermeisters“ vom 27. Februar. „Wenn der parteilose Stadtvertreter Kai Kloss meint, dass mit Demokratie nun wirklich nichts zu tun hat, was hier vor sich geht, dann hat das offensichtlich nur mit seinen eigenen politischen Vorstellungen zu tun und damit, dass er den sofortigen Rücktritt von Bürgermeister Gulbis fordert. Nach seinen Vorstellungen braucht Rerik ein städtebauliches, ein Tourismus- und ein Verkehrskonzept. Was er aber damit meint, kann man nur ahnen: Heiligendamm lässt grüßen“, schreibt der Wischuer. „Die Mehrheit der Reriker wollen kein zweites Heiligendamm auf der Halbinsel Wustrow, für das sicher die oben genannten Konzepte notwendig wären, wie von Herrn Kloss gefordert. Mit einer demokratischen Haltung von Herrn Kloss haben diese Forderungen sicher nichts zu tun.“

Von Anja Levien