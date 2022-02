Bastorf

Das benachbarte Ostseebad Kühlungsborn hat sie, das Ostseebad Rerik ebenfalls und in der Gemeinde Bastorf könnte sie auch bald eingeführt werden – die Kurabgabe.

Der kleine Aufschlag, den Urlauber auf ihre Übernachtung oder beim Strandbesuch an die gastgebende Gemeinde zahlen, wird – so will es der Gesetzgeber – an anderer Stelle zum Wohle des Gastes wieder investiert. Ob Sitzbänke oder Rastplätze für Wanderer, Müllbehälter am Strand, Wegweiser an Wanderrouten oder Hinweistafeln an Sehenswürdigkeiten, alles kostet Geld. „Auch wir haben als Gemeinde in den vergangenen Jahren in solche Dinge investiert. Allerdings mussten wir die Mittel dafür aus unserem Haushalt nehmen“, sagt Marko Porm, Bürgermeister der Gemeinde Bastorf.

Das soll sich nun ändern. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, offiziell Tourismusgemeinde zu werden und die formelle Beantragung beim Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern veranlasst. Gründe für eine solche offizielle Anerkennung gebe es genug, sagt Porm und meint, den Bastorfer Leuchtturm kenne wohl jeder Urlauber, der in die Region komme. Tausende Gäste kämen jedes Jahr nach Bastorf, um das Bauwerk aus direkter Nähe zu sehen und gleichzeitig den wundervollen Blick von dort auf die Küstenlandschaft und die Ostsee zu genießen.

Aber auch die Gästeunterkünfte in der Gemeinde Bastorf seien sehr gefragt. Aktuell werden in den sieben Ortsteilen insgesamt 310 Ferienwohnungen angeboten. Bei durchschnittlich drei Schlafplätzen pro Wohnung wären das immerhin 930 Gästebetten.

Kurabgabe würde Gästen zugutekommen

Außerdem führen der europäische Radwanderweg und verschiedene Wanderrouten quer durch die Gemeinde. Und nicht zuletzt verfügt die Kommune im Ortsteil Kägsdorf auch über ein eigenes Stück Ostseeküste mit einem bei Gästen und Einheimischen sehr beliebten strandnahen Parkplatz. „Natürlich muss auch unsere touristische Infrastruktur weiterentwickelt, ausgebaut und unterhalten werden. Aber das kostet Geld“, so Marko Porm.

Mit einer Anerkennung als Tourismusort durch das Innenministerium wäre die Gemeinde dann auch rechtlich in der Lage, von seinen Gästen eine Kurabgabe oder einen Tourismusaufschlag zu kassieren. „Dieses Geld würde eins zu eins den Gästen zugutekommen“, versichert das Gemeindeoberhaupt. Aber die Gemeindekasse wäre eben auch entlastet.

Vorhaben gemeinsam umsetzen

Der Bürgermeister weiß aber auch, dass die Kommune viele Vorhaben, wie die Instandsetzung oder den Neubau von Radwegen, selbst bei sprießenden Kurtaxeinnahmen nicht allein bewerkstelligen kann. „Das geht nur zusammen mit den anderen Gemeinden, die der Modellregion Tourismus mit angehören.“

Die Städte Kühlungsborn, Bad Doberan, Kröpelin und Rerik und die Gemeinden Ostseebad Nienhagen, Börgerende-Rethwisch, Wittenbeck, Steffenshagen, Bastorf und Biendorf haben sich zu einer Modellregion zusammengeschlossen. Gemeinsam soll in dieser Region erprobt werden, wie Tourismus finanziert und vermarktet werden kann. Das Land unterstützt die Modellregion unter Federführung des Verbandes Mecklenburgische Ostseebäder (VMO) mit Fördermitteln.

Ein weiterer Punkt, den Marko Porm für ebenso wichtig hält, ist die Einbindung in das Kurkartensystem der Region, damit die Tickets der Gäste, die ihre Abgabe in Bastorf entrichten, auch in anderen Ostseebädern anerkannt werden. „Das wäre ein nächster Schritt. Den können wir dieses Jahr sicher noch nicht umsetzen, aber im nächsten Jahr muss der folgen.“

Gute Kontakte mit den Nachbargemeinden und anderen mit dem Tourismus befassten Partnern zu pflegen und sich im Rahmen der Modellregion Tourismus regelmäßig auszutauschen sei wichtig, betont Porm. Er verweist darauf, dass die Gemeinde Bastorf schon seit einigen Jahren Mitglied im Verband Mecklenburgischer Ostseebäder (VMO) ist.

Von Rolf Barkhorn