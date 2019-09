Lichterfest in Rerik startet mit Kinderprogramm

Rerik

Mit Räuber Brummbart ist am Sonnabend das Programm zum Reriker Lichterfest gestartet. Er nahm die Kinder mit den in Zauberwald, zu der er die Bühne am Salzhaff neben dem Spielplatz auserkoren hatte. Bäume waren zwar nicht zu sehen, dafür lagen Tannenzapfen und Pilze auf der Bühne und das reicht allemal für die Fantasie der Kinder. Und so klatschten, sangen, hüpften und zauberten die Kinder mit dem Räuber.

Der Enkel von Monika Glowacki war auch unter den Kindern. Die Ravensbergerin hatte sich zusammen mit Heidrun Schuster einen Platz an der Bühne gesucht. „Das Programm kommt gut an. Er geht auf die Kinder ein und macht es interessant“, sagte Heidrun Schuster.

Neben der Bühne waren Stände mit Süßigkeiten, Bratwurst, Crêpes und Getränke aufgestellt, zudem gab es Kinderschminken, ein kleines Karussell und einen Spielautomaten, bei dem mit einer Greifzange versucht werden konnte, die Gewinne zu erhaschen.

Am Abend wurden zum Lichterfest unter anderem noch die Reriker Heulbojen erwartet.

Weniger Meter weiter auf dem Haffplatz fand der Küstenmarkt „Kiek in“ statt. An den Ständen wurden unter anderem Bernsteinschmuck, Keramik, Holzarbeiten, Dufthölzer, Messer und Spielzeug angeboten.

Mehr Veranstaltungen: Das ist los am Wochenende

Von Anja Levien