Ein Licht in dunklen Zeiten – das gibt es ab 15. Dezember im Rostocker Zoo. Rund 160 Leucht-Tiere sind dann im gesamten Tierpark zu bewundern. Darunter solche, die noch nie hier zu sehen waren. Die OZ verrät, womit die „Zoolights“ locken und was sich in diesem Jahr beim Eintrittspreis ändert.