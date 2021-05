Rerik/ Kühlungsborn

Abenteuer, Freiheit und mit der Natur eins sein. Das lockt immer mehr Menschen auf Boote. „Viele scheinen sich jetzt ein Segelboot anzuschaffen, weil sie nicht reisen können“, ist die Überlegung von Sven Sorgenfried. Er gehört dem Segelverein „Alt Gaarz“ an. Einem Breitensportverein, dessen Mitglieder sich außerhalb von Corona Europa- und Weltmeisterschaften stellen.

35 Schiffe gingen am 10. April beim großen Kranen in diesem Jahr bereits ins Wasser. Segeln, sagt Sven Sorgenfried, „ist wie Kurzurlaub, so ein Tag auf dem Wasser. Er bringt Kraft für den Alltag“. Es sei eine Zeit der Entschleunigung.

Keine Liegeplätze mehr vorhanden

Immer wieder werden Absagen im Verein an Interessenten erteilt, denn es gibt keine freien Liegeplätze mehr. „Um die 60 Anfragen für Dauerliegeplätze kamen bisher rein“, sagt er. Über 100 Liegeplätze und zwei Stege verfügt der Verein. 15 werden an Dauergäste vermietet, die keine Mitglieder sind. Nur im Notfall gibt es welche für Tagesgäste. „Auch 2020 war die Nachfrage sehr groß. Ein super Jahr für uns.“

Dem Verein gehören 234 Mitglieder an. Darunter um die 40 Kinder und Jugendliche. „Jung und Alt – das ist ein gutes Zusammenspiel bei uns“, sagt er. Auch der Vorstand arbeite gut miteinander.

Neuwahlen müssen warten

„Wir müssen jetzt das Beste draus machen“, sagt Sorgenfried. Er ist Schatzmeister im Verein und langjähriges Mitglied. Denn das Vereinsleben liegt wegen Corona schon lange auf Eis. „Das stimmt mich ein wenig traurig“, so der 43-Jährige. „Wir hätten im Februar Vorstandswahlen gehabt. Jetzt bleibt erst mal der alte Vorstand, bestehend aus acht Mitgliedern, weiter aktiv, bis wir wieder zusammenkommen dürfen.“ Kinder und Jugendliche konnten schon im Winter nicht trainieren. „Weil sie nicht in die Turnhalle durften und jetzt nicht aufs Wasser. Wir können auf den kleinen Booten die Abstandsregeln nicht einhalten.“

Ein Rückzugsort für viele Segler sei das eigene Boot. Allerdings dürfen keine Häfen angelaufen werden, nur bei Havarie und Instandhaltungsmaßnahmen. Ansonsten heißt es: ankern.

Torsten Chudziks Segelschule bleibt vorerst geschlossen. Onlineunterricht wird nicht angenommen. Quelle: Sabine Hügelland

Segelschule Torsten Chudzik vorerst geschlossen

Torsten Chudzik ist Vereinsmitglied und Diplomsportlehrer mit der Spezialfachrichtung Segeln. Er stand mit sieben Jahren erstmals auf einem Segelboot. Damals kenterte er und die Trainer sagten: Der wird nicht wiederkommen. Doch der Knirps wollte wissen, warum ihm das passierte und wie er das verhindern kann. Er blieb dran und wurde mehrmaliger Deutscher Meister. 2004 gründete Chudzik seine Segelschule, die zurzeit wegen Corona geschlossen bleibt. Auf sein Angebot mit Onlineunterricht meldeten sich zu wenige. „Sie wollen lieber herkommen.“

Der Vereinsvorsitzende des Segelclubs Kühlungsborn, Christoph Müller, hofft auf baldiges normales Vereinsleben. Quelle: Sabine Hügelland

Catamarane noch nicht am Strand von Kühlungsborn

Im Segelclub Kühlungsborn sind die Boote noch nicht draußen. Die Catamarane liegen auch nicht an Stegen, sondern direkt am Strand und der Nähe des Vereinshauses in West. Um die 135 Mitglieder gehören dem Verein an. Davon an die 40 Kinder und Jugendliche.

„Hier gibt es keine große Welle an Anfragen“, so der Vereinsvorsitzende Christoph Müller. Auch in diesem Verein wird Wert auf Wettkämpfe gelegt, indem die Arbeit in drei Gruppen gegliedert ist: die Jüngsten mit den Optis, dann die Catamarane sowie Jollen. „Surfer gibt es erst seit ein paar Jahren bei uns. Aber Surfen wird immer beliebter.“

Bootshafen als Liegeplatz

Einige Mitglieder lassen ihre Yachtsegler im Bootshafen der Stadt. Die Trainerboote befinden sich dort ebenfalls. In einem Container im Hafen befinden sich die Optis für die Jungen zum Trainieren, weil die Kinder dort üben. „Hier am Strand in West ist die Brandung oftmals zu stark für sie“, sagt Müller.

Im Kühlungsborner Bootshafen gibt es insgesamt 450 Liegeplätze. Davon sind 200 Dauerliegeplätze, die seit Jahren immer ausgebucht sind. Der Rest ist für Tageslieger gedacht. Die Anfragen auf Liegeplätze seien jedes Jahr, auch unabhängig von Corona, enorm.

Seit 1985 gehört Christoph Müller dem Verein an und begann als Knirps, zu segeln. Seine Eltern und sogar sein Großvater waren und sind Vereinsmitglieder. So lag es nahe, dass auch er zum Segelsport findet. „Segeln ist nicht nur sportliche Ertüchtigung“, sagt er. „Man kann solo segeln oder im Team. Alles ist möglich.“ Deshalb sei dieser Sport auch so beliebt. „Im Team, das stärkt dann auch das Wir-Gefühl.“ Er hofft, „dass alle Mitglieder gesund bleiben und das Clubleben bald wieder losgehen kann.“

Niklas Gerding gehört dem Segelclub Kühlungsborn an. In jeder freien Minute ist er auf dem Wasser. Quelle: Privat

Schüler segelt, sooft es möglich ist

Der 16-jährige Niklas Gerding kam 2010 zum Segelsport und lernte auf einem Opti. Auch sein Bruder ist dabei. Die Freiheit, sich auf dem Wasser nicht eingrenzen lassen müssen, ist für Niklas Gerding das Beste. „Es ist ein so vielseitiger Sport, anders als Fußball“, so Gerding. Beim Segeln sind es vor allem die Wettkämpfe, die er favorisiert. Die Winter sind für den Schüler sehr anstrengend. „Weil ich nicht raus aufs Wasser komme.“ Wenn es wieder losgeht, will er nur noch auf ein Boot und raus, sooft es geht. Auch solo. Den Opti tauschte er gegen einen 16er Catamaran, den er im Team zu zweit segelt. Catamarane sind schneller, weil sie zweirümpfig sind. Das reizt, gerade auch die Jugend. Sein Berufswunsch: Nautiker zu werden.

