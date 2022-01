Kühlungsborn

Der aus 21 Mitgliedern bestehende Lions-Club in Kühlungsborn hat in den vergangenen zwei Jahren soziale Projekte in einem Umfang von rund 50 000 Euro realisiert und das trotz erschwerter Bedingungen in der Corona-Pandemie. Darüber sprach die OSTSEE-ZEITUNG mit LC-Präsident Rolf Plöger und Vizepräsident Gerd Susemihl.

Was sind das für soziale Projekte, die Sie in den vergangenen Jahren umgesetzt haben?

Plöger: Wir fördern einerseits Kinder- und Jugendprojekte oder spenden für soziale Zwecke auf regionaler Ebene, aber darüber hinaus beteiligen wir uns auch im Rahmen der weltweit tätigen Lions-Organisation an Hilfen in Entwicklungsländern oder in Katastrophengebieten.

Können Sie Beispiele dafür nennen?

Plöger: Im Jahr 2020, als die Corona-Pandemie begann, bildete eine große Spende von 10 000 Euro an die Doberaner Tafel einen Schwerpunkt. Damit verbunden war unsere Hoffnung, dass die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige auch in den Lockdown-Phasen weitergeführt werden möge.Susemihl: Im selben Jahr schloss der Lions-Club auch eine schon vorher begonnene große Schulbuchspende für Kinder in Namibia ab. Sven Poppinga, eines unserer Mitglieder, nutzte sogar einen Familienurlaub in Afrika und half mit seiner Familie bei der Verteilung der durch die Spende angeschafften Schulbücher und Lehrmittel an die Schulen vor Ort. Dafür machte die Familie extra einen Abstecher vom Urlaubsort nach Namibia

Und welche Aktionen gab es 2021?

Plöger: Im vergangenen Jahr haben wir Flutopfern in den Katastrophengebieten geholfen. Mit einem großartigen Charity-Konzert im September, bei dem die Band „The Cloggs“ auftrat, wurden Spenden eingeworben. Mit 5000 Euro davon wurden die Feriencamps gefördert, die das Deutsche Rote Kreuz in unserer Region für Familien aus den Flutgebieten auf die Beine gestellt hatte. Weitere 5000 Euro gingen als direkte Hilfe für Projekte der Lions vor Ort in den betroffenen Gebieten.

Susemihl: Außerdem haben wir unsere langfristige Förderung eines wichtigen Projektes im Schulzentrum fortgesetzt. Die Schule ist auf dem Weg, als Lions-Quest-Leuchtturmschule zertifiziert zu werden. Um das zu erreichen, ist ein umfangreiches Programm mit Workshops, Seminaren, Vorträgen und Fortbildungskursen für Lehrer notwendig.

Wie helfen die Lions dabei?

Plöger: All das kostet eine Menge Geld. Wir helfen aktiv mit Spenden, aber ebenso, Fördermöglichkeiten aufzudecken, die Anträge zu stellen oder erreichen mitunter, dass von uns organisierte Maßnahmen durch Förderung begleitet werden. So kann es vorkommen, dass 5000 Euro, die man aus Spenden für ein Vorhaben einsetzen wollte, dafür gar nicht gebraucht werden und an anderer Stelle helfen. Oder aber die Vermehrung einer solchen Summe durch Förderung ermöglicht es, ein Vorhaben größer auszugestalten.

Worum geht es inhaltlich bei den Vorträgen und Workshops in der Schule?

Plöger: Wir wollen damit die Lebenskompetenzen der Kinder und Jugendlichen fördern. Inhaltlich geht es um Themen wie das Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, um Toleranz, Konfliktbewältigung oder die Suchtproblematik.

Ist das Projekt abgeschlossen?

Susemihl: Nein, wir werden das auch in diesem Jahr weiterführen und das Schulzentrum aktiv unterstützen und helfen, wo Hilfe gebraucht wird. So müssen zum Beispiel einige neue Unterrichtsmaterialien angeschafft oder Gastreferenten bezahlt werden.

Gibt es schon ein neues soziales Vorhaben, das in diesem Jahr durch den Lions-Club Kühlungsborn realisiert werden soll?

Plöger: Da sind wir noch in der Phase der Ideenfindung. Das besprechen wir immer in großer Runde mit allen Mitgliedern. Aber es wird ganz bestimmt wieder ein großes Projekt geben, bei dem Summen in gewohnter Größe zum Einsatz kommen.

Wo bekommen Sie als kleine Organisation mit gerade mal 21 Mitgliedern das viele Geld her?

Plöger: Nun, der Anteil, der direkt von unseren Mitgliedern stammt, ist gar nicht mal so klein und macht etwa ein Drittel aus. Darunter sind oft auch größere Beträge von einzelnen Mitgliedern. Aber die schon erwähnte Erschließung weiterer Förderquellen ist auch sehr wichtig, weil damit sehr viel erreicht werden kann. Und dann sind wir natürlich dankbar für die vielen Spenden, mit denen die Kühlungsborner und die Gäste Aktionen des Lions-Clubs wie das Charity-Konzert oder den Nikolausmarkt mit barer Münze unterstützen.

Den Nikolausmarkt konnten Sie zuletzt gar nicht durchführen?

Susemihl: Das stimmt. Der fiel leider schon zum zweiten Mal aus, was wir sehr bedauern. Auch weil es ein Projekt ist, bei dem sich unsere Mitglieder gern einbringen und das sie aktiv mitgestalten, vom Päckchenpacken über das Einwerben von Tombola-Preisen bis hin zum Kuchen- oder Glühweinverkauf. Bis 2019 war das in der Tat ein Höhepunkt zum Jahresende für Kühlungsborn und für unsere Gemeinschaft.

Sind Gemeinschaft und Geselligkeit momentan überhaupt möglich?

Plöger: Beides ist uns sehr wichtig. Wir unternehmen gern zusammen etwas und haben auch gern Spaß. Sonst treffen wir uns zweimal im Monat, da hat Corona uns schon etwas ausgebremst. Aber wir haben es immer so gehalten: Wenn es erlaubt und möglich war, uns in der Anzahl zu treffen, dann haben wir es auch gemacht.

Von Rolf Barkhorn