Das schwere Schicksal von Daniel Bade, dem 30-jährigen Kühlungsborner, hat viele berührt – darunter auch die Mitglieder vom Lions-Club Kühlungsborn. Sie wollen am kommenden Sonntag ein Event im Konzertgarten Ost dafür nutzen, um dem jungen Mann zu helfen.

Nach Unfall Frührentner und schwerstbehindert

Daniel Bade war Berufssoldat, er erlitt bei der Bundeswehr einen Sportunfall, der sein ganzes Leben auf einen Schlag veränderte. Aufgrund der Folgen des Unfalles ist er schwerstbehindert, kommt kaum ohne Rollstuhl aus und ist schon in kleinen Dingen des Alltags auf Hilfe angewiesen. Doch er möchte wie andere Gleichaltrige auch ein selbstbestimmtes Leben führen – mit einem höchst möglichen Maß an Selbstständigkeit.

Die Band „Zig Zag“ tritt am Sonntag im Konzertgarten Ost auf. Quelle: KV Trassenheide

Dabei könnte ihm ein Assistenzhund helfen. Doch finanziell leisten kann sich der junge Invalidenrentner solch einen ausgebildeten Helfer auf vier Pfoten nicht. Von seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Bundeswehr, kann er zurzeit keine Hilfe erwarten. Mit der liegt er gerade im Rechtsstreit. Eine Entscheidung zu seinen Gunsten kann Jahre dauern. Aber seinen Herzenswunsch, sein Leben künftig durch einen Assistenzhund zu bereichern und vor allem auch einfacher zu gestalten, hat er noch nicht aufgegeben. Der Verein Rehahunde Deutschland e.V. hat bereits ein Spendenkonto eingerichtet, damit das Geld für einen vierbeinigen Gefährten für Daniel Bade schneller zusammenkommt. Aber 28 000 Euro sind nicht so einfach aufzubringen.

Ein Assistenzhund ist kein gewöhnlicher Hund

„Ein Assistenzhund ist kein gewöhnlicher Hund. Bis solch ein Helfer jene Unterstützung geben kann, die jemand wie Daniel Bade im Alltag benötigt, ist eine langwierige gezielte Ausbildung nötig. Deshalb kostet solch ein Hund auch viel Geld“, weiß Peter Brauer vom Lions-Club Kühlungsborn und ergänzt: „Als wir durch den Artikel in der OZ von Daniels Schicksal erfahren haben, stand für uns fest, dass wir ihm helfen werden. Das schaffen wir aber nicht allein. Dazu brauchen wir die Unterstützung der Einheimischen und der Urlauber und gern auch von privaten Spendern.“

Zitat: Peter Brauer, Mitglied im Lions-Club: Als wir aus der OZ von Daniels Schicksal erfuhren, stand fest, dass wir helfen! Quelle: Rolf Barkhorn

Zusammenkommen soll so viel Geld wie möglich am kommenden Sonntag im Konzertgarten Ost. Und eine Gegenleistung erwartet die Unterstützer dann auch. „Da lädt zunächst ab 18 Uhr DJ Carsten zur Disko ein. Anschließend, ab 20 Uhr, tritt das in Kühlungsborn sehr beliebte Duo ,Zig Zag’ aus Berlin auf. Die Jungs sind bekannt dafür, dass sie mit ihrem Repertoire von Reggae über Blues bis Rock und ihren originellen Einlagen für tolle Stimmung sorgen können“, schwärmt Brauer, der nach Ablauf seiner Zeit als Lions-Präsident weiter aktiv an der Organisation von Veranstaltungen des Clubs mitwirkt. Er erklärt auch, dass der Lions-Club das kostenlose Event präsentiert und dabei von der Tourismus-, Freizeit- und Kultur GmbH Kühlungsborn unterstützt wird.

Lions-Club spendet Catering-Erlös für Daniel Bade

Das Catering für diese Veranstaltung übernimmt komplett der Lions-Club. Deshalb hofft Brauer, dass er und seine Mitstreiter auch guten Umsatz im Interesse der guten Sache erzielen. „Den Erlös aus der Gastronomie werden wir noch am selben Abend an Daniel Bade übergeben, der mit seinen Eltern vor Ort sein wird“, kündigt der Vertreter des Lions-Club an.

Die Organisation hat auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder Veranstaltungen genutzt, um Spenden für soziale Zwecke zugunsten von Kindern, Jugendlichen und Vereinen einzusetzen. Auch Lehrmittel für Schulen in Afrika haben die Kühlungsborner Lions durch ihre Aktivitäten sowie durch eigene Spenden der Mitglieder finanziert.

Von Rolf Barkhorn