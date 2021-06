Live zum Urlaubsstart in Kühlungsborn: So läuft der Neustart im Ostseebad

Kühlungsborn

2,5 Millionen Übernachtungen zählt Kühlungsborn im Jahr – normalerweise. In diesem Jahr beginnt die Saison am 4. Juni endlich wieder. Wird in dem Ostseebad nach dem Corona-Lockdown die große Reisewelle losgehen, Promenade, Strand und Ostseeallee wieder mit Leben gefüllt sein? OZ-Reporterin Anja Levien berichtet am Freitagnachmittag live vom Seebrückenvorplatz in Kühlungsborn Ost.

Hier live verfolgen

Los geht es an dieser Stelle morgen um 16 Uhr.

Im Interview verraten Joost Smeulders, Hoteldirektor des Travel Charme Ostseehotels Kühlungsborn, wie man einen Hotelbetrieb nach sieben Monaten Lockdown wieder hochfährt und Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian erzählt, was die Touristen im Ostseebad erwartet.

Von OZ