Kühlungsborn

„Wir hatten keine Chance“, sagt Jana Schmugler, Inhaberin der Boutique Wo&Men in dress in Bad Doberan. Wie viele andere Einzelhändler muss auch sie am Mittwoch ihr Geschäft schließen – vorerst bis zum 10. Januar. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag. „Diese staatliche Anordnung ist mir viel zu kurzfristig“, sagt Jana Schmugler.

Sie hätte kein Problem gehabt, zwischen Weihnachten und Neujahr zuzumachen, sagt sie. So aber fällt ein großer Teil des Weihnachtsgeschäfts weg. Jana Schmugler vermutet, dass nun viele Kunden die beiden letzten Tage nutzen werden.

„Möchte nicht anstelle der Regierung sein.“

Das glaubt auch Lisa Neumeister von der Strandbuchhandlung Kühlungsborn und der Buchhandlung am Markt in Bad Doberan. „Wenn man noch eine Woche länger aufgelassen hätte, hätte es sich vielleicht mehr verteilt.“ Jetzt kämen alle an diesen zwei Tagen. „Wir haben schon versucht, alle Möglichkeiten einzuhalten, um uns und unsere Kunden zu schützen“, sagt Lisa Neumeister. „Hier sind jeden Tag Fenster und Tür auf und alle haben eine Maske auf, und wenn zu viele im Laden sind, warten die Kunden schon von alleine draußen.“ Jetzt sei nur noch der Abhol- und Lieferservice gestattet. „Den machen wir natürlich weiter“, sagt die Buchhändlerin.

„Aber das ist natürlich nicht der gleiche Umsatz. „Aber wir können es nicht ändern und hoffen, dass wir es überstehen und wieder aufmachen dürfen.“ Lisa Neumeister glaubt jedoch auch, dass es der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten nicht leichtgefallen ist, den Lockdown zu beschließen. „Ich möchte nicht an der Stelle der Regierung sein. Niemand möchte das entscheiden, es kann nur falsch sein“, sagt sie. „Man kann es nicht jedem recht machen.“

Lisa Neumeister glaubt, dass Bücher gerade in der Pandemie besonders wichtig sind. „Mit irgendwas müssen sich die Leute ja beschäftigen, wenn alle zu Hause bleiben müssen – und das am besten allein. Was gibt es da Besseres, als zu lesen?“ Das Wichtigste sei, dass alle gesund bleiben, sagt Lisa Neumeister. Sie bleibe optimistisch.

„Lockdown kommt zu spät“

Das Weihnachtsgeschäft spielt für Andreas Bartelmann, Inhaber des gleichnamigen Geschäftshauses in Kühlungsborn, keine so große Rolle. „Das hat in Kühlungsborn nie stattgefunden“, sagt er. „Wenn, dann fahren die Leute nach Rostock.“

Wer darf noch öffnen? Nicht schließen müssen Supermärkte und Lebensmittelhändler, Wochenmärkte, Bäcker und Fleischer, Post-Dienstleister und Banken, Reinigungen und Wäschereien, Kfz- und Fahrrad-Werkstätten. Auch Getränkemärkte, Babyfachmärkte, Drogerien, Sanitätshäuser, Reformhäuser, Optiker und Hörgeräte-Akustiker sowie Tier- und Futtermittelhäuser sind ausgenommen. Weiterhin sind Apotheken, Tankstellen und der Zeitungsverkauf nicht eingeschränkt. Auch der Weihnachtsbaumverkauf wird bleibt geöffnet.

Für Andreas Bartelmann machen Urlauber mehr als 85 Prozent seines Umsatzes aus. „Nur für Einheimische aufzumachen, bringt nichts“, sagt er. Durch den Online-Shop des Geschäftshauses komme zwar etwas Umsatz rein, sagt er. Aber ausreichend sei das nicht. Deshalb sei er zurückhaltend mit dem Einkauf. „Eigentlich laufen jetzt schon Gespräche mit Lieferanten“, sagt Andreas Bartelmann. Ihm wäre es lieber gewesen, man hätte die Geschäfte bereits im Oktober geschlossen, damit sie dann Weihnachten und Silvester hätten aufmachen können. „Es war längst überfällig.“

Nicht betroffen sind Fahrradwerkstätten

Andreas Bartelmann hätte sich ein rigoroseres Vorgehen vonseiten der Regierung gewünscht, als absehbar war, dass die Schließung von Hotels und Ferienwohnungen sich nicht auf die Infektionszahlen auswirkt. „Es ist nicht nachweisbar, wo die Infektionen stattfinden“, sagt Andreas Bartelmann. Er vermute, das geschehe hauptsächlich im öffentlichen Nahverkehr und auf privaten Feiern. „Es ist gut, dass endlich Klarheit herrscht“, sagt Andreas Bartelmann. Und das auch aus einem anderen Grund: „Dadurch, dass wir bisher nicht schließen mussten, konnten wir auch keine Fördermittel beantragen“, sagt er.

Eine der Branchen, die vom Lockdown wohl nicht betroffen sind, sind Fahrradwerkstätten. „Ich gehe davon aus, dass wir weiterhin öffnen dürfen“, sagt Marko Harder, Chef des Radgeschäfts „ Zweirad Harder“ in Bad Doberan. Er hält das für gerechtfertigt. „Das Fahrrad wird nicht nur für die Freizeit, sondern immer mehr für den Versorgungsverkehr und den Berufsweg genutzt“, sagt er. „Die Leute fahren unter anderem zur Arbeit und in den Kindergarten. Da ist es schon sinnvoll, wenn eine Fahrradwerkstatt geöffnet hat.“

Von Cora Meyer