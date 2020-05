Bad Doberan/ Kühlungsborn

Die Kirchengemeinden können langsam zu ihrem Alltag zurückkehren. Seit Montag sind Gottesdienste in den Gotteshäusern wieder erlaubt. Allerdings gelten strenge Auflagen. So darf ab 4. Mai nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern in die Gotteshäuser eingelassen werden: eine Person pro zehn Quadratmeter Innenraumfläche. Der Mindestabstand von 1,50 Meter muss eingehalten werden.

Außerdem müssen für jede religiöse Zusammenkunft in den Gotteshäusern Teilnehmerlisten geführt werden, um im Fall einer möglichen Corona-Infektion die Kette nachvollziehen zu können.

Anzeige

Weiterer Open-Air-Gottesdienst möglich

Der Gottesdienst unter freiem Himmel am Sonntag hinter dem Gemeindehaus in Bad Doberan ist laut Pastor Albrecht Jax gut angekommen. 70 Menschen waren gekommen. „Es gab eine eindeutige Rückmeldung, dass der Gottesdienst draußen eine schöne Variante ist“, so Albrecht Jax. Auch weil im Freien anders als drinnen gesungen werden könne. Auch wenn jetzt die Möglichkeit bestehe, im Münster den Gottesdienst abzuhalten, wolle er mit dem Kirchengemeinderat der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan über einen weiteren Open-Air-Gottesdienst am Sonntag beraten.

Weitere OZ+ Artikel

Die Kirchengemeinde würde jetzt ein Konzept erarbeiten, wie Gottesdienste nach den Hygienebestimmungen im Münster umgesetzt werden könnten. Etwa 70 Personen könnten in beiden Teilen des Gotteshauses Platz finden. Mittwochs findet um 12 Uhr das Mittagsgebet statt, dem nun wieder beigewohnt werden kann. Sonnabends findet in Heiligendamm in der Kapelle am Parkplatz von Mai bis September um 19 Uhr eine Abendandacht statt. Am Sonnabend seien 50 Menschen zu dieser gekommen. Sie fand vor der Kapelle statt.

18 Besucher passen in Kühlungsborner Kirche

In Kühlungsborn wurde die Kirche jetzt ausgemessen. „Wir sind auf 184 Quadratmeter gekommen“, sagt Matthias Borchert, Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Kühlungsborn. „Das würde heißen, dass wir nur 18 Gottesdienstbesucher zulassen dürfen, das ist verrückt. Die Empore dürfen wir nicht benutzen, nur den Raum und den Chorraum.“ Deshalb werde darüber nachgedacht möglichst viele Gottesdienste im Freien abzuhalten, ist sein Vorschlag. Der Kirchengemeinderat entscheidet nun darüber, ob die Gottesdienste in der Coronazeit im Freien auf der Festwiese an der Pfarrscheune abgehalten werden können.

„Beim ersten Mal kamen 56. Die Nachfrage ist da“, so der Pastor. Vorher wurde das durch das Gesundheitsamt bestätigt, weil es über 50 Personen ging. Der Pastor kann sich vorstellen, zukünftig zwei Gottesdienste anzubieten. Einen am Sonnabend um 17 Uhr und den regulären am Sonntag um 10 Uhr. „Damit alle Gläubigen, die Möglichkeit haben, teilzunehmen“, sagt Matthias Borchert. „Außerdem könnten wir eventuell den Gottesdienst überhaupt auch von drinnen nach draußen übertragen – mit maximal 50 Personen. Aber das ist bisher nur eine Vision.“

40 Gläubige haben Platz in Neubukow

In der großen Kirche von Neubukow dürfen 40 Gläubige zum Gottesdienst erscheinen. Das Konzert am 9. Mai in Westenbrügge entfällt. Die Goldenen Konfirmationen vom 17. Mai wurden auf den 20. September gelegt. Die Konfirmation ist vom Pfingstsonntag auf den 6. September, der Fusions-Festgottesdienst von Himmelfahrt auf den 27. September verschoben worden. Gruppen und Kreise sind im Mai abgesagt, ebenso die Geburtstagsbesuche. Trauerfeiern können unter freiem Himmel mit bis zu 15 Personen stattfinden.

Satow und Kröpelin beraten Vorgehen

Wie Rainer Kirstein, Pastor in Satow, mitteilte, entfällt der Gottesdienst am 10. Mai der in Heiligenhagen stattgefunden hätte. „Die Kirche ist sehr klein. Nun müssen wir mit den Kirchenältesten beraten, wie wir weiter vorgehen und Gottesdienste planen. Voraussichtlich erst Ende der Woche können wir mehr dazu sagen.“

In der Schusterstadt wird es erst am Freitag eine offizielle Mitteilung zu den Gottesdiensten geben, wie Pastor Olaf Pleban mitteilte: „Wann und in welcher Form es wieder Gottesdienste bei uns geben wird, entscheidet sich durch den Kirchengemeinderat. Aber wahrscheinlich schon am Wochenende.“ 16 Kirchgänger würden jetzt im Gotteshaus Platz finden.

Lesen Sie auch

Von Sabine Hügelland und Anja Levien