Ein Ende des Lockdown ist in Sicht. Der MV-Gipfel beschloss am Dienstag erste Lockerungen. Zu Pfingsten darf die Gastronomie wieder öffnen, im Außenbereich sogar ohne negativen Coronatest. Ab Juni folgen dann die Hotels. Zunächst dürfen sie für Touristen aus MV öffnen, ab Mitte des Monats dürfen dann wieder Urlauber aus ganz MV einreisen. Michael Bolz Inhaber des Café Zikke in Bad Doberan, freut sich darüber. „Wir sind positiv überrascht“, sagt er.

Gleichzeitig sei er sich aber auch seiner Verantwortung bewusst. Nun gelte es, die Hygienekonzepte durchzusetzen, „um uns das nicht gleich wieder kaputtzumachen.“ Die Öffnungsperspektive erfüllt den Gastronomen mit vorsichtiger Zuversicht. „Aber wir haben auch einiges wieder rauszuholen“, sagt er.

Das gelte allerdings auch für viele andere Wirtschaftszweige. Michael Bolz vermutet, dass die Entscheidung auch darauf beruht, dass inzwischen erwiesen sei, dass sich die Menschen in Restaurants nicht mit dem Virus angesteckt haben. Er und sein Team sind bereit für die Öffnung der Gastronomie zu Pfingsten. „Wir haben die ganze Zeit Lieferservice gemacht, wir sind ohnehin hier.“ Allerdings werde es zu Anfang noch nicht das hundertprozentige Portfolio geben. Insgesamt acht Mitarbeiter hat Michael Bolz, nicht alle waren während des Lockdown voll im Einsatz. Jetzt kehren sie aus der Kurzarbeit zurück. Außerdem sucht der Gastronom eine zusätzliche Kraft für die Bar.

Hotels: Genaue Bestimmungen fehlen noch

„Wir freuen uns, dass eine Perspektive da ist“, sagt Maria Kuhl, Direktorin des Hotels Upstalsboom in Kühlungsborn. „Das ist wichtig und war überfällig.“ Nun gehe es darum, was diese konkret für das Hotel bedeute: „Wir gehen jetzt erst mal in die Planung. Es ist entscheidend, wie die Schutzauflagen aussehen“, sagt Maria Kuhl. So seien beispielsweise die Vorgaben für Büfetts und Spa-Bereiche für das Upstalsboom wichtig. „Da müssen wir sehen, was wir dem Gast anbieten können und das Angebot entsprechend anpassen.“ Auch im Hinblick auf Teststrategien gebe es noch keine finale Verordnung für Hotels. Deshalb sei noch unklar, wie sich das in der Praxis auf Gäste und Mitarbeiter auswirken werde und welcher organisatorische und administrative Aufwand auf das Upstalsboom zukomme.

Nichtsdestotrotz: „Die Vorbereitungen laufen“, sagt die Direktorin. „Wir sind gerade dabei, verschiedene Versionen durchzugehen.“ Mit einer Öffnung vor Juni hatte man im Upstalsboom ohnehin nicht gerechnet. „Die Frist reicht für uns zur Vorbereitung aus“.

Fitnessstudio-Betreiber: „Politik hat versagt“

In den Lockerungen nicht bedacht wurden bislang Fitnessstudios. Karsten Luther, Betreiber der fit+-Studios in Bad Doberan und Kröpelin, wirft der Politik „völliges Versagen“ vor. „Die ganze Branche ist maßlos enttäuscht, dass wir nicht mal eine Perspektive haben.“ Erst am 31. Mai will der MV-Gipfel erneut zusammentreten und über mögliche weitere Lockerungen beraten. Den Fitnessstudio-Betreibern sei das zu spät, sagt Karsten Luther. „Wir wollen die Verhandlungen vorziehen und spätestens zum 1. Juni öffnen.“ Er findet, dass die Landesregierung die falschen Prioritäten setzt. „Es kann nicht sein, dass der Tourismus zurückkehrt aber man sein Gesundheitstraining nicht machen kann“, sagt der Unternehmer. „Ich denke, dass es früher möglich sein sollte, Sport vor der eigenen Haustür zu machen, bevor alle wieder einreisen dürfen. Wir kriegen reihenweise Anrufe.“

Betroffen sei seiner Ansicht nach auch der gesamte Vereinssport, der ebenfalls noch auf Eis liegt. Schulsport ist zumindest im Freien wieder erlaubt – zumindest in Regionen, in denen die Inzidenz unter 100 liegt. „Die Kinder werden immer fetter. Die verlernen das und spielen lieber Playstation“, sagt Karsten Luther. Neuerungen bringe der aktuelle MV-Gipfel für seine Branche nicht: „Die gleichen Fehler, die letztes Jahr gemacht wurden, werden jetzt wieder gemacht.“

