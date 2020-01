Lodernde Tannen um Bad Doberan: Diese Orte laden zum Traditionsfeuer ein

Bad Doberan

Das war’s mit der besinnlichen Zeit: Die Festtage sind vorbei und somit hat auch der Weihnachtsbaum ausgedient. Bevor er anfängt seine Nadeln zu verlieren, möchten viele ihn schleunigst loswerden. Eine Möglichkeit bieten einige Gemeinden und freiwilligen Feuerwehren an den kommenden Wochenenden beim traditionellen Neujahrsfeuer. Die lodernden Weihnachtstannen sollen den Besuchern bei heißem Glühwein und Rauchwurst ein letztes Mal Gemütlichkeit bescheren.

So zum Beispiel beim achten Tannenbaumverbrennen am 11. Januar in Bad Doberan auf dem Feuerwehrgelände am Thünenhof. Ab 13 Uhr werden dort die alten Weihnachtsbäume entgegengenommen, bevor dann ab 17 Uhr das Traditionsfeuer beginnt. Auch in diesem Jahr gibt es für jeden mitgebrachten Baum eine Marke für Verpflegung im Wert von einem Euro.

In Kröpelin , Rerik und Bastorf wird es heiß

In Kröpelin werden die Bäume ebenfalls am 11. Januar ab 16 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr, Schulstraße, verbrannt. Die Kameraden sammeln schon am 7. Januar ab 14 Uhr die Tannenbäume in der Umgebung ein.

Das Neujahrsfeuer im Ostseebad Rerik wird am 11. Januar ab 16 Uhr am Haff lodern. Im Tausch gegen den Weihnachtsbaum erhält man vor Ort eine Wertmarke für ein Freigetränk. Die anderen Bäume werden zuvor vom Bauhof abgeholt.

Eine Woche später, am 18. Januar, lädt auch die Feuerwehr Bastorf zum großen Tannenbaumverbrennen ein. Los gehen soll es um 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Jeder, der seinen Baum mitbringt, wird mit einem Freigetränk belohnt. Wer das nicht schafft, der kann am 11. und 18. Januar seinen Baum an den Straßenrand legen. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sammeln diese in den Dörfern der Gemeinde Bastorf ab 9 Uhr ein.

Entsorgung auch auf Wertstoffhöfen möglich

Möglich ist natürlich auch die Entsorgung der Weihnachtsbäume auf den Wertstoffhöfen des Landkreises Rostock als Strauchschnitt. Nur im Monat Januar können Nordmanntanne, Fichte und Co. auch zur Abholung an Abfuhrtagen neben die Biotonne oder, wenn nicht anders möglich, neben die Restabfalltonne, gelegt werden. Der Landkreis Rostock verweist jedoch darauf: Jeder Baum, der nicht vom Eigenbetrieb entsorgt werden muss, verringert die Kosten. Die umweltfreundlichste Verwertung des ausrangierten Weihnachtsbaumes sei das Belassen auf dem Grundstück. „Zum Beispiel bietet der grob zerkleinerte Baum, zu einem Reisighaufen aufgeschichtet, Unterschlupf und Lebensraum für viele Kleintiere“, heißt es in einer Empfehlung des Eigenbetriebes.

