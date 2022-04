Neubukow

Die Stadt Neubukow hat nicht in allen Bereichen ausreichend Löschwasser. Das ist das Ergebnis einer Analyse. „Es gibt Defizite, die wir aufarbeiten müssen“, sagt Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos). Betroffen sind davon Ortsteile, zwei Gewerbegebiete und auch Wohnblöcke.

Nachdem die Stadt einen Brandschutzbedarfsplan verabschiedet hatte, folgt nun das Löschwasserkonzept, welches das Bauamt erstellt hat. Im Brandschutzbedarfsplan sei schon darauf hingewiesen worden, dass die Löschwasserkapazität erhöht werden müsse, um eine ausreichende Versorgung im Brandfall sicherzustellen.

Trinkwassernetz sichert Löschwasserversorgung

Der Großteil des Löschwassers für die Stadt Neubukow und deren Ortsteile kommt aus dem Trinkwasserrohrnetz des Zweckverbands Kühlung (ZVK). „Da sind wir gut aufgestellt“, sagt Roland Dethloff. Die Stadt hat dazu eine Vereinbarung mit dem ZVK geschlossen. Im überwiegenden Teil des Gemeindegebietes könne ausreichend Löschwasser sichergestellt werden – auch durch Löschwasserteiche und Zisternen. Aber: „Wir haben einige Defizite in den Ortsteilen.“

Gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem ZVK könnten in den Ortsteilen Spriehusen, Steinbrink und Panzow derzeit kein Löschwasser und im Ortsteil Malpendorf und Buschmühlen nur in begrenztem Maße Löschwasser bereitgestellt werden, heißt es in dem Konzept. Grund: Bei der Entnahme von Löschwasser müsse die Trinkwasserversorgung weiter gewährleistet bleiben. Der Versorgungsdruck in der Trinkwasserleitung dürfe bei einer angenommen Löschwasserversorgung nicht unter 1,5 bar absinken.

Laut Bürgermeister Dethloff müsse geschaut werden, ob in den betroffenen Ortsteilen, die Menge im Trinkwassernetz erhöht werden, Löschteiche ertüchtigt oder Zisternen gebaut werden könnten.

Oftmals gibt es private Löschwasserteiche in der Nähe, mit deren Eigentümer eine Vereinbarung zur Nutzung im Brandfall getroffen werden müsste und Voraussetzungen für eine Entnahme (Zufahrt, Beschilderung) geschaffen werden sollen.

Einige Wohnblocke sind nicht ausreichend versorgt

Mit dem Löschwasserkonzept steht jetzt auch fest, dass die Feuerwehr bei einem Brand im südwestlichen Bereich des Fritz-Reuter-Rings Zeit verliert. Denn über die Hydranten kann hier nicht ausreichend Löschwasser zur Verfügung gestellt werden. Eine Zisterne ist über 300 Meter entfernt. Hier muss die Feuerwehr im Notfall also eine Langstrecke aufbauen, was zusätzliches Schlauchmaterial, Verstärkerpumpen und zusätzliche Feuerwehren bedeute und damit zusätzlicher Zeitaufwand, heißt es im Konzept. Zusammen mit den Wohnungsverwaltungen soll daher jetzt nach Lösungen gesucht werden. Ebenso sind zwei Wohnblöcke am Panzower Weg unterversorgt.

2019 wurde eine 100-Kubikmeter-Löschwasserzisterne am Neubukower Lindenweg eingebaut. Quelle: Thomas Hoppe

Ein weiteres Defizit gibt es für das Gewerbegebiet „Am Stellwerk“. Wie die Analyse ergab, reiche das Löschwasser aus den Hydranten nicht aus. Jedoch könne die Feuerwehr auf das Regenrückhaltebecken des ZVK zurückgreifen. Hier soll künftig für die Wasserentnahme Verbesserungen vorgenommen werden. Darunter fällt zum Beispiel eine befestigte Zufahrt oder eine Aufstellfläche für die Feuerwehr. Mit dem Eigentümer des Löschwasserteiches am Nedderhofer Schlag soll eine vertragliche Regelung zur Nutzung geschlossen werden, heißt es in dem Konzept.

Hier gibt es Löschwasser in Neubukow 75 Hydranten gibt es in der Stadt Neubukow. An 53 dieser Entnahmestellen können 48 Kubikmeter Wasser die Stunde zur Brandbekämpfung gewonnen werden, an 22 sind es 24 Kubikmeter pro Stunde. 3 Löschwasserteiche gibt es im Stadtgebiet, aus denen jeweils mindestens 96 Kubikmeter Wasser pro Stunde entnommen werden können. 1 Zisterne mit 100 Kubikmeter Wasser steht am Lindenweg zur Verfügung. 1 offenes Gewässer hat die Stadt mit dem Hellbach. 2 private Entnahmestellen zählt der Brandschutzbedarfsplan auf. Ein Becken auf dem Areal der Kläranlage beim Zweckverband Kühlung sowie eine Zisterne auf dem Grundstück der Agrargenossenschaft Hellbach.

Nachholbedarf in der Löschwasserversorgung gibt es auch für das Gewerbegebiet Neubukow-West. Hier soll mit der Agrargenossenschaft „Hellbach“ ein Vertrag zur Nutzung der Zisterne auf dem Gelände getroffen werden. Allerdings: Alles was 300 Meter von dieser entfernt liegt, ist weiterhin unterversorgt. Diese Bereiche müssten laut Konzept ihren „Objektschutz in eigener Verantwortung realisieren“. Mit der Aufstellung des neuen Bebauungsplanes „TechCity Neubukow“ für die geplante Errichtung von Forschungs- und Produktionsstätten, müsse der Löschwasserbedarf aber über eine Zisterne oder einen Löschwasserteich abgedeckt werden.

14 Vorschläge zur Verbesserung

14 Vorschläge hat das Bauamt insgesamt unterbreitet, wie die Löschwasserversorgung verbessert werden kann. „Die Anforderungen an die Löschwasserentnahmestellen sind schrittweise zu verbessen. Hierzu sollte eine Prioritätenliste erstellt werden und jährlich finanzielle Mittel im Haushalt der Stadt aufgenommen werden, um entsprechende bauliche Verbesserungen vornehmen zu können“, heißt es unter anderem.

Die Löschwasserversorgung wird die Stadt die nächsten Jahre begleiten. „Das bekommen wir nicht kurzfristig hin. Das wird eine langfristige Sache werden. Wichtig ist aber, dass wir uns damit auseinandersetzen und die Situation bewerten können“, so Roland Dethloff.

Von Anja Levien