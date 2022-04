Die Stadt Neubukow hat ihre Entnahmestellen für Löschwasser analysiert. Dabei sind einige Defizite erkannt worden. Unter anderem gibt es für private Löschteiche keine Vereinbarung zur Nutzung und es fehlt an befestigten Zufahrten für die Feuerwehr. Auch Gewerbe und Wohnblöcke sind zum Teil unterversorgt.

Feuerwehreinsatz in diesem Jahr in Neubukow. Die Stadt hat ein Löschwasserkonzept erstellt und möchte in den kommenden Jahren Defizite beheben. Quelle: Stefan Tretropp