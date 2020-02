Lösung für Raumproblem an Buchenbergschule in Bad Doberan

Bad Doberan

Bei einer Begehung der Buchenbergschule in Bad Doberan sind die Raumprobleme der Regionalen Schule mit Grundschule besprochen worden. Schulleitung, Stadtvertreter, Elternvertreter, Bürgermeister, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Vertreter des Behindertenbeirats hatten sich dafür zusammengefunden. Anlass dafür war die Debatte zum Doppelhaushalt der Stadt im Dezember. 35 000 Euro plant diese pro Jahr und Schule ein, für Stadtvertreter Harry Klink (KuSS) zu wenig mit Blick auf die Schülerzahlen der Buchenbergschule. Diese besuchen 565 Jungen und Mädchen.

„Wir haben uns bei der Begehung punktuell mit der Mensa beschäftigt und uns die Raumsituation an der Schule angeschaut“, sagt Harry Klink. „Die Schule ist gnadenlos voll.“ Sie würde seit Jahren von der Stadt defizitär behandelt, sodass es einen Sanierungsstau und ein Raumproblem gebe. „Die Schule hat nicht ausreichend Räume.“

Eine Lösung: Der Neubau der Kantine, der für dieses Jahr vorgesehen ist, soll ein Stockwerk mehr bekommen. „Da könnten vier bis fünf Klassenräume entstehen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Platzprobleme gebe es an allen Schulen in Bad Doberan, an der Buchenbergschule sei es aber am extremsten. „Wir planen kurzfristig den Abriss der Mensa“, sagt Arenz. Das werde jetzt geprüft. 276 000 Euro sind in den Doppelhaushalt 2020/21 für den Neubau eingestellt.

Liste mit Mängeln wurde erstellt

Bei der Begehung der Schule sei eine Bestandsaufnahme gemacht worden, eine Liste der Mängel erstellt. Die werde jetzt abgearbeitet. So sollen beispielsweise die Möbel in den Containern – ein Provisorium, das zum Dauerzustand wurde – ersetzt werden. „Das sind alte Möbel. Hier prüfen wir eine Neuanschaffung“, sagt Jochen Arenz. Auch die Hofpflasterung sei nicht in Ordnung und soll angegangen werden. „Die Fliesen vor der Turnhalle sind rutschig und werden ausgetauscht.“

Die Sanierung der sanitären Anlagen, die in den Ausschüssen zum Ende des Jahres 2019 noch diskutiert worden waren, sei bei der Begehung kein Thema gewesen. „Die Toiletten waren in einem guten Zustand“, so Arenz.

Von Anja Levien