​„Lost Place“: Bad Doberans weißer Riese liegt im Schlaf

Althof

Wer sich aus Richtung Südosten Bad Doberan nähert, dem fällt unweigerlich ein alles überragendes, weißes Gebäude ins Auge. Und das schon seit mehr als 60 Jahren, denn 1960 ließ es der damalige Volkseigene Betrieb Getreidewirtschaft errichten, um hier Korn einzulagern. 32 Meter reckt sich der Turm des Silos am Rande von Althof in den Himmel. Er ist damit so etwas wie der weiße Riese von Bad Doberan, allerdings noch um 40 Meter vom Münster übertroffen.

Nach 130 Betonstufen und schmalen Metalltritten: OZ-Reporter Werner Geske genießt in luftiger Höhe den Blick über Bad Doberan, Wälder und Wiesen. Quelle: privat

Aber um Höhenrekorde ging es den Erbauern des Althofer Silos seinerzeit ohnehin nicht. Stattdessen wurde dringend ausreichender Lagerraum für das Erntegut gebraucht. „Der wurde mit einer Kapazität von 3000 Tonnen Getreide geschaffen“, erklärt mir Holger Prause. Der 70-Jährige führt mich in Absprache mit Silo-Eigentümer Frank von Meyer-Wolzow durch den heute leer stehenden Koloss.

Der verwaiste Bau macht auf mich und wohl alle, die ihn besuchen, einen nicht gerade ansprechenden Eindruck. Schon von außen lassen sich durch die zerbrochenen Fenster des Erdgeschosses die traurigen Überreste von dort gelagertem Mobiliar erkennen. Wer es hier einst deponierte, kann es getrost abschreiben. Wind, Wetter, Vandalismus und allerhand Getier haben ihm den Rest gegeben. Intakter scheint da die Ausstattung eines großen Raumes auf derselben Ebene zu sein, zu dem uns Holger Prause nun Zugang verschafft. „Schaltzentrale“, nennt er ihn salopp.

Eine ihrer Wände ist von Schaltern und Leitungen bedeckt. Mit deren Hilfe versuchte der Dispatcher einst, die Abläufe im Silo möglichst störungsfrei zu halten. Von hier aus schickte der „Herr der Schalter“ das Getreide durch ein Rohrsystem, um es zunächst zu reinigen und zu trocknen, ehe es im nebenliegenden Speicher landete.

Nun geht es weiter aufwärts. „Treppensteigen, oder …?“ Ein Vorschlag, den Prause nicht ernst meint, wie sich gleich darauf herausstellt. Denn eine Alternative zum Aufstieg bis zum Dach besteht nicht. Oder besser gesagt, nicht mehr, denn der Fahrstuhl hat seinen Geist doch schon vor Jahren aufgegeben. Daher klettern wir nun im Halbdunkel die enge Betontreppe hinauf. Elektrisches Licht ist Fehlanzeige. Vorsichtig nehmen wir Stufe für Stufe, setzen Fuß vor Fuß. 16 Stufen sind es bis zur ersten Etage. Erst als Prause die schwere Metalltür öffnet, reißt ein Lichtschein Teile des Treppenhauses aus der Finsternis. Er fällt auf Stahlrohrgeländer und nackte Betonwände.

Neue Bewohner: jede Menge Tauben und Ratten

Wir folgen dem Licht in den hiergelegenen Technikbereich. Sein Boden ist noch heute von Resten des Getreides bedeckt, das hier per Gebläse zuerst von Staub und sonstigen Leichtteilen gereinigt wurde. Vorhanden sind noch die Überreste eines Elevators, der das Korn von hier aus anschließend zur Trocknung in die höher gelegenen Geschosse transportierte. Auch deutliche Spuren der heutigen Nutzer des ehemaligen Speichers finden sich hier und überall: Bergeweise haben Tauben ihren Kot hinterlassen. Und auch Ratten scheinen sich hier wohlzufühlen. „Die sind doch allerorts“, kommentiert mein Begleiter diesen Umstand lakonisch.

Den Weg des Ährengoldes verfolgen wir über alle acht Etagen. Zu Fuß sind bis ganz nach oben dazu etwa 130 Stufen zu bewältigen. Von hier wurde der direkt an den Turm anschließende Silotrakt mit dem getrockneten Getreide gefüllt. Prause hebt eine Metallabdeckung an. Darunter liegt ein Gitter, durch das sich in schwindelerregende Tiefe blicken lässt: „Sehen Sie da unten den Lichtschein? Da befindet sich der Boden des Silos.“ Früher war er nur selten zu erkennen, da das Lagerhaus fast immer gut gefüllt war. Mit der Wende nutzte die Getreide AG, ein Nachfolger des VEB Getreidewirtschaft, das Silo. Auch die ACZ Agro-Service GmbH Parkentin schrieb sich hier ein.

Doch seit etwa sieben Jahren steht das Silo leer. Allerdings ist es verschiedenen Mobilfunkanbietern nützlich, die ihre Antennen auf dem Dach installiert haben. Prause empfiehlt den Aufstieg in diese luftige Höhe dringlich: „Den Blick kann man sich nicht entgehen lassen!“ Doch ohne besondere Anstrengung sind die letzten Meter zur tollen Aussicht nicht zu absolvieren. Statt auf Betonstufen, geht es jetzt nämlich nur auf schmalen Metalltritten nach oben. Aber die Mühe lohnt sich. Denn sie wird mit einem wunderbaren Blick über Bad Doberan, über Wälder und Wiesen, bei besserer Sicht wohl auch bis zum Meer belohnt. „Na, zu viel versprochen!?“ Holger Prause muss nicht lange auf meine anerkennenden Worte warten.

Bleibt die Frage nach der Zukunft des verlassenen Ortes. Mein Begleiter macht sich da seine eigenen Gedanken. Einer davon lautet: „Eine attraktive Möglichkeit bestünde darin, das Silo zu einem Wohnhaus umzubauen. Die Lage ist halt einmalig.“

Von Werner Geske