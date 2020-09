Rostock

Verlassene Orte – sogenannte Lost Places – zu erkunden, das ist in den vergangenen Jahren zum weltweiten Trend geworden. Auch in MV gibt es Dutzende brache Gelände, auf denen es leer stehende Gebäude zu besichtigen gibt. „Ich schätze allein in Rostock gibt es etwa sieben verschiedene Orte“, sagt Andreas Gössel, der seit drei Jahren in der Szene unterwegs ist.

Doch die genauen Standorte verraten, das machen die sogenannten Urbexer nicht so gern. „Wir wollen nicht, dass die Orte zerstört werden, deshalb geben wir die genauen Koordinaten nur an die weiter, die wir kennen“, erklärt der 35-jährige Rostocker weiter.

Anzeige

Lesen Sie auch: Hype Lost Places: Jäger der verlassenen Orte in MV

Er empfiehlt deshalb jedem, der auch Lost Places in MV erkunden möchte, sich erstmal geführten Touren anzuschließen. Denn: Rechtlich gesehen balancieren die Besucher bei privaten Erkundungstouren am Rande der Legalität und könnten wegen Hausfriedensbruchs belangt werden. Andreas Gössel hat zusammengefasst, welche Lost Places für Einsteiger er in MV empfehlen kann.

Hier befinden sich die Lost Places:

1. Halbinsel Wustrow bei Rerik

Man kann die Halbinsel mit dem MS Salzhaff (noch bis Ende Oktober montags und donnerstags um 15 Uhr) vom Wasser aus erkunden oder eine Planwagenfahrt (montags und mittwochs um 10.30 Uhr ab der Kurverwaltung Rerik) über die Insel buchen. Das Areal ist ansonsten für die Öffentlichkeit gesperrt.

Führungen zu Fuß wären derzeit zu riskant, da es viele baufällige Ruinen und Hohlräume gibt, von denen Unfallgefahr ausgeht. Noch gefährlicher ist aber die alte Munition, die sich in dem Militärgelände quasi überall im Boden befinden kann. Zwar wurden die Gartenstadt und das 200 Hektar große Landschaftsschutzgebiet im Wesentlichen beräumt, aber auch diese Arbeiten scheinen noch nicht abgeschlossen zu sein.

Mehr als 80 Jahre war die Halbinsel Wustrow für die Öffentlichkeit gesperrt, war lange Zeit Militärgebiet. Seit 1998 ist sie in Besitz von Anno August Jagdfeld, der hier Hotel, Ferienhäuser und einen Golfplatz touristisch entwickeln wollte. Wer sich für die geheimnisvolle Halbinsel interessiert, kann an einer der Führungen teilnehmen. Quelle: Frank Söllner

2. Bunker Eichenthal bei Bad Sülze

Der Bunker bei Bad Sülze ist einzigartig: 1986 fertiggestellt, ist er mit der politischen Wende militärisch sinnlos geworden. Versunken im Vergessen tauchte er 2006 als Geisterschiff der Bunkerwelten auf. Heute ist der Bunker für Besucher täglich – außer freitags – von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet, auch Führungen werden angeboten. In der strategischen Nachrichtenzentrale wird eine Gefechtssituation, das Szenario des Atomkriegs, simuliert.

Bunker Eichenthal Quelle: Götz Thomas Wenzel

3. Technikmuseum Pütnitz

Der ehemalige Militärflugplatz auf der Halbinsel Pütnitz ist heute ein Museum. Militärische und zivile Radfahrzeuge sowie Alltagsgegenstände und militärische Flug- und Kettentechnik werden in den einstigen Flugzeughallen der Anlage gezeigt. Dabei kann auch in die Geschichte des Ortes eingetaucht werden, der von deutschen und sowjetischen Luftstreitkräften von 1935 bis 1996 genutzt wurde.

Ausstellungshalle des Technikmuseums Pütnitz. Quelle: Edwin Sternkiker

4. Bunker Wustrow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Hier gibt es zwar keine Führungen, aber wer sich einmal legal an einem Lost Place probieren möchte, der kann den Bunker am Strand von Wustrow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst erkunden. Die Überbleibsel der 7. technischen Beobachtungskompanie vermutlich aus den 1950er Jahren sind am Hohen Ufer zu finden. Er wurde wohl im Zuge des Kalten Krieges gebaut, um Bewegungen des Feindes möglichst früh ausmachen zu können. Das Hohe Ufer bot hervorragende Möglichkeiten zur visuellen Luft- und Seebeobachtung.

Überreste der Bunkeranlagen am Ostseestrand zwischen Wustrow und Ahrenshoop. Quelle: Christian Krienke

5. Einen erfahrenen Urbexer fragen

Lust auf noch mehr Lost Places? Dann ist es wichtig, das Vertrauen eines erfahrenen Urbexers zu gewinnen und zu beweisen, dass man wirklich an dem Hobby und nicht an Zerstörungslust interessiert ist. Auch Andreas Gössel bietet an, Neulinge mit auf Tour zu nehmen. Ihn kann man auf Instagram oder Youtube kontaktieren. Wer sich dabei gut benimmt, bekommt dann sicher auch den einen oder anderen Tipp für weitere verlassene Orte.

Von Ann-Christin Schneider