Selbst neun Tage nachdem am Abend des 7. Dezember 20 Liter Hydraulik-Öl auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs am Lindenweg aus einem Radlader gelaufen waren, sind auch an diesem Montag hin und wieder Ölfilme auf den Zuläufen zum Hellbach zu sehen. Insbesondere dort, wo die Ölsperren ausgelegt wurden, sammelt sich ein Wasser-und-Ölgemisch.

Öl-Wasser-Gemisch wurde abgeschöpft und abgesaugt

Das schöpften und saugten gestern Mitarbeiter der Lübecker Umweltfirma Possehl an den Sperren ab. Während Bernd Kossak an der hölzernen Mühlenteich-Brücke seinen Eimer füllte, arbeitete sein Kollege an der Sperrenkette vorm Bahnübergang Keneser Tor/Bahnhofvorplatz. Später hängten die Ölschadenbeseitiger den Saugrüssel ihres Tankwagens vor die Sperre nahe dem Wassermühlen-Einlauf und schoben ihn an den Ölfilm heran.

Bernd Kossak von der Umweltfirma Possehl schöpft angesammeltes Öl vom Mühlenteich ab. Quelle: Thomas Hoppe

Es roch immer noch deutlich nach dem Betriebsstoff. „Das ist das Öl mit Wasser gemischt, das wird bei uns im Lager gesammelt und dann geht es nachher nach Hamburg zur Entsorgung. Wasser und Öl werden getrennt und das Öl geht dann in die Verbrennung oder wird weiterverwertet“, erläuterte ein Possehl-Mitarbeiter die Vorgehensweise.

Da waren in unmittelbarer Nähe des Auslaufs vom Regenwasserkanal am Keneser Tor bereits alle Ölspuren beseitigt und die dort ausgestreuten Ölbinde-Würfel erneuert worden. Kurz vor der zweiten Fischtreppe beim Norma „hing“ Öl in einer Kurve an Gräsern im Wasser „fest“ und an der Mühlenteichbrücke staute sich schon wieder eine dünne bunt spiegelnde Fläche.

Für Frank-Jürgen Trost, Vorsitzender des Vereins „Sportfischer am Hellbach“, sind das Reste, „die noch in der Rohrleitung waren, weil die ja doch ziemlich lang ist, und jetzt durch den Regen noch runtergespült wurden: Das ist nicht so dramatisch.“

„Man hat sehr schnell und gut reagiert, dadurch ist kaum Öl in den Bach gelangt“, sagt Frank-Jürgen Trost vom Verein „Sportfischer am Hellbach“. Quelle: Thomas Hoppe

Kaum Öl in den Bach gelangt

Insgesamt habe es sich diesmal mit der Verschmutzung des Gewässers in Grenzen gehalten: „Man hat sehr schnell und gut reagiert, dadurch ist kaum Öl in den Bach gelangt und Fischsterben oder Ähnliches ist nicht zu beobachten gewesen“, schätzt Frank-Jürgen Trost gegenüber der OZ ein.

Anders als bei der Gülle-Havarie im Dezember 2018, als binnen weniger Stunden ein Schweinegülle-Eintrag in eine Regenwasserleitung zu einem großen Fischsterben im Hellbach geführt hatte.

Weniger Fische gezählt

Noch im Februar 2019 seien in einigen Gewässerabschnitten des Bachs, wo sonst bis zu 500 Meerforellen unterwegs gewesen sein sollen, „gerade mal 30 zum Ablaichen gekommen“, berichtete am vergangenen Donnerstag NDR-Angelreporter Heinz Galling über den Hellbach im Nordmagazin und erinnerte daran, dass die Schweinemastanlage Neubukow damals wegen des Jauche-Eintrags einen „hohen vierstelligen Betrag Strafe zahlen und neue Gülle-Leitungen errichten“ musste.

Eine Überprüfung des Mastbetriebes durch einen Sachverständigen stünde allerdings noch aus.

Landkreis erwägt Auftrag an Sachverständige

Wie dazu der Landkreissprecher Michael Fengler im Nordmagazin sagte, prüfe der Landkreis Rostock jetzt, ob er dafür „nicht selber ein Sachverständigenbüro“ beauftrage. Es müsse schließlich klar sein, ob im Betrieb überwacht werde, dass kein Güllebehälter mehr überlaufen oder, wenn einer voll ist, der andere richtig befüllt werden könne, unterstrich Michael Fengler.

Nach der Ölhavarie am Abend des 7. Dezember hatte Neubukows Bauamtsleiterin Anke Schmuck-Suchland am Folgetag gegen 9 Uhr als Erste den Ölfilm auf dem Bach entdeckt, gegen 9.30 Uhr waren dann bereits Stadthofmitarbeiter dabei, die Ölsperren zu legen und gegen 11 Uhr wurde die Leitstelle im Umweltamt alarmiert, weil die eigentliche Ursache der Verschmutzung zunächst nicht ermittelt werden konnte.

