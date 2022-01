Bad Doberan

Der Ostseewohnpark in Bad Doberan wächst, zwischen Gewerbegebiet Eikboom und Parkentiner Landweg entstehen demnächst ebenfalls viele weitere Wohnhäuser, immerhin 22 neue Grundstücke wurden an der Nienhäger Chaussee erschlossen. Abseits dieser größeren Wohngebiete werden in der Münsterstadt aktuell aber auch einige kleinere Wohnbauprojekte realisiert.

„Für viele Käufer ist es der Altersruhesitz, drei bis vier Wohnungen werden auch als Kapitalanlage genutzt.“ Alexandra Ramson, Leiterin Ospa-Immobilien-Zentrum Quelle: Photographer: Marc Klein

So entwickelt etwa die Ostseesparkasse an der Neuen Reihe direkt neben dem Doberaner Marktplatz eine neue Anlage mit vier Mehrfamilienhäusern und insgesamt 20 Eigentumswohnungen. Die Zwei- bis Vierraumdomizile zu Preisen zwischen 319 000 und 372 000 Euro bieten Wohnflächen von 78 bis 104 Quadratmeter. Jede Wohnung verfügt über eine Terrasse oder einen Balkon sowie einen Pkw-Stellplatz. Zwei Häuser sind mit Aufzug und Tiefgarage ausgestattet. „So gut wie alle Wohnungen sind bereits verkauft, eine ist noch reserviert“, sagt Alexandra Ramson, Leiterin des Ospa-Immobilien-Zentrums. „Die Nachfrage war von Beginn an sehr groß.“

Vorteile: Direkte Zentrumslage und altersgerechte Bauweise

Vor allem die direkte Zentrumslage und die altersgerechte Bauweise der zwei Häuser im hinteren Grundstücksbereich seien ein gutes Verkaufsargument gewesen. Und so sei die Mehrzahl der Käufer auch etwas älter, erklärt Ramson: „Für viele ist es der Altersruhesitz, drei bis vier Wohnungen werden auch als Kapitalanlage genutzt und später erst einmal privat vermietet.“ Die Übergabe der ersten beiden Häuser ist Ende April geplant. „Aktuell sind hier noch die Fliesenleger und Maler vor Ort“, sagt Alexandra Ramson. „Und die Außenanlagen müssen natürlich auch noch schick gemacht werden.“

An der Nienhäger Chaussee entsteht derzeit neben dem Netto-Discounter ein Mehrfamilienhaus mit 20 Mietwohnungen. „Wir bieten hier Zwei- bis Vierraumwohnungen an“, sagt Christine Kröger von der V+V Immobilien GmbH in Güstrow, die für die Vermietung verantwortlich ist. „Die Wohnungen sind 61 bis 129 Quadratmeter groß, das Haus verfügt neben einem Aufzug auch über 20 Außenstellplätze.“ Die Kaltmiete beträgt rund zwölf Euro pro Quadratmeter. „50 Prozent der Wohnungen sind bereits vermietet“, sagt Kröger. „Mit Blick auf die Altersstruktur haben wir eine gute Mischung.“ Ende Dezember dieses Jahres sei Stand jetzt die Übergabe des Hauses geplant.

Das ehemals große Bürogebäude an der Rostocker Straße 1 hat sich in den vergangenen Monaten zu einem altersgerechten Wohnhaus entwickelt. Die Mietwohnungen sind im Schnitt 70 Quadratmeter groß, an der ruhigeren Gebäudeseite wurden Balkons angebaut, dazu gibt’s eigene Parkplätze. Passend zum Gebäudekonzept ist ins Erdgeschoss das Fitnessstudio „Vital Aktiv“ eingezogen.

Investor plant Wohnungen in Baulücke am Gorki-Platz

Auch die derzeitige Baulücke am Maxim-Gorki-Platz soll sich mit Wohnungen füllen. Im Sommer vergangenen Jahres wurde hier das verfallene Haus abgerissen, in dem sich zu DDR-Zeiten unter anderem ein Hotel, ein Kino und ein Jugendklub befunden hatten. Ein Investor möchte an diesem Standort jetzt Wohnungen schaffen. So sind am Gorki-Platz sechs Wohneinheiten geplant, auf der rückwärtigen Fläche zur Dr.-Leber-Straße ein Neubau mit drei Wohneinheiten.

„Man sollte darauf achten, dass in Bad Doberan nicht jeder Winkel auf Krampf verdichtet wird.“ Barbara Genschow, Geschäftsführerin Marktforschungs- und Wirtschaftsinstitut Wimes Quelle: Vanessa Kopp

Allerdings: Mit Blick auf weitere mögliche Baugebiete seien die Kapazitäten in der Münsterstadt allmählich erschöpft, erklärt Barbara Genschow, Geschäftsführerin des Rostocker Marktforschungs- und Wirtschaftsinstituts Wimes: „Hier und da ist sicher noch eine Lückenbebauung möglich – aber man sollte darauf achten, dass nicht jeder Winkel auf Krampf verdichtet wird.“

Zwischen 2002 und 2020 seien in Bad Doberan 1061 neue Wohnungen gebaut worden, sagt Genschow, die mit ihrem Unternehmen im Auftrag der Stadt das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) erarbeitet. Mehr als 13 000 Einwohner leben mittlerweile in der Münsterstadt, die vor allem durch neue Wohngebiete, etwa an der Dammchaussee oder im Kammerhof, attraktiv für junge Familien ist: „Das ist beispielsweise im Vergleich zur ebenfalls wachsenden Hansestadt Rostock ein großer Vorteil – dort steigt die Einwohnerzahl in erster Linie durch den Zuzug von ausländischen Mitbürgern.“

Bad Doberan zähle zu den wenigen Städten, die seit mehreren Jahren einen Bevölkerungszuwachs verzeichne, macht Barbara Genschow deutlich. „In diesem Bereich wurde hier besonders gut gearbeitet.“

Von Lennart Plottke