Satow

Seit April wird in Satow gebaut. Eine neue Brücke entsteht am Jägerberg über den Mühlenbach. Damit der Verkehr weiter fließen kann, wurde eine Behelfsfahrbahn gebaut, die nördlich an der Landesstraße vorbeiführt Auf der südlichen Seite wurde ein Ersatzweg für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Motorschirmflieger Manfred Sander hat das im Luftfoto festgehalten. Als nächstes wird jetzt die alte Fahrbahn zurückgebaut und das Brückengewölbe abgetragen. Dieses stammt aus dem Jahr 1920 und muss ersetzt werden.

Anja Levien