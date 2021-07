Luftfilteranlagen für Bad Doberans Schulen kosten zwei Millionen Euro

Bad Doberan

Etwa zwei Millionen Euro müsste Bad Doberan ausgeben, um die drei Schulen in städtischer Trägerschaft sowie eine Sporthalle mit Lüftungsanlagen auszustatten. Das hat eine Prüfung der Stadt in Auftrag der Stadtvertreter ergeben, informiert Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). So seien in der Regionalen Schulen mit Grundschule Buchenberg, der Regionalen Schule am Kamp, der Lessinggrundschule sowie der Sporthalle auf dem Buchenberg keine raumlufttechnischen Anlagen (RLT) vorhanden. Anders sieht es in den Sporthallen am Verbindungsweg und am Busbahnhof aus.

Die Kostenschätzung und ein Bericht des Bundesumweltamtes, der aussagt, dass mobile Luftreiniger nur im Ausnahmefall sinnvoll seien, wurden an die Stadtvertreter geschickt. „Eine Bewertung obliegt der Stadtvertreterversammlung. Eine kurzfristige Lösung kann es nicht geben, da keine zwei Millionen Euro im Haushalt budgetiert sind. Diese Summe müsste nächstes Jahr in den Haushalt eingestellt werden“, sagt Jochen Arenz. Zudem sei eine Umrüstung bei laufenden Betrieb schwierig.

Harry Klink (Freie Wähler/Kuss) gab den Anstoß zur Prüfung, der im April in der Stadtvertretersitzung eine Mehrheit fand. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Einsatz von Luftfiltern bisher wenig verbreitet. Die Stadt Greifswald hat 39 mobile Luftreiniger auf eigene Kosten angeschafft. Der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald hatte über die Anschaffung von mobilen Luftreinigern diskutiert, einen entsprechenden Antrag jedoch abgelehnt.

Land fördert Ausstattung

Das Land hat mehrere Schulbauförderprogramme aufgelegt, um Schulträger bei Schulbau, Unterhaltung von Schulgebäuden und die technische Gebäudeausstattung, darunter Luftfilteranlagen, zu unterstützen. Zudem gibt es ein 100-Millionen-Euro-Schulbauprogramm über den MV-Schutzfonds, mit dem pandemiebedingte Schulbaumaßnahmen gefördert werden können. So wird beispielsweise in der Grundschule Neubukow die Installation einer Be- und Entlüftungsanlage in zwölf Klassenräumen mit 95 000 Euro gefördert.

Von Anja Levien