In Kröpelin begann das Schuljahr abwechslungsreich – nur ein Thema ist ganz das alte geblieben. Viele Jahre, von 2005 bis 2016, war an der hiesigen Grundschule ein Schulförderverein aktiv. In diesem Schuljahr soll so ein Zusammenschluss all jener, die an einer Entwicklung der Schule am Mühlenberg interessiert sind, neu entstehen.