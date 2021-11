Luxusurlaub an der Ostsee: Was das Grand Hotel Heiligendamm so besonders macht

Heiligendamm

Wie ein Sahnehäubchen ziert das Grand Hotel Heiligendamm die Ostseeküste im traditionsreichen ersten deutschen Seebad. Nach einem langen, steinigen Weg ist das Urlaubsresort unter der Führung von General Manager Thies Bruhn wieder zu einem „The Leading Hotels of the World“ avanciert und zieht nach schwierigen Jahren auch zunehmend internationale Besucher in seinen Bann.

Thies C. Bruhn (54), General Manager des Grand Hotel Heiligendamm Quelle: Martin Börner

Jeder kennt die weiße Stadt am Meer, aber was hat das Luxushotel zu bieten? Neben den Annehmlichkeiten, die ein 5-Sterne-Hotel erwarten lässt, wie einen Wagenmeister, der das vorgefahrene Auto parkt und das Gepäck auf die Zimmer bringt, glänzt das Grand Hotel vor allem mit einem gut funktionierenden Team, das die Gäste immer mit einem freundlichen Lächeln begrüßt. Denn Service ist alles. „Ein General Manager ist wie ein Dirigent und das Team ist das Orchester“, beschreibt der gebürtige Kieler Bruhn seinen Führungsstil. Der 54-Jährige nennt sich selbst gern einen „Generalisten“ – und damit kommt er bei seiner Hotelmannschaft gut an. Aber es ist nicht nur die jahrzehntelange Erfahrung und Kontinuität, für die er steht, sondern vielmehr das Charisma, das den unprätentiös wirkenden Hoteldirektor umschwebt.

Das Grand Hotel der Luxuskategorie zeichnet sich aus durch seine exponierte Lage, die Weitläufigkeit und die Architektur. Mit viel Aufwand wird und wurde investiert und saniert. Das wird Besuchern schon klar, wenn sie die Hotellobby durchschreiten. Allein die Massivität der Türen hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Luxus an der Ostsee

Das Resort muss Einiges bieten, um auch in den Nebensaison bei den anspruchsvollen Gästen zu punkten. Spa-Bereich und Sauna sind mit mehr als 3000 Quadratmetern großzügig angelegt, besonders und ganz neu ist der beheizte Außenpool – der größte an der Ostseeküste. Die besonderen Suiten, wie zum Beispiel die bei Hochzeitspaaren beliebte Turmsuite bietet einen überragenden Blick aus dem zu allen Seiten verglasten Turm – besonders traumhaft ist der Blick auf das Meer.

Blick auf den Außenpool Quelle: Martin Börner

Innenansicht der Turm-Suite mit Meerblick. Quelle: Martin Börner

Vor allem die Kleinigkeiten sind es, damit man sich im Grand Hotel wie im siebten Himmel fühlt. Wer es wünscht, kann sich einen privaten Butler bestellen, der sich nur um die persönlichen Wünsche kümmert. Auch ein Sandwich mitten in der Nacht ist selbstverständlich – dank 24-Stunden Room-Service. Wer trotz Meeresrauschen schlecht schlafen kann, hat die Wahl zwischen 15 unterschiedlichen Kissen und diversen Bettdecken.

Auch bei Feinschmeckern überzeugt das Haus. Brötchen und Brote zum Frühstücksbuffet werden selbst gebacken, Törtchen und Kuchen ohnehin. Die eigene Patisserie macht es möglich. Das Küchenteam um Ronny Siewert verwöhnt die Gäste kulinarisch.

Helikopterflug oder Porschefahrt oder schnell noch eine Karte für das Konzert in Berlin. Das Grand Hotel hat die Kontakte. „Das Team macht den Unterschied“, erklärt Thies Bruhn.

„Ohne Leidenschaft geht nichts“

„Ich möchte starke Mitarbeiter, die auch ihre eigene Meinung äußern. Jeder kann immer offen und ehrlich ansprechen, wenn etwas anliegt. Es ist wichtig, dass man sich respektvoll begegnet“, betont der Mann, der die Hotellerie von der Pike auf gelernt hat. Thies Bruhn ist im elterlichen Hotelbetrieb aufgewachsen. Vor seinem Start im Grand Hotel vor zwei Jahren hat er mehr als 30 Jahre Häuser der Kempinski-Kette geleitet.

Geschichtsträchtiges Haus Schon im Jahr 1793 begründete Herzog Friedrich Franz I. in Heiligendamm das erste deutsche Seebad. 1796 wurde ein Badehaus errichtet, in dem man bereits übernachten konnte und das 1814 um ein Gesellschaftshaus erweitert wurde. Heiligendamm galt schon immer als die Sommerresidenz der Herzöge v. Mecklenburg. 1996 erwarb Anno August Jagdfeld das teilweise marode Gebäudeensemble. 2003 erfolgte die Eröffnung als Luxushotel. 2007 fand der G8-Gipfel im Grand Hotel statt. 2012 musste die Betreiberfirma Insolvenz anmelden. Mit der neuen Besitzerfamilie um André Morzinsky und dem General Manager Thies C. Bruhn, der seit 2019 das Hotel leitet, gehört das Grandhotel zu den führenden Verbunden von Luxushotels: The Leading Hotels of the World, die Selektion deutscher Luxushotels und zur Global Hotel Alliance.

Thies Bruhn: „Ich lebe immer noch im Hotel“

Die meiste Zeit seines Lebens hat Thies Bruhn in Hotels verbracht. In Heiligendamm wohnt er in der Orangerie des Resorts. „Ich lebe immer noch im Hotel, die ersten Jahre ist das ganz wichtig“, erklärt der Manager. Seit zwei Jahren gehört das Grand Hotel zu den Leading Hotels of the World. Mitglieder der seit 1928 bestehenden Allianz von Luxushotels werden regelmäßig geprüft. Anonyme Hoteltester checken regelmäßig die Einhaltung der internationalen Standards in puncto Wartezeiten, Service und Sauberkeit.

Kinderbetreuerin Hella Haufe kümmert sich um die kleinen Gäste. Quelle: Martin Börner

Internationales Flair und Stammgäste aus Deutschland

Die Mitgliedschaft in den führenden Luxushotel-Verbunden ist wichtig für die Bekanntheit über die Landesgrenzen hinaus. „Es kommen deutlich mehr Schweizer, Skandinavier oder Österreicher.“ Neben internationalen Neuzugängen freut sich das Grand Hotel auch über Stammgäste aus Deutschland, die seit teilweise fast 20 Jahren dem Hotel treu sind. Auch Promis zieht es nach Heiligendamm – Tatort-Kommissare, bekannte Autoren und auch Rammstein-Sänger Til Lindemann checken regelmäßig in Heiligendamm ein. „Die Weitläufigkeit ist ideal für Prominente“, sagt Thies Bruhn. Und dank des hauseigenen Kidsclubs, der an Pippi Langstrumpfs Villa Kunterbunt erinnert, bietet das Grand hotel auch Eltern Zeit für Entspannung. „Wir wollen jeden Gast immer zufriedenstellen. Der Service muss top sein“, bekräftigt Bruhn seinen Anspruch an das 5-Sterne-Hotel-Resort in Heiligendamm. „Wir wollen die Nummer eins in Deutschland werden.“

Von Anja von Semenow