Bad Doberan/Schwerin

Es gibt Momente, da sind sogar Abstandsregeln in Corona-Zeiten egal. Es gibt Momente, da fließen auch mal Tränen. Karin Fourmont (69) hatte Frühschicht an der Turnhalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Bad Doberan am Kellerswald. 109 Flüchtlinge aus der Ukraine waren dort vor einer Woche untergebracht. Jetzt sind es 84.

Die ehemalige Lehrerin hilft bei Essensausgabe, spricht Mut zu, lächelt traurige, verzweifelte Menschen an, weist auf Abstands- und Hygieneregeln hin, hält auch mal Händchen, wenn’s sein muss. Aber in diesem Momente musste sie die junge Frau einfach in den Arm nehmen.

Russischkenntnisse für Flüchtlingshilfe rausgekramt

Das Team MV um die Flüchtlingshelfer des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Doberan wusste, dass eine der Frauen Geburtstag hat. Aber nicht, welche. Also hat Karin Fourmont jede Frau vor der Frühstücksausgabe gefragt: „Kto djen raschdenia?“ Wer hat Geburtstag? Das sei russisch, aber die Ukrainer würden es verstehen. „Ich habe meine Russischkenntnisse rausgekramt.“

Karin Fourmont (69) hilft ehrenamtlich ukrainischen Flüchtlingen in der Notunterkunft im Sonderpädagogischen Förderzentrum Bad Doberan. Quelle: Martin Börner

Eine Frau in der Schlange habe auf eine junge Ukrainerin gezeigt. Da kam es zur Umarmung. Mit Mundschutz – natürlich. Karin Fourmont sagt: „Ich konnte nicht anders. Sie tat mir so leid. Ich hab’ sie ganz fest gedrückt und sie hat mich gar nicht mehr losgelassen.“ Und da flossen Tränen.

Arbeitgeber sagte zu Helfer: „Mach mal, kümmer’ dich!“

Es sind die kleinen Dinge, die helfen. Auch Matthias Schult (54) steht in jeder freien Minute am Förderzentrum. Der Kfz-Mechaniker hat in den ersten zehn Tagen die Hilfe in den Notunterkünften in Bad Doberan koordiniert. Dafür hat ihm sein Arbeitgeber, Auto-Birne in Bad Doberan, frei gegeben. Er sagt: „Hier zu helfen, das mache ich gern. Aber das geht nur, wenn Arbeitgeber und Familie mitmachen.“ Seine Familie zieht mit. Sein Arbeitgeber hat nur gesagt: „Mach mal, kümmer’ dich. Ist okay so.“ Das gehe nicht endlos. Jetzt hilft Schult in der Freizeit.

Matthias Schult (54) Quelle: Dietmar Lilienthal

Der Mechaniker – er ist der Mann für Orga, der Probleme beseitigt oder ranschafft, was fehlt: Decken, Kinderwagen, Tragetaschen, Spielzeug. Die ehemalige Physik- und Mathelehrerin, sie ist die Frau für die Seele, die in den Arm nimmt, Mut zuspricht, auch mal tröstet und hilft, wo sie gebraucht wird. Was beide eint: Empathie, die Menschenliebe.

„Planen kannst du hier überhaupt nix. Die Lage ändert sich ständig“

Viel mehr brauche es auch nicht, um in der Flüchtlingshilfe aktiv zu werden, sagt Antje Habermann (46), Koordinatorin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DRK Landesverbandes in Schwerin: „Helfer werden überall gebraucht. Wer Lust hat, braucht keine speziellen Qualifikationen. Die Freude, zu helfen, Empathie, Menschenliebe genügen.“ Helfer werden vor Ort geschult und nach Bedarf eingesetzt. 19 Notunterkünfte betreut das Team in MV. Tausende Flüchtlinge sind dort kurzfristig untergebracht, bevor sie vermittelt werden. Es sind bereits 9000 Flüchtlinge – überwiegend Frauen, Kinder und ältere Menschen – aus der Ukraine in MV gestrandet wegen Putins Krieg, der jetzt schon einen Monat dauert – ein Monat Leid, Zerstörung, Vertreibung, Flucht, Mord.

Susann Wieland (55) koordiniert beim DRK-Kreisverband die Flüchtlingshilfe in Bad Doberan. Sie sagt: „Wir brauchen ungebundene Helfer. Leute, die hier und da mal ein paar Stunden haben, um anzupacken.“ Quelle: Dietmar Lilienthal

In Bad Doberan helfen Rentner und Studenten, Ärzte nach Praxisschluss und Krankenschwestern, Elektriker, Kraftfahrer, Sozialpädagogen, Lehrer. Schult sagt: „Planen kannst du hier überhaupt nix. Die Lage ändert sich ständig. Man darf auch keine Versprechungen machen. Die Menschen sind so verzweifelt, haben nichts, stehen vor dem Nichts. Was die brauchen, ist Verlässlichkeit, Zuspruch, tatkräftige Hilfe.“ In einer Kleinstadt wie Bad Doberan sei das mit kurzen Wegen und Hilfe auf Zuruf einfacher als in Großstädten.

Susann Wieland (55), die die Flüchtlingshilfe im DRK-Kreisvorstand koordiniert, sagt: „Wir brauchen ungebundene Helfer. Leute, die hier und da mal ein paar Stunden haben, um anzupacken. Davon haben wir zurzeit 20. Je mehr wir haben, desto besser.“

Freiwillig helfen – so einfach ist es Der Landesverband des DRK betreibt in ganz MV im Auftrag des Landes, der Städte und Gemeinden 19 Not- und Sammelunterkünfte für Menschen, die aus den Kriegsgebieten in der Ukraine geflohen sind. Antje Habermann, Koordinatorin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DRK in Schwerin, sagt, dass man gerade dabei sei, den Bedarf jedes Standorts zu eruieren. Sicher sei aber, dass helfende Hände im gesamten Land gebraucht werden. Wer helfen will, benötige keine einschlägigen Qualifikationen oder Fähigkeiten. Helfer müssen volljährig sein. Fremdsprachenkenntnisse in Englisch, Französisch, Ukrainisch, Russisch sind hilfreich, aber nicht Voraussetzung. Gewünscht sei: Empathie, Freude am Helfen und am Miteinander. Gesucht werden Helfer für die Unterstützung bei der Registrierung und bei Behördengängen, der Essensausgabe, der Ausgabe von Dingen des täglichen Bedarfs, der Ver- und Besorgung von Lebensmitteln, der Unterstützung von Corona-Testungen, der Freizeitbeschäftigung für Kinder, der Betreuung von Kindern und älteren Personen, der Unterstützung beim Aufbau von Möbeln angemieteter Wohnungen und Räume und Dolmetschertätigkeiten. Wer helfen möchte, kann sich an das DRK wenden. Internet: www.drk-mv.de. Dort wird man auf den jeweiligen Kreisverband weitergeleitet. E-Mails gehen an team-mv@drk-mv.de

Karin Fourmont ist so eine. Typ: Frau mit Herz. Nachdem der Bürgermeister Jochen Arenz aufgerufen hatte, dem DRK in den Notunterkünften zur Seite zu springen, hat sie sich aufgemacht. Sie sagt: „Es gab einen Aufruf in der OZ. Mein Mann hat gefragt, ob ich das gesehen hätte. Ich bin dann gleich hingefahren.“ Wenn Zeit ist, springt sie ein. Am Sonntag war sie zur Frühstücksausgabe. „Da hatte ich die Zeitumstellung vergessen. Tja, dumm gelaufen. Aber ich hab’s trotzdem gern gemacht.“

„Die Kinder, die schreien nicht. Die sind ganz ruhig.“

Karin Fourmont war Lehrerin und Schulleiterin in Rethwisch, Bad Doberan, Neubukow – 35 Jahre Schuldienst. Seit dem Vorruhestand engagiert sie sich zuerst in der Seniorenhilfe, im jetzt Seniorentanz. Den Landesverband mit 89 Tanzclubs hat sie lange geleitet. „Ich bin Reinhard-May-Fan“, sagt die Mutter von zwei Söhnen und Oma von sechs Enkeln, die mit Flüchtlingen auch Gitarre spielt und singt. Eine, die anpacken kann. Deren Lächeln beruhigt und wärmt.

Sie sagt: „Die Kinder, die schreien nicht. Die sind ganz ruhig. Das ist nicht normal für Kinder. Die wissen, dass es ernst ist. Da schaust du jeden Tag in fragende, freundliche, aber hilflose Augen. Bei den Müttern, bei den Kindern.“

Oksana Korniychuk (25) aus Schytomyr westlich von Kiew ist vorübergehend mit ihrem Sohn David (4) im Förderzentrum am Kellerswald in Bad Doberan untergekommen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Warum sie das macht – zu helfen? Sie sagt mit Überzeugung in den Augen: „Diese Arbeit mit Menschen macht mich glücklich. Das hat was mit Liebe zu tun. Ich liebe das Leben, ich liebe die Menschen, besonders Kinder. Und es trifft mich zutiefst, wenn ich merke, dass Menschen ungerecht behandelt werden – besonders wenn es sich um Kinder handelt.“ Und diesen Menschen werde Unglaubliches angetan. Sie meint: „Jeder kann helfen. Jeder auf seine Weise.“

Von Michael Meyer