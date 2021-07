Dettmannsdorf-Kölzow

Die Schicht beginnt mittags in Dettmannsdorf-Kölzow. Knallgelber Blaumann, knallgelbes Shirt, knallnettes Lächeln. Ruhig, gelassen, sympathisch. Nils Gerner (36) steigt in seinen knallgelben Touran und startet. Sein Motto: „Wie man in den Wald hineinruft ...“ Demnach müsste es in seinem Leben nur nette Menschen geben.

Der erste Auftrag wartet 38 Kilometer entfernt. Am Mühlendamm in Rostock ist ein schwarzer Golf 7 liegen geblieben. Bloß, wo langfahren bei den Baustellen auf der B 110? Gerner entscheidet, nimmt die A 20 und fährt über Dummerstorf und Kessin nach Rostock. Gute Wahl, nach 40 Minuten steht er vor dem Problem. Immer, wenn Nils Gerner auftaucht, hat jemand ein Problem. Immer sind die Menschen erleichtert, wenn er da ist.

Für die Umwelt super, für die Batterie ’ne Katastrophe

Frank L. (43) aus Rostock hat seine Tochter in die Stadt gebracht. Dann sprang der Golf nicht mehr an. Start-Stop-Automatik – der Klassiker, sagt Gerner. Für die Umwelt sei die Technologie super, für die Autobatterie eine Katastrophe. Der Gelbe Engel schaut sich alles unter der Motorhaube an und trifft eine Entscheidung: „Ich nehm’ dich erst mal ans Seil, dann fahren wir da vorn auf den Parkplatz und haben unsere Ruhe.“

Der 29 Jahre alte T4 von Anne Wolff (35) aus Rostock springt in Broderstorf nicht an. Pannenhelfer Nils Gerner (36) hat das Problem nach fünf Minuten behoben, rät der 35-Jährigen aber, vor der nächsten Urlaubstour eine Werkstatt aufzusuchen. Quelle: Frank Hormann/Nordlicht

„Hupe geht schon mal“, lacht er, als Frank versuchen soll, den Wagen zu starten. Aber sonst tut sich nichts. Auch mit Starthilfe nicht. Nils sagt: „Der reagiert gar nicht. Die Batterie hat sich völlig verabschiedet. Ich würd’ vorschlagen, wir lassen dich abholen und bringen ihn in die Werkstatt.“

Das nächste ADAC-Mitglied wartet in Broderstorf. Ein T4, der nicht anspringt. Noch so ein Klassiker. In seiner Wochenendschicht ist Nils Gerner froh, wenn er zehn Mitglieder schafft, denen er helfen kann. Die Entfernung! Sein Einzugsgebiet rund um Rostock geht vom Darß bis Fuchsberg, von Schwaan bis Tessin.

In MV sind bis Wismar-Schwerin 23 Gelbe Engel im Einsatz. Täglich. Ab dort übernimmt Lübeck. Sein Touran ist ein Monat und zehn Tage alt und hat 7634 Kilometer auf der Uhr. „An meinem ersten Tag in MV bin ich auf der A 19 für sechs Pannen 860 Kilometer gefahren.“

Deeskalationstraining gehört zum Alltag

Hier in MV ist Nils Gerner Gastarbeiter. Sein Einsatzort ist Hamburg. Über den Sommer lässt er sich gern ausleihen: „Das macht Sinn, weil jetzt in Hamburg weniger los ist und in MV mehr. Da sollte man sich helfen.“ An der Elbe fährt er zwar weniger Kilometer, hat aber mehr Einsätze. 88 ADAC-Fahrer seien da täglich unterwegs. Und für jeden liegen jeden Tag so 16 bis 20 Pannen auf der Straße.

ADAC-Pannenhelfer Nils Gerner (36) sagt: „Ich habe den geilsten Job der Welt.“ Quelle: Frank Hormann

1954 wurde die ADAC-Pannenhilfe gegründet. Für 480 484 Mitglieder kostenfrei. 1700 Gelbe Engel plus 700 Vertragspartner sind bundesweit mit ihren gelben Kisten im Einsatz. Bis auf den ADAC-Skandal 2014 eine Erfolgsstory. Damals hatte PR-Chef Michael Rammstetter Stimmen bei der Wahl zum Lieblingsauto der Deutschen frisieren lassen und den Helfern vor Ort einen Bärendienst erwiesen. Wieder mal so ein Ikarus-Manager, der hoch hinaus wollte mit seinem Ego. In der Folge kam es zu Problemen auf der Straße. Gelbe Engel wurden bepöbelt, einer wurde verprügelt. Jetzt gehört Deeskalationstraining zum Alltag!

Nach ADAC-Angaben lösen die Engel 85 Prozent aller Probleme vor Ort. Nils Gerner stammt aus Eckernförde, wo er Kfz-Mechaniker gelernt hat. Ein gelassener Norddeutscher, der so wirkt, als würde er abends noch schnell das Spielzeugauto vom Sohnemann und den Teddy der Tochter reparieren. Er sagt: „Ich habe sowieso den geilsten Job der Welt. Hiermit könnt ich alt werden.“

„Da muss erst der richtige Mann kommen“

In Borderstorf gibt’s ein lautstarkes Lachen. Anne Wolff (35) aus Rostock ist zur Mama nach Broderstorf gefahren, um am alten T4-Wohnmobil zu arbeiten. „Der hat die schöne Dreifachlackierung: weiß-weiß-rost“, sagt ihr Thomas (34). Aber jetzt springt er nicht mehr an. Der Anlasser, sagt Nils Gerner, schaut unter die Motorhaube und nach fünf Minuten kommt schwarzer Qualm aus dem Auspuff, die Kiste stottert, hustet, ruckelt, läuft. Anne hüpft vor Freude über die Straße. „Da muss halt erst der richtige Mann kommen“, lacht der Pannenhelfer.

355 000 Kilometer hat der 29 Jahre alte Senior auf dem Buckel. Sie war damit schon in Portugal oder Spanien. „Im September geht’s nach Kroatien.“ Nils Gerner schüttelt den Kopf: „Damit fährst du vorher in die Werkstatt. Das Quietschen ist nicht normal. Der Keilriemen sitzt zu straff. Der reißt dir bald. Und den Anlasser solltest du auch checken lassen.“ Anne verspricht es, zückt ihre ADAC-Karte und für den Gelben Engel geht es weiter.

Nils Gerner vom ADAC-Pannendienst spricht auf dem Parkplatz Warnowtal auf der A 20 mit Rentner Ullrich Smolarek (69), dessen Fiat Doplo abgeschleppt werden muss. Quelle: Frank Hormann/Nordlicht

Zum Rastplatz Warnowtal – A 20. Dort wartet Ullrich Smolarek (69) neben seinem Fiat Doplo. Nils Gerner weiß, dass er hier nicht viel wird ausrichten können. Kupplung defekt. Unter dem Wagen eine Pfütze. Bremsflüssigkeit. Der Mechaniker erklärt: „Das System ist hydraulisch. Dadurch, dass die Bremsflüssigkeit ausgetreten ist, weil eine Spange im Kupplungszylinder weggeflogen ist, gibt es keinen Druck mehr im System.“ Er bestellt den Abschleppwagen und ’ne halbe Stunde später wird der Doplo nach Lütten Klein gebracht.

„Wir fahren dorthin, wo die Arbeit ist“

Kurze Zigarettenpause, bevor es weitergeht. Der Gelbe Engel hilft gern. Er sagt: „Vor allem im Sommer, wenn Familien mit Kindern kommen und nach stundenlanger Autofahrt liegen bleiben. Das ist nicht schön. Da ist der erste Urlaubstag gleich hin. Die brauchen schnelle Hilfe. Wir fahren dorthin, wo die Arbeit ist.“ Und die liegt bei Nils Gerner auf der Straße. Acht Einsätze am Tag – ein ganz normaler Samstag halt.

Von Michael Meyer