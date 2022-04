Nienhagen/Iwano-Frankiwsk

Sie sind 1500 Kilometer vor dem Krieg geflohen. Quer durch die Ukraine. Fünfzig Heimkinder im Alter von drei bis 15 Jahren. Die Leiterin des Heims im ostukrainischen Kramatorsk, Tetyana Anatoliiwna Vernigora (62), sagte zu ihren Schützlingen: „Hier ist es nicht sicher.“ Wie recht sie behalten sollte, zeigt der infame Angriff auf den Bahnhof der Stadt mit 50 Toten. Anfang März noch hatte sie selbst dort mit ihren Kindern am Bahngleis gestanden.

Durch den Donbass und über Kiew ging es nach Iwano-Frankiwsk am Fuße der Karpaten. In der Stadt der Westukraine ist der Tross mit 50 Kindern in einem alten Sanatorium untergekommen. Bis jetzt. Doch nun können die Heimkinder auch dort nicht mehr bleiben. Der Krieg rückt näher und die provisorische Bleibe steht nicht länger zur Verfügung.

„Diese Kinder haben schlimme Dinge erlebt!“

Sie sehen ihren Rettungsring in Mecklenburg-Vorpommern. Kontakte und Hilfe sind da. Aber die letzte Hürde scheint unüberwindbar: die deutsche Bürokratie. Dabei gibt es eine Firma und einen Verein, die helfen wollen, und den Deutschen Jugendherbergsverband (DJHV), der eine Bleibe zur Verfügung stellt.

Sören Nolting von der Firma UniferX und Vorsitzender des Vereins „Kindern Träume Schenken“ sagt: „Wenn man die Not dieser Kinder sieht, da muss man einfach helfen.“ Quelle: Privat

Sören von Nolting von der Firma UniverX im Ostseebad Nienhagen ist auch Vorsitzender des Vereins „Kindern Träume Schenken e.V.“. Der Verein unterstützt das Heim in Kramatorsk. Nolting sagt: „Es sieht so aus, dass es für die Kinder nicht möglich sein wird, zurückzukehren. In Iwano-Frankiwsk können sie auch nicht bleiben. Diese Kinder haben schlimme Dinge erlebt und in dem Heim das erste Mal in ihrem Leben ein stabiles Zuhause gefunden und das nun auch wieder verloren.“ Da müsse man einfach helfen.

Der Verein hat angeboten, die Kinder und 20 Betreuer von der polnischen Grenze mit Bussen abzuholen und die Fahrt nach MV zu finanzieren. Untergebracht werden könnten sie in Güstrow. Kay-Michael Stybel, Vorsitzender des DJHV, bietet dafür eine Herberge an, die nach Corona nicht wieder geöffnet wurde. Das Haus steht leer. Stybel hatte die Einrichtung dem Kreis Rostock bereits für Flüchtlinge angeboten, der aber derzeit keinen Bedarf hat.

Verloren im Dschungel Deutscher Bürokratie

Und damit beginnt das bürokratische Problem. Stybel würde das Haus zur Verfügung stellen, wenn der Kreis ihm grünes Licht gibt und das Land die Aufnahme der Flüchtlinge anordnet. Doch im bürokratischen Dschungel passiert bis auf den Verweis auf fehlende Zuständigkeiten nichts. Die „Gemeinsame Adoptivvermittlungsstelle für Jugendämter des Landkreises und der Hansestadt Rostock“ teilt Nolting mit, dass das Amt für Kinder und Jugendhilfe des Landkreises zuständig sei, aber keine Kapazitäten mehr habe. Der Landkreis teilt mit, dass er seine Kapazitäten zur Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen erfüllt habe.

Eine Heimleiterin mit Mumm: Tetyana Anatoliiwna Vernigora (62) floh mit 50 ihr anvertrauten Kindern aus Kramatorsk 1500 Kilometer quer durch die Ukraine und durch den Krieg. Jetzt sitzt sie mit den Kindern am Fuße der Karpaten fest und hat Sorge, dass der Krieg sie doch noch einholt. Quelle: Privat

Nolting wendet sich an den Kommunalen Sozialverband (KsV) in Schwerin, der ihm in zwei Mails mit fast identischem Inhalt antwortet, er solle sich an die Bundeskoordiniertenstelle zur Aufnahme Ukrainischer Flüchtlinge am Bundesministerium für Familien, Soziales, Frauen und Jugend wenden. Oder an die Meldestelle Kinderheime der SOS-Kinderdörfer und an das Landesjugendamt, das sich über die Kapazitäten zur Unterbringung ukrainischer Heimkinder mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport MV abstimmt.

Nolting sagt: „Das Jugendamt schreibt uns, es sei schön, wenn wir uns engagieren, aber damit sei es nicht getan, man müsse über die Unterkunft hinaus viel leisten. Aber das tun wir doch. Wir sind ein starker Verein mit 20 Mitgliedern und sind finanziell gut aufgestellt. Wir können diesen Kindern helfen. Zumal wir mit dem Jugendherbergsverband einen starken Partner vor Ort gefunden haben.“ Der Verein würde die Versorgung der Kinder und Betreuer finanzieren, Freizeit, Ausflüge und Deutschunterricht organisieren, bei Behördengängen und im Alltag helfen. Der DJHV hat angeboten, über Kontakte zu Sportvereinen und anderen Einrichtungen bei der Integration mitzuwirken.

Seltene Momente des Lächelns. In dem alten Sanatorium in Iwano-Frankiwsk, wo die Heimkinder untergekommen sind, können sie mit einem der Hunde dort spielen. Quelle: privat

Nolting: „Der Landkreis hat uns vermittelt an eine Meldestelle für ukrainische Flüchtlingskinder der SOS-Kinderdörfer, die erfassen aber nur die Zahlen. Die haben uns an den Kommunalen Sozialverband verwiesen und der hat uns wieder an die SOS-Kinderdörfer zurückverwiesen. Wir drehen uns im Kreis. Wir benötigen für die Ausreise der Kinder Genehmigungen. Aber ich scheitere an der deutschen Bürokratie. Die Meldestelle für die Flüchtlinge gibt es seit 31. März. Aber ich habe das Gefühl, da weiß niemand so richtig, wer für was zuständig ist.“

Dabei wäre es doch ganz einfach, wenn das Land dem Kreis ein Go geben würde. Dann könnte geprüft werden, ob die Herberge in Güstrow den Anforderungen entspricht. Stattdessen teilt das Jugendamt dem Verein mit, „dass die Evakuierungsmaßnahme aktuell nicht im Land realisiert werden“ kann, da man „das reguläre Verfahren einzuhalten und die nächsten Schritte einzuleiten“ habe, wenn man dazu „von der Bundeskoordiniertenstelle aufgefordert“ werde. Schreiben mit lapidaren „Antwortmodulen“ entschuldige man damit, dass „das der Effektivität der Verwaltung“ diene. Das sei nicht „despektierlich gemeint.“ Und so warten die Kinder in Not weiter – am Fuße der Karpaten. Überhaupt nicht despektierlich.

Dirk Rackow, der den Verein „Kindern Träume Schenken“ mitgegründet hat, ist wütend: „Das ist skandalös. Würde das Land bei der Hilfe für Kinder auf der Flucht vor Krieg dieselbe Fantasie aufbringen, wie bei der Gründung einer offensichtlichen Fakestiftung für Russengas, wären die Kinder längst hier. Aber jetzt stoßen wir nur auf Bürokratie und Bedenkenträger.“

