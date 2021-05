Kühlungsborn

Eigentlich hätten Hotels, Pensionen und andere touristische Anbieter im Ostseebad am Wochenende für Gäste aus dem eigenen Bundesland schon an diesem Sonnabend öffnen dürfen. Aber der Start in die neue Saison nach dem harten Lockdown ist eher verhalten.

Verhaltener Start auf Minigolfplatz

Zu den Anbietern im Freizeitbereich, die erstmals nach sieben Monaten für Gäste öffnen, gehört die Wikinger-Minigolfanlage in Kühlungsborn West. Aber für die zur städtischen Tourismus, Freizeit- und Kultur GmbH gehörenden Mitarbeiter bleibt es ein ruhiger Arbeitstag mit wenig Gästekontakt. „Am Vormittag waren mal ein paar Gäste hier, die sich nach den Öffnungszeiten erkundigten und für Anfang nächster Woche angemeldet haben“, berichtet Mitarbeiter Robert Schwanitz. Und weil es nicht schaden kann, als Mitarbeiter die Highlights und Tücken der betriebseigenen Anlage zu kennen, arbeitet er sich gemeinsam mit Kollegin Nadine Trost durch den anspruchsvollen Parcours. Am späten Nachmittag begrüßen sie dann doch noch die ersten Minigolfer auf der Anlage.

Wikinger-Minigolfanlage in Kühlungsborn. Mitarbveiter Robert Schwanitz und Nadine Trost. Quelle: Rolf Barkhorn

Beide sind sich aber sicher: In der kommenden Woche, wenn alle Hotels wieder geöffnet haben, wird der zu erwartende Gästeansturm dafür sorgen, dass dann auch die Minigolfanlage besser besucht sein wird.

Etwas belebter ist am Samstagnachmittag die Strandpromenade, wo Spaziergänger flanieren. Ab und zu wagen einige von ihnen einen Abstecher an den Strand, wo ein eisiger Seewind der Stärke 4 bis 5 aus nordwestlicher Richtung weht und kaum zum Verweilen einlädt.

Wenige Strandkörbe besetzt

Schutz gegen den Wind bieten die Strandkörbe, von denen sind an diesem Tag aber nur ein paar besetzt. Ein halbes dutzend Körbe hat eine kleine Hochzeitsgesellschaft vorübergehend in Beschlag genommen. Für Paare, die sich in Kühlungsborn trauen lassen, ist der Strandkorb eine begehrte Fotokulisse. Weit abseits davon genießen auch Annett Klinger aus Berlin und Julia Wontraba aus Magdeburg den Aufenthalt im Strandkorb. Das dürfen sie, obwohl sie nicht aus Mecklenburg-Vorpommern stammen. Die frische Seeluft ist Teil ihres Erholungsprogramms, beide Frauen kuren zusammen mit ihren Kindern in einer Mutter-Kind-Kurklinik.

Es lohnt sich erst mit Urlaubern aus allen Bundesländern

Im Bereich des Strandzuganges 11, wo sie es sich bequem gemacht haben, sind mittlerweile 48 Körbe aufgestellt. Bis Mitte Juni werden noch 33 hinzukommen, erklärt Strandkorbvermieter Karl-Heinz Müller und ergänzt: „Es lohnt sich für uns erst richtig, wenn wieder Urlauber aus allen Bundesländern anreisen dürfen. Dann werden auch die Körbe belegt sein, die für Hotels reserviert sind“, bemerkt der 77-Jährige, der seit 1995 Strandkörbe in Kühlungsborn vermietet.

Karl -Heinz Müller (77) vermietet seit 1995 Strandkörbe am Strandzugang 11 in Kühlungsborn Quelle: Rolf Barkhorn

Als Strandkorbvermieter wird auch er von Gästen oft danach gefragt, welche Freizeitangebote es in der Region gibt. Karl-Heinz Müller verweist dann gern auf den nahen Kletterwald oder die Sommerrodelbahn in Bad Doberan. Doch diese beiden Anbieter haben an diesem Wochenende noch nicht geöffnet.Ähnlich ist es bei den Fahrradvermietern im Ostseebad. Die bekannten Verleihstationen im Ort bleiben geschlossen. Während es sonst in Kühlungsborn selbst in der Nebensaison nicht an Angeboten von Mietfahrrädern, E-Bikes und Tretmobilen mangelt, ist auch hier erst frühestens ab 1. Juni mit dem richtigen Saisonstart zu rechnen.

Von Rolf Barkhorn