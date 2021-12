Wismar/Rostock

Es geht schon wieder los: das Absagen von Konzerten und Veranstaltungen. Doch die Mitglieder verschiedener hiesiger Bands scheinen sich damit arrangiert zu haben. Natürlich spielt auch Frust über die derzeitigen Einschränkungen wegen Corona eine Rolle.

Einige Musiker haben sichere Einkommen mit festen Jobs. Andere sind auf Unterstützung angewiesen. Dennoch sitzen die Bandmitglieder nicht tatenlos rum. Was sie eint, ist die Hoffnung auf 2022 und dass dann die bisher festgesetzten Konzerte stattfinden dürfen.

Keine Auftritte bis Ende 2021 für Five Men on the Rocks

Five-Men-on-the-Rocks-Mann Thomas Lehner ist selbstständig und verfügt über ein sicheres Einkommen. „Dennoch – die Aufgabe und das Adrenalin auf der Bühne fehlt schon sehr“, sagt er. „Ganz anders, als wenn wir im Studio arbeiten.“ Termine gebe es in diesem Jahr keine mehr: „Wir haben alles abgesagt. Indoor rechnet sich einfach nicht. Nicht für uns und nicht für den Veranstalter.“

Im Sommer habe es noch funktioniert, da konnten bis zu 170 Besucher bei Außenkonzerten gezählt werden. Innen durften nur rund 50 zuhören, je nach Raum. „Das kostet mehr als das, was dann reinkommt“, macht Lehner klar.

Stephan Lässig (v.l.), Stefan Koch, Ronald Klingbiel, André Burdzik und Thoralf Neithg gehören der Wismarer Band „Sabine Fischmarkt“ an. Sie sind in der glücklichen Lage, die Musik in ihrer Freizeit betreiben zu können. Quelle: Stephan Cremer

Von Juli bis Oktober hatte die Band gut zu tun. „Jetzt ist die Stimmung in der Kultur total am Boden“, sagt der Musiker. „Falls es Fördermittel gibt – wer einen Job hat, bekommt sie nicht.“ Und darf nur 450 Euro dazuverdienen. „Deshalb erhalten viele Musiker keine Unterstützung“, erklärt Thomas Lehner.

Glückliche Freizeitmusiker von Sabine Fischmarkt

In Wismar rockt die Band Sabine Fischmarkt. „ Wir sind in glücklichen Lage, keine Berufsmusiker zu sein“, sagt Sänger Stephan Lässig. „Wir stehen alle in Vollzeitjobs, haben keine Existenzschwierigkeiten und können das Bandleben entspannt angehen.“

Weil ein gutes Jahr hinter ihnen liegt, konnten sie sogar ein kleines finanzielles Polster aufbauen, so Lässig. „Das brauchen wir aber auch dringend für die laufenden Kosten wie Probenraum und anderes.“ Er möchte nicht in der Haut von Berufskollegen stecken, sagt er mit Hinblick auf deren finanziellen Einbußen: „Für uns ist die Musik Ausgleich zum normalen Leben.“

Anders sieht es bei The Boogie Beat Busters aus Wismar aus: Die Mitglieder haben gar keine Probleme mit Auftritten mehr. Denn die Band hat sich jetzt aufgelöst. 15 Jahre seien genug, heißt es von dort.

Andreas Pasternacks Konzerte im Ungewissen

Der Rostocker Jazzmusiker Andreas Pasternack ist in verschiedenen Formationen eigentlich gut aufgestellt. Doch zumindest Silvester sei alles abgesagt, wie Uli Wresch von der Event Company Nord & Veranstaltungsagentur Rudolf GmbH mitteilt. Das sei nicht gerade berauschend für den ganzen Kulturbereich: „Viele Musiker gehen in ihre angestammten Berufe zurück, weil die ein sicheres Einkommen bringen.“

Physiker Prof. Franz-Josef Lübken aus Kühlungsborn spielt mit Pasternack bei den Swinging Seagulls: „Ich muss nicht davon leben, aber drei Mitglieder sind Berufsmusiker – für die ist das jetzt dramatisch.“

Papermoon schuf Rückhalt

In Kühlungsborn ist auch die Band Papermoon zu Hause. Bandleader ist Gunnar Günther. Ehefrau Ines findet harte Worte für einige ihrer Musikerkollegen: „Ich kann allen nur sagen, geht jetzt endlich arbeiten.“ Sie selbst habe sich ein zweites Standbein mit zwei Geschäften geschaffen.

„Es gibt Leute, die sitzen nur zu Hause und regen sich auf – das ist mir ein Dorn im Auge“, sagt Ines Günther. „Sie tun nichts als darauf zu warten, dass der Staat zahlt. Sie müssen endlich raus aus der Komfortzone.“ Wenn Auftritte weniger würden, solle jeder selbst etwas tun, um die Lage zu verbessern.

Die Situation sei auch für sie nicht einfach – vor allem bei einem Lockdown, wenn die Geschäfte wieder schließen müssten: „Tja, ich ergebe mich, wie es gerade ist. Was soll ich machen? Aber ich muss für meine Mitarbeiter ein Vorbild sein.“ Einen Auftritt hätte die Band noch vor Weihnachten in einer Hotellobby: „Aber wir wissen nicht, ob was daraus wird. Ich mach’ mich aber nicht verrückt.“

Marco & Friends auf der sicheren Seite mit Jobs

Eigentlich müsste bei Marco & Friends der Terminplan jetzt voll sein. Musiker Marco Hellwig aus Admannshagen sagt: „Noch haben wir in Schwerin zum Beispiel einen Auftritt und eine kleine Weihnachtsfeier – keine Ahnung, ob das auch so bleibt.“

Er hätte sich in der Coronazeit als Quereinsteiger im Bestattungswesen beruflich ein zweites Standbein geschaffen. Es musste eine Lösung her: „Das war mein Plan B.“ Auch die anderen Bandmitglieder haben feste Jobs: „Neue Pläne können wir jetzt nicht machen. Wir hoffen auf den kommenden Sommer.“

Bad Penny schauen nach vorn

Bad-Penny-Frontmann Ola van Sander sagt: „Bei uns ist noch nichts abgesagt. Eigentlich hätten wir noch zehn Konzerte in diesem Jahr.“ Auch in Bad Doberan: „Wir leben von der Livemusik. Auftritte in Bayern und Neubrandenburg fallen aber schon aus.“ Der jetzige Zustand sei jedoch kein Neuland – der Staat gebe Möglichkeiten, bei denen Musiker aufgefangen würden.

Iron Horses proben und nehmen ein neues Album auf. Anfang 2022 haben sie wieder große Pläne und hoffen darauf, dass sich die Situation bis dahin entschärft. Quelle: Iron Horses

In diesem Jahr hatte die Band immerhin schon mehr Auftritte als noch 2020. „Außerdem versuchen wir bei Veranstaltungen alles zu unternehmen, dass sie sicher durchführbar sind“, stellt van Sander klar. „Aber wenn nun wieder alles ausfallen sollte – das ist schade für unser treues Publikum. Das sehe ich als erstes.“ Konzerte möchten sie deshalb auch nachholen, sobald es geht. „Unser Publikum – das sind kulturfreudige Menschen, die wir sehr schätzen.“

Die sich ständig ändernden Auflagen sowie die Ungewissheit, wann geplant werden könne, seien zermürbend: „Aber wir werden im Studio produzieren und haben Termine für England im Februar – wir schauen nach vorn.“

Iron Horses legen Hoffnung auf 2022

Bei Iron Horses aus Kröpelin stehen gerade regelmäßige Proben an. „Im Winter hatten wir sonst mehr Auftritte. Viel wurde abgesagt“, sagt Sänger Sebastian Wegner. Er gibt sich jedoch nicht resignierend. Eher aufgeklärt mit der derzeitigen Situation: „Wir sind derzeit an einem Album dran, arbeiten produktiv.“

Manchmal sei dennoch alles frustrierend, gibt Wegner zu: „Wir hoffen, dass es bald besser wird.“ Eine Tour als Vorband war geplant, doch das Risiko war zu groß. Sie sagten ab: „Damit lagen wir richtig.“ 2022 gäbe es schon Termine. Nun heißt es hoffen und warten – auf bessere Zeiten im kommenden Jahr.

Von Sabine Hügelland