Rostock

In den beiden Zelten vor dem Braugasthaus „Alter Fritz“ im Rostocker Stadthafen herrscht großer Andrang. Fast alle Tische sind besetzt, die Gäste lassen es sich bei frisch gezapftem Bier und Schweinshaxe gut gehen. Im riesigen Gastraum dagegen sind nur wenige Tische besetzt. Die Zelte sind bis auf den Eingang rundum geschlossen.

Dennoch müssen die Gäste bei der Ankunft keinen tagesaktuellen Test vorlegen. Denn die Zelte gelten als Außengastronomie, und da gibt es keine Testpflicht. Aber ist ein geschlossenes Zelt wirklich draußen? Darüber wird auch in der Branche heiß diskutiert.

Ungerechter Vorteil

„Die Außengastronomie hat derzeit einen deutlichen Vorteil“, kritisiert etwa Svenja Preuss, Regionalvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in Wismar. „Das ist ungerecht.“ Grund sei vor allem die Testpflicht, die drinnen weiterhin gilt. „Die meisten Gäste sind nicht bereit, sich vorher testen zu lassen“, so Preuss. „Man schaut aufs Wetter und entscheidet sich: Wenn es schön ist, geht man essen; wenn nicht, bleibt man zu Hause.“

Preuss fordert daher, die Regeln innen und außen anzugleichen: „Die Politik muss dafür sorgen, dass schnellstmöglich auch im Innenbereich kein Test mehr nötig ist. Angesichts der niedrigen Inzidenzzahlen ist das längst überfällig.“ In Wismar gibt es allerdings nach Angaben der Stadtverwaltung keine der umstrittenen Zelte: „Dies ist auch durch die Gestaltungsrichtlinie ausgeschlossen“, sagt Stadtsprecher Marco Trunk.

Schwieriges Thema

Der Leiter des „Alten Fritz“ in Rostock, Klaus Schwertfeger, räumt ein: „Das ist ein schwieriges Thema.“ Die Zelte würden sehr gut angenommen. „Die Leute sind es leid, sich testen zu lassen“, stellt auch er fest. Bei Windstille würden auch die Seiten aufgemacht. Bei schlechtem Wetter dagegen sei tatsächlich nur der Eingangsbereich offen.

Die Rechtslage ist hier nicht ganz eindeutig: „Inwieweit ein Zelt regelmäßig den Tatbestand einer Außengastronomie erfüllt, entscheidet sich nach den Umständen des Einzelfalls“, heißt es aus dem Rostocker Rathaus. „Eine Generalisierung der Frage, ob ein Zelt dieser Außengastronomie zugeordnet werden kann, ist vor diesem Hintergrund nicht möglich.“ Sprich: Es kommt darauf an. Da die Zelte nicht genehmigt werden müssen, weiß die Stadtverwaltung nicht, wie viele es davon in der Hansestadt gibt.

Zelt ist sicherer

Aus medizinischer Sicht sei der Gastronomiebetrieb in einem Zelt sicherer als drinnen, meint der Rostocker Chefinfektiologe Professor Emil Reisinger. „Es herrscht mehr Durchzug als in einem festen Gebäude.“

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass momentan drinnen noch strengere Regeln gelten als draußen, hält der Experte für richtig: „In England sehen wir steigende Inzidenzen aufgrund der Delta-Variante des Coronavirus.“ Das zeige, dass Corona noch nicht besiegt sei.

Mindestens eine Seite offen

In Kühlungsborn lockt das „Ambiente & Meer“ mit genau dem, was der Name verheißt: Maritimes Flair am Strand in und vor Gastro-Zelten. „Wir haben nur Betrieb, wenn die Zelte an mindestens einer Seite offen sind“, betont Betriebsleiter Volker Greier. „Am Meer ist es ja eigentlich nie windstill, dadurch ist das deutlich sicherer als drinnen.“ Die 110 Sitzplätze seien jetzt während der EM auch regelmäßig voll besetzt. „Aber die Abstände sind größer, als sie normalerweise drinnen wären.“

„Ambiente & Meer“ in Kühlungsborn Quelle: Cora Meyer

Damit kann Ulrich Langer, Chef der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH im Ostseebad, gut leben: „Ich bin froh und dankbar für jede Form der Gastronomie, die betrieben werden kann.“ Zelte und andere Formen des Wetterschutzes seien im Norden nun mal nötig: „Wir hätten ja auch gerne so eine Biergartenkultur wie in Bayern. Aber wir haben ja leider nicht immer so gutes Wetter wie derzeit.“

Bei der Frage nach der Definition von drinnen und draußen gibt sich Langer pragmatisch: „Außengastronomie ist für mich alles, was kein festes Dach hat.“

Von der Politik gefördert

Das deckt sich mit der Auffassung von Lars Schwarz, Präsident des Dehoga Mecklenburg-Vorpommern: „Ich gehe davon aus, dass Außengastronomie alles ist, was draußen stattfindet.“ Die Politik habe den Aufbau von Zelten schließlich sogar im Rahmen der Überbrückungshilfen gefördert. Und das hätten auch viele Kollegen in MV genutzt. „Ziel war es, den Betrieb so weit wie möglich von drinnen nach draußen zu verlagern“, erklärt Schwarz.

Das bringe für Gastwirte, die keinen Außenbereich haben, zwar einen gewissen Wettbewerbsnachteil, räumt Schwarz ein. „Aber das ist ja zeitlich begrenzt, bis die Testpflicht auch drinnen aufgehoben wird. Ich gehe davon aus, dass diese in den nächsten Wochen fallen wird, dann erübrigt sich das.“

2020 gut funktioniert

In Boltenhagen könnte bald wieder, wie im vergangenen Jahr, die Ostsee Lounge eröffnen – ebenfalls mit Zelten am Strand. Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) verspricht: „Die Baugenehmigung geht in den nächsten Tagen raus.“ Im Sommer 2020 habe das Konzept gut funktioniert. „Durchzug ist gegeben, zumal am Meer fast immer Wind weht. Und ein Kollege wurde extra abgestellt, um die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zu kontrollieren.“

Im vergangenen Jahr war in der Ostsee-Lounge in Boltenhagen unter anderem Schauspieler Marc Zabinski zu Gast. Quelle: Annett Meinke

Sollte das in diesem Jahr auch wieder klappen, könnten sich Urlauber und Einheimische schon freuen: „Dem gepflegten Getränk am Strand mit toller Aussicht steht dann nichts mehr im Wege“, so Wardecki.

Von Axel Büssem