Schmadebeck

Wenn das nicht cool ist: Am 8. September um 23 Uhr vom St.-Nikolai-Konzert aus Grevesmühlen zurückgekehrt, dann in den 20. Geburtstag des Chormitglieds Gustav Uschner hineingefeiert und gegen 11 Uhr am 9. September – „kurz nach dem Aufstehen“ – auf freundliches Drängen der OZ zu einer Weltpremiere angetreten. Zehn ehemalige Dresdner Kreuzchorsänger – heute verkörpern sie das „Millenium-Ensemble“ – singen ganz locker in ihrer Freizeitkleidung vor einer Scheune auf dem Schmadebecker Dreiseithof von Sigurd Heinz a capella.

Seit seinem zweiten Geburtstag kennt der gebürtige Sachse Ludwig Hauswald diesen Hof: „Wir waren immer hier zum Familienurlaub, dabei entstand ein freundschaftliches Verhältnis zu Sigurd Heinz. Weil die Ostsee natürlich so schön ist, war es dann für uns klar, als wir 2019 als Abiturientenklasse unseren Deutschland-Trip vorbereiteten, dass wir hier hoch kommen und Singen als Arbeit mit dem Urlaub verbinden.“

Anzeige

„Hier fühlt es sich doch an wie Urlaub“

Was sie damals als Abschiedstour von ihrer Kreuzchorzeit deklarierten, denn mit dem Abitur am Dresdner Kreuzgymnasium endet auch die Mitwirkung im Chor, scheint sich nun allmählich zu einer Art Sommertour-Tradition zu entwickeln. „Wir hatten uns letztes Jahr ausgemacht, dass wir das noch mal machen wollen. Dann sind alle ins Ausland gegangen und jetzt sind alle wieder hier, bereiten sich aufs Studium vor“, erklärt Leon Winkler. Die Tonaufnahmen, die sie im Vorjahr bei ihrer Tour gemacht haben, sind zwar auf einer Erinnerungs-CD, „doch das ist jetzt noch nichts Öffentliches geworden“, erläutert Ludwig Hauswald und ergänzt dann: „Eventuell wird das bestimmt mal irgendwie etwas. Die Musik geht natürlich weiter.“ Auch von einer gemeinsamen Auslandstour nach Südfrankreich und Spanien ist bereits die Rede – und Schmadebeck bleibt als Ausgangspunkt für weitere Konzerte im Blick. „Hier fühlt es sich doch an wie Urlaub“, meint Filippo Nisini.

Weitere OZ+ Artikel

Er hatte schon zuvor eingeworfen, dass ihr Ensemble ja theoretisch auch eine Band sei. Sein Nebenmann Leander Lorenz sieht eine Basis für das weitere Zusammenwirken dieser Gruppe in der besonderen Qualität ihres über die Jahre gewachsenen Zusammenhalts. Und Ludwig Hauswald drückt das so aus: „Seit der dritten Klasse kennen wir uns und die Zeit hat uns sehr zusammengeschweißt, tagtäglich, im Ausland, im Internat.“

Noch Auftritte in Wiek und Waren

Seit Samstag, dem 5. September, haben die zehn jungen Männer ihr Quartier im Kröpeliner Ortsteil bezogen. Am Sonntag waren sie im Kühlungsborner Konzertgarten Ost mit ihrem modernen Programm aufgetreten, am Dienstag dann in Grevesmühlen erstmals richtig mit ihrem neuen Tourneeprogramm, dem geistlichen und dem weltlichen Teil: „Eine musikalische Zeitreise, die im Mittelalter startet und dann mit Werken bekannter Komponisten durch die folgenden Jahrhunderte bis heute führt.“ So sind neben gregorianischen Gesängen und Renaissance-Musik, auch romantische Werke Mendelssohns zu hören.

Zum Repertoire der fast alle im Milleniumjahr 2000 geborenen Sänger gehören auch moderne Spirituals sowie Hits der Comedian Harmonists, der Beatles und der Wise Guys. Am Donnerstag, 10. September, wird das Millenium-Ensemble in Wiek auf Rügen erwartet, am 11. September in der Georgenkirche Waren und am 12. in der Marienkirche Jarmen.

Die knapp 100 Leute, die das Ensemble in Grevesmühlen erlebten, sollen alle „sehr begeistert“ gewesen sein und hätten sich gefreut, „dass endlich mal wieder was in der Kirche läuft.“ Das hätten sie ihnen zum Beispiel nach dem Konzert am Ausgang gesagt, berichtet Leon Winkler.

„In Mecklenburg ist der allgemeine Stress nicht zu spüren“

Julius Haupt kennt die Gegend um Schwerin und an der Seen-Platte auch schon aus Kinderzeiten: „Es ist immer wieder schön hierher zu kommen, denn die Landschaft ist natürlich eine Idylle.“ Vieles sei zwar lokaler und kleiner, als zum Beispiel die großen Städte in China und Japan, in denen die Chorsänger auch schon aufgetreten seien, aber die Mecklenburger seien sehr aufgeschlossen und freundlich. „Ich finde, Mecklenburg ist das einzige Land, wo man den Stress nicht merkt, der eigentlich in ganz Deutschland zu spüren ist“, meint Leon Winkler und bekommt Zustimmung von seinen Freunden.

Ihm mache es viel Spaß „hier oben zu konzertieren“, weil ihm die Interaktion mit den Leuten stets Freude bereite. Leander Lorenz betont dazu, dass er zum Beispiel beim Organisten in Grevesmühlen gespürt habe, wie ernst es der Mann meinte, als er die schwierige Corona-Zeit ansprach und seine Freude darüber zum Ausdruck brachte, dass das Ensemble da sei und seine Kirche wieder etwas fülle.

Von Thomas Hoppe