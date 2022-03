Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bewegt die Menschen in MV: Ein großer Hilfskonvoi aus acht Bussen, drei Bullys und einem Lkw ist am Samstagmorgen aus dem Nordosten an die polnisch-ukrainische Grenze gestartet. An Bord: 68 Tonnen Hilfsgüter. Und auch auf der Rückfahrt will das Team möglichst vielen Menschen helfen.