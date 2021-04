Bad Doberan

900 000 Euro stellt Mecklenburg-Vorpommern jetzt für einen lange geplanten Erweiterungsbau der Kita „Waldgeister“ im Ostseebad Nienhagen zur Verfügung.

Dieser Betrag gehört zu den insgesamt rund sieben Millionen, die das Land gerade gemäß dem Förderprogramm für integrierte ländliche Entwicklung (ILER-MV) für Projekte der Dorfentwicklung im Landkreis Rostock über entsprechende Förderbescheide ausreichte, worüber Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) zu Wochenbeginn informierte.

Bescheide für sechs Einrichtungen im Landkreis

Davon profitieren nach Angaben von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) auch Kindertagesstätten. Sechs Einrichtungen im Landkreis Rostock, darunter die besagte Kita „Waldgeister“, hätten demnach solche Bescheide erhalten.

Seit dem Jahr 2017 ringen die Nienhäger Gemeindevertreter um einen Erweiterungsbau für den Kita-Komplex in ihrem Ostseebad, der bereits 2015 für insgesamt 65 000 Euro in die früheren Räumlichkeiten der dortigen Kurverwaltung ausgedehnt werden konnte und einen Zugewinn an sechzehn Plätzen erbrachte. Im Doppelhaushalt der Gemeinde 2021/22 nimmt dieser geplante Erweiterungsbau nunmehr den größten Posten ein. Die Gesamtkosten sollen bei circa 1,5 Millionen Euro liegen.

35 zusätzliche Plätze

Ministerin Stefanie Drese begrüßt die Nienhäger Pläne: „Die Kita ‚Waldgeister‘ kann damit dem wachsenden Bedarf an Kita-Plätzen gerecht werden. Jetzt herrscht Planungssicherheit. Derzeit besuchen insgesamt 88 Kinder diese Einrichtung. Mit dem Erweiterungsbau werden 35 zusätzliche Plätze geschaffen. Das ist eine sehr gute Nachricht.“

Neue Räumlichkeiten für Krippenbereich

Konkret sollen in der Kindertagesstätte an der Strandstraße im Untergeschoss neue Räumlichkeiten für den Krippenbereich, für eine Kochküche und einen Kinderwagenraum geschaffen werden. Im Obergeschoss sind zusätzliche Räume für die Kindergarten-Gruppen geplant. Die neue Kochküche soll die Kinder der gesamten Einrichtung täglich frisch mit Mahlzeiten versorgen.

Von den Zuwendungsbescheiden profitieren auch die Kindertagesstätte „Kindertraum“ in der Gemeinde Stäbelow, die Kita „Kattenkorf“ in der Ortslage Kavelstorf, die Kita „Eulennest“ in der Gemeinde Glasewitz, die Kita „Glückskäfer“ in der Gemeinde Sarmstorf sowie die Kindertagesstätte und Grundschule in der Gemeinde Mühl Rosin.

Diese Einrichtungen können nach den Ministeriumsangaben aus Schwerin ebenfalls mit Hilfe der Fördermittel entweder saniert oder erweitert werden.

