Rakow

Nach einem ruckeligen – weil mit heftiger Kritik bespickten – Beginn der ersten Rakower Gemeinderatssitzung des Jahres gab es am Montag plötzlich einen quasi historischen Moment: „Nach mehr als dreißigjähriger Diskussion wird sich das Land an der Rückführung der Wohnungsbauschulden beteiligen“, sagte da der Kämmerer des Amtes Neubukow-Salzhaff, Mario Werner, und teilte mit, dass Bürgermeister Kai-Uwe Schlotmann und sein Stellvertreter Matthias Schmidt bereits einen entsprechenden Antrag unterzeichnet hätten, der diese Woche noch rausgehe: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“

Just an diesem 1. Februar ist nämlich die „Verordnung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft“ in Kraft getreten. Demnach könnten diese Altschulden nun peu à peu bei 70 Prozent der betroffenen Gemeinden im Land auf null gesetzt werden, wie Innenminister Torsten Renz am vergangenen Freitag in Neubukow sagte.

Anzeige

Innenminister schaute im Neubukower Amt vorbei

Dort hatte sich der CDU-Politiker bei Amtsvorsteher Thomas Jenjahn, seiner 1. Stellvertreterin und Bürgermeisterin der Gemeinde Biendorf, Peggy Freyler, und Kämmerer Mario Werner nach dessen Worten dafür bedankt, dass die Amtsverwaltung und die Kämmerei in der Lenkungsgruppe mitgearbeitet haben, die die Gesetzes-Thematik und das Antragsverfahren bearbeitete. Nun könnten sich neben Am Salzhaff auch die Gemeinden Rerik, Alt Bukow und Biendorf von diesen Altschulden befreien. Die anderen im Amt hätten solche nicht gehabt oder die Kredite bereits abgelöst, sagte Thomas Jenjahn der OZ.

Wie Peggy Freyler dazu in einem Video-Clip auf der Facebook-Seite des Innenministeriums sagt, schränkten diese Altschulden die Biendorfer in ihrer Handlungsfähigkeit sehr ein: „Jetzt können wir wieder die vorhandenen Wohnungen sanieren und Mietern zur Verfügung stellen.“

In Rakow war die Rede von knapp 60 000 Euro, die dieses Jahr getilgt werden könnten und die Gemeinde damit schuldenfrei machen würden. Ein Plus für die ohnehin „solide Finanzpolitik“, die hier geleistet werde, wie der Kämmerer vor der Abstimmung über die Haushaltssatzung 2021 einschätzte.

Erhebliche Mittel für den Freiwilligkeitssektor

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen in Höhe von 801 600 Euro und Auszahlungen in Höhe von 775 000 Euro aus. Dagegen gibt es im Bereich der Investitionen einen negativen Saldo von 50 300 Euro, bei Einzahlungen von 275 700 Euro. So sollen vor allem das Gemeindezentrum in Rakow weiter modernisiert, ein kleineres Ersatz-Feuerwehrauto angeschafft und 30 000 Euro für die Planung des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses eingestellt werden. Zudem sprach der Kämmerer von „erheblichen Mitteln“, die im Bereich des „Freiwilligkeitssektors“ bereitgestellt würden.

Doch es sollen keinerlei Kredite aufgenommen werden und auch die Hebe-Sätze bleiben unverändert unter dem Landesdurchschnitt bei 320 (Grundsteuer A), 420 (B) und 340 Prozent bei der Gewerbesteuer. Trotz der Corona-Pandemie sei die Gewerbesteuer-Planzahl von 140 000 Euro erreicht worden. Dazu seien aus dem Bundeshilfekonjunkturpaket vom Land 30 500 Euro „nach Gießkannenprinzip“ an die Gemeinde überwiesen worden. Ihre Leistungsfähigkeit bleibe langfristig gegeben. Diskutiert werden solle hier allerdings die Zusammenführung beider Feuerwehrstandorte, zumal jetzt ein Brandschutzbedarfsplan vorliege, empfahl Mario Werner.

Aufgrund des hohen Bestands an liquiden Mitteln sei die Gemeinde zudem weiter betroffen „von der vermögensverzehrenden Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank“, die Gemeinde müsse nicht unerhebliche Negativzinsen zahlen.

Heftige Kritik am Bürgermeister

Gemeindevertreterin Astrid Wagener meinte anschließend, dass Investitionsvorhaben in der Gemeinde wohl nach Gutdünken aufgestellt worden seien, weil andere Vorschläge von Volksvertretern gar nicht diskutiert oder wie in ihrem Fall „geblockt“ worden seien. Sie bezifferte die Höhe der Negativzinsen auf 2500 Euro. Zudem bemängelte die Rakowerin, dass es von der Verwaltung keine Auflistung aller Anträge zu Freiwilligen Leistungen der Gemeinde gebe.

Der Kämmerer antwortete, dass gemäß der Richtlinie zur Vereinsförderung für alle fristgerecht eingegangenen Anträge vorsorglich eine Gesamtsumme in den Haushalt eingestellt wurde, aus der dann nach entsprechenden Entscheidungen der Volksvertretung ausgezahlt werde oder nicht. Die Haushaltssatzung wurde mit fünf Ja- und einer Nein-Stimme beschlossen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu Beginn der Sitzung hatten alle anderen Gemeindevertreter die acht von Astrid Wagener geforderten Korrekturen zur Niederschrift der vorangegangenen Sitzung abgelehnt. Der Bürgermeister erwähnte in seinem Bericht, dass sich die Rechtsaufsicht derzeit mit zwei Beschwerden von Frau Wagener beschäftige.

Auf Anfrage von Astrid Wagener wurde deutlich, dass es darum gehe, ob der Bürgermeister „Gefälligkeiten“ verfüge und warum eine Beschlussvorlage von ihr nicht auf die Tagesordnung kam. Anschließend kritisierte Astrid Wagener unter anderem, dass ihre Mails an die Verwaltung nicht zeitgemäß beantwortet würden und warf dem Bürgermeister vor, dass er in seinen Berichten an die Volksvertreter „nicht unbedingt“ über die wesentlichen Sachen, über die er berichten solle, berichte, sondern was ihm gerade einfalle. Das wies der Bürgermeister zurück: „Es gibt da ja keine Geheimnisse.“

Von Thomas Hoppe