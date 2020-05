MV offen für Urlauber: So lief der erste Tag in Kühlungsborn und Rerik

Rerik/Kühlungsborn

Kühlungsborn ist wieder voll. Zumindest gefühlt. In der Ostseeallee haben Restaurants die Speisekarten vor die Tür gestellt, in der Strandstraße stehen Kleiderständer vor den Boutiquen auf dem Gehweg, auf den Bänken sitzen Familien, an den Eisdielen bilden sich Schlangen. Seit Montag dürfen wieder Touristen aus anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Hotels und Ferienwohnungen dürfen allerdings nur zu 60 Prozent ausgelastet sein.

Das gilt auch für den Campingpark Kühlungsborn. Dort rollte schon am frühen morgen die Anreisewelle. „Wir waren früh um 8 Uhr hier“, sagt Anja Wehr. Am liebsten wäre sie mit Mann Heiko und Sohn Oscar schon gestern angereist. „Aber das war ja noch verboten“. Einige Urlauber sind sogar noch früher aufgestanden. „Als ich heute morgen um 7 Uhr herkam, standen schon die ersten da“, sagt Geschäftsführer Gunnar Lange.

Insgesamt 280 Wohnwagen und Wohnmobile reisten am Montag an. „Das ist schon viel“, sagt er. An starken Tagen wie etwa zu Pfingsten kamen in den Vorjahren „nur“ 200 Fahrzeuge. Kommen durfte nur, wer reserviert hatte. Einige versuchten es ohne Voranmeldung. „Die mussten wir leider wegschicken“, sagt der Geschäftsführer.

Urlaub mit Desinfektionsmittel

„Wir hatten uns vorbereitet“, sagt Guido Sürken, ebenfalls Geschäftsführer des Campingparks. Auf der Straße vor dem Platz waren zwei zusätzliche Einweiser mit Funkgerät und Signalweste unterwegs, um den Verkehr ein wenig zu entzerren. „So können die ersten schon mal auf ihre Parzellen und dann zur Anmeldung gehen.“ Dort bildeten sich ebenfalls Schlangen. „Wir warten seit etwa zehn Minuten“, sagt Andrea Oel, die mit ihrem Mann aus Duisburg angereist ist. „Das geht noch.“ Ursprünglich wollten die beiden in die Sonne fliegen. „Das erste Mal seit 19 Jahren“, sagt Andreas Oel. Wir hatten ein Haus auf Mallorca gebucht.“

Jetzt sind sie mit dem Wohnmobil an die Ostsee gefahren. „Keinen Urlaub zu machen, war für uns keine Option“, sagt Andrea Oel. „Natürlich halten wir uns an die Sicherheitsbestimmungen“, sagt Thomas Oel. Und im Restaurant müsse sie auch nicht unbedingt essen gehen, sagt seine Frau. Ansonsten aber seien die Beschränkungen kein Problem. „Abstand halten und Maskenpflicht sind selbstverständlich“, sagt auch Heiko Wehr. Außerdem hätten sie reichlich Desinfektionsmittel mitgebracht.

Mandy Rietdorf, Inhaberin des Hotel & Restaurants „Zur Linde“ in Rerik ist gespannt, wie ihre Gäste auf die Vorschriften zur Hygiene, die sowohl im Restaurant als auch im Hotel bestehen, reagieren werden. „Nicht jeder bringt volles Verständnis für die Maßnahmen auf, wenn er aus einer Region kommt, in der andere Bestimmungen gelten.“

Auch in dem Ostseebad bereitet man sich auf die Urlauber vor. Svenja Sonnemans von der Kurverwaltung prognostiziert einen „vollen Ort“. „Ich denke, es werden sehr viele Touristen in den kommenden Wochen in Rerik sein. Das sehen wir auch an den zahlreichen Anfragen für unsere Zimmervermittlung.“

Gastgeber wachen über Einhaltung der Regeln

In der Kurverwaltung sei alles getan worden, um bestmöglich auf die zahlreichen Besucher vorbereitet zu sein, sagt Svenja Sonnemans. „Diese Woche wird sich zeigen, ob es auch mit den Touristen so funktioniert, wie wir es uns vorstellen oder ob wir etwas ändern müssen.“

Trotz der Öffnung für den Tourismus spricht die kommissarische Leiterin der Kurverwaltung von einer noch immer schwierigen Situation für die gesamte Branche. „Wir freuen uns auf unsere Gäste und wollen ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. Aber wir wissen nicht, ob es nicht in zwei Wochen wieder ganz andere Bestimmungen wegen Corona gibt.“

Mandy Rietdorf hat im Monat April 100 Prozent ihres Umsatzes einbüßen müssen. Obwohl ihr Hotel, welches für Gäste aus MV bereits vergangene Woche wieder öffnete, jetzt sehr gut ausgebucht sei, wolle sie noch nicht zu euphorisch sein. „Die Angst, dass bald wieder dicht gemacht wird, schwingt immer mit“, sagt Mandy Rietdorf.

Guido Sürken und Gunnar Lange sind optimistischer. Sie haben Schilder produzieren lassen, die überall auf dem Gelände auf die Hygieneregeln hinweisen. „Außerdem haben wir alle drei Waschhäuser geöffnet, damit sich die Besucher besser verteilen und sich möglichst wenig begegnen“, sagt Gunnar Lange. „Wir sind froh, dass wir wieder loslegen können.“

Von Flemming Goldbecher und Cora Meyer