Wismar

Jede Woche an einem anderen Ort, ein Leben im Wohnwagen, ein Leben für die Manege. „Es ist eine andere Kultur, eine andere Welt“, sagt Carmen Ortmann. Die 60-Jährige und ihr Mann Joschi (64) betreiben den Zirkus „Humberto“ in der fünften Generation, ihre Enkel sind bereits die siebte. Und es ist nicht irgendein Zirkus – er ist der Landeszirkus MVs.

Zurzeit gastiert er im Wismarer Bürgerpark. Nach einem Tag Arbeit steht das Zirkuszelt. Ringsherum sind die Wohnwagen und Tiergehege platziert. Beim Betreten des Geländes hat man das Gefühl, man komme tatsächlich in ein kleines Dorf – mit 24 Einwohnern. Neben Zirkusdirektor Joschi und seiner Frau zählen dazu die beiden Söhne Gino (33) und Roberto (35) mit ihren Frauen, die zwei Enkel Joel (10) und Carlos (15), eine vierjährige Enkeltochter und natürlich der Rest der Zirkus-Crew.

Leben auf stattlichen 54 Quadratmetern

In leuchtendem Rot thront das ganzjährige Zuhause der Zirkus-Oberhäupter zwischen den anderen Wohnwagen. Im Inneren traut man seinen Augen kaum: Die Marmorplatte der voll ausgestatteten, großen Küche sieht edel aus, daneben ein geräumiger Esstisch. Im Wohnzimmer steht eine Ledercouch, auf der gegenüberliegenden Seite ein Fernseher in angemessener Größe. Man könnte meinen, man befindet sich in einer ganz normalen Wohnung. „54 Quadratmeter haben wir hier für uns“, erzählt Joschi.

Carmen und Joschi Ortmann in ihrer geräumigen, vollausgestatteten Küche. Man kommt kaum auf die Idee, dass man sich in einem Wohnwagen befindet. Quelle: Maria Lentz

Um fünf Uhr morgens beginnt für ihn als erster der Tag. „Dann gehe ich in die Ställe. Wenn dort alles in Ordnung ist, bin ich beruhigt“, sagt er. Erst wenn die tierischen Familienmitglieder gefüttert seien, gebe es für den Rest der Zirkus-Familie Frühstück. „Unser ältestes Pony ist mittlerweile 32 Jahre alt, das entspricht etwa einem menschlichen Alter von 90. Er bekommt Spezialfutter, weil er anderes nicht mehr verträgt, und darf bei uns in Ruhe seinen Lebensabend genießen.“

Bis zu 15 Stunden Arbeit pro Tag

Joschi verstehe die heftige Kritik seitens Tierschützern nicht: „Zirkusse sind eine der meist kontrollierten Unternehmen. An jedem neuen Standort kommt das Veterinäramt vorbei. Wir haben eine innige Beziehung zu unseren Tieren, sie haben Auslauf, bekommen Pflege.“ Neben den Miniponys zählen Araber-Pferde, Kamele, Dromedare, Lamas, Watussirinder, Steppenrinder und zahlreiche Hunde dazu. Insgesamt sind es 30 Tiere.

Zirkusdirektor Joschi Ortmann bei seinen Kamelen und Dromedaren. Alle Tiere seien wie Familienmitglieder. Quelle: Maria Lentz

Das bedeute auch jede Menge Arbeit: „Es muss immer alles sauber sein, die Tiere müssen bewegt werden“, erklärt Joschi. Speziell trainiert werde mit ihnen nur circa zweimal pro Woche. Auch die Artisten trainieren nicht so häufig, wie man vielleicht annehmen mag. „Gino zum Beispiel macht als Artist Darbietungen in zehn Meter Höhe. Da braucht er Kraft, aber die bekommt er schon durch die alltägliche Arbeit. Wenn eine Nummer sitzt, braucht er kein Training mehr“, erzählt sein Vater stolz. Ein normaler Arbeitstag sei dennoch 14 bis 15 Stunden lang.

Mit Corona brach eine Welt zusammen

Ohne diesen Trubel halte es die Zirkusfamilie aber kaum aus. „Schon die drei Monate Winterpause sind für uns eine Herausforderung“, sagt Carmen. Als der erste Corona-Lockdown kam, sei deshalb auch eine Welt für sie zusammengebrochen: „Wir hatten gerade in Wittstock unsere Saison begonnen, hatten drei Vorstellungen gespielt. Dann war Schluss.“ Zu tun gab es dank der Tiere genug, doch die Ungewissheit sei zermürbend gewesen. „Wir haben ja Verantwortung für unsere Kinder und Enkel – und die tierischen Mitglieder“, meint Joschi nachdenklich.

Das Zirkusleben sei nie durchgehend rosig: „Es gibt immer Auf und Abs. Ist der Sommer zu heiß, bleiben beispielsweise die Besucher weg. Die Kosten laufen dennoch weiter. Für unsere Stellplätze müssen wir hohe Kautionen bezahlen. Dazu Öl, Gas, Wasser. Das kostet.“ Doch was Corona mit sich brachte, habe alle Vorstellungen gesprengt. „Wir haben die Zeit nur dank Futterspenden überstanden“, sagt Joschi. Glücklicherweise konnte der Zirkus in seinem Winterquartier in Wittstock bleiben. Die Familie selbst lebte von Hartz 4.

Zirkus „Humberto“ in MV unterwegs Im Wismarer Bürgerpark gastiert der Zirkus „Humberto“ vom 15. bis 24. Oktober. Vorstellungen sind Dienstag bis Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 Uhr und 18 Uhr, Sonntag um 11 Uhr, Montag ist Ruhetag. Tierschau ist täglich von 11 bis 13 Uhr. Die Eintrittspreise für die zweistündige Show liegen zwischen 12 und 24 Euro – variierend nach Alter und Sitzplatz. Es gibt allerdings Aktionstage: Dienstag und Freitag zahlen Erwachsene nur Kinderpreise, Samstag ist Kids-Tag für pauschale 5 Euro pro Kind, Sonntag haben Papas freien Eintritt. In Hagenow gastiert der Zirkus vom 25 bis 31. Oktober. Vom 1. bis 7. November ist der Zirkus in Ludwigslust zu Gast. In Perleberg kann der Zirkus vom 8. bis 11. November besucht werden. Damit endet die Saison. Den Weihnachtszirkus veranstaltet der Zirkus „Humberto“ dieses Jahr vom 24. Dezember bis 3. Januar in Waren. Im Übrigen: Das Zelt ist beheizt und daher angenehm temperiert.

Joschi: „In der Manege vergesse ich alle Probleme“

„Die 9000 Euro Soforthilfe reichten gerade mal für die Versicherungen“, erinnert sich das Familienoberhaupt. Und auch, als es im Juli 2020 wieder losging, waren die Einnahmen kaum ausreichend: „Anstatt 700 Leute, die in unser Zelt passen, durften nur noch 200 herein.“ Die Saison sollte bis Anfang Dezember andauern, doch bereits Anfang November war erneut Schluss. „Ich habe seitdem viele schlaflose Nächte“, gibt Joschi zu.

Nur, wenn er seinen Zirkusdirektoren-Frack trägt, er in der Manege steht und der Spot angeht, sei alles vergessen: „Das ist mein Leben.“ Sowohl er als auch seine Frau waren früher Seilartisten. Auch Carmen stammt aus einer Zirkusfamilie. Heute moderiert sie das Programm, er macht die Tierdressuren. „Eines Tages wird die Joel übernehmen. Er hat ein Händchen für Tiere“, sagt der stolze Opa.

Artistik und Clowns dürfen im Zirkus „Humberto“ nicht fehlen. Quelle: Zirkus „Humberto“

Kinder gehen zur Online-Zirkus-Schule

Der älteste Enkel, Alessandro, sei ein begnadeter Artist. Er gehört eigentlich samt seiner Eltern einem anderen Zirkus an, ist aber diesen Sommer bei „Humberto“. Und wie ist das Zirkusleben für einen Jugendlichen? „Toll“, sagt der 18-Jährige schlicht und strahlt dabei über beide Backen. „Ob es das Reisen oder die Shows sind. Ich möchte nichts davon missen.“ Ob einem nicht der Freundeskreis fehlt? „Den habe ich – eben in Zirkuskreisen.“

Die Schule absolvieren die Kinder übrigens online. „Es gibt eine spezielle Zirkus-Schule. Nur während der Grundschulzeit besuchen sie die Schulen vor Ort“, erklärt Joschi. Die Corona-Zeit sei deshalb kein Problem gewesen, alles lief wie gehabt weiter. „Da haben sie es heute schon deutlich besser als wir damals. Ich habe über 500 verschiedene Schulen besucht“, erzählt der Direktor. Dabei sei er immer der Exot gewesen. „Klar, ich wurde auch mal gehänselt, habe aber auch viele tolle Erfahrungen gesammelt.“

Traditioneller Zirkus mit spektakulären Effekten

Für Kinder sei es ein Traum so aufzuwachsen: „Immer an der frischen Luft, immer mit Tieren zusammen“, schwärmt Carmen. Und die Kinder seien wiederum immer mit der Familie zusammen. Und was halten andere Familienmitglieder von der Lebensweise? „Die sind alle in Zirkussen, egal ob Tanten, Onkel, Cousins oder Cousinen“, erklärt Joschi. Einmal Zirkus, immer Zirkus.

Nun muss weitergearbeitet werden. Bis zur Premiere am Freitag gibt es noch jede Menge zu tun: „Die Licht- und Tontechnik ist aufwendig. Immerhin erwarten die Leute ja was. Zwar sind wir ein traditioneller Zirkus mit Tiershow, Artisten, Clowns und Feuerspuckern, aber die Effekte dürfen nicht fehlen“, betont Carmen. Eintauschen würde die ganze Familie Ortmann ihr Leben jedenfalls nicht – trotz der Höhen und Tiefen.

Von Maria Lentz