„Mach’s gut Manni“: Ex-Berluc-Sänger Manfred Kähler gestorben

Rostock

Der Ex-Sänger der Ostrock-Band Berluc, Manfred Kähler, ist tot. Das gaben seine früheren Bandkollegen auf deren Facebookseite bekannt. „Unser Manne ist heute von uns gegangen. Er ist jetzt im Rockerhimmel. Mach’s gut Manni“, heißt es in einem Eintrag vom Freitag.

Kähler war bis 1988 Sänger der Band und damit die Stimme von Hits wie „Hallo Erde, hier ist Alpha“, „No Bomb“ oder „Bernsteinlegende“. Er wurde 71 Jahre alt. Zuletzt lebte er in Kühlungsborn.

Wahlheimat Rostock

Berluc hatte sich 1974 gegründet. Der Namen besteht aus den Anfängen der Herkunftsstädte der Mitglieder: Berlin und Luckenwalde. Als Wahlheimat suchte sich Berluc aber Rostock aus.

Zur Erinnerung an Manne. Seine Stimme ist unvergeßlich.... Posted by Berluc on Friday, February 19, 2021

In der DDR machte sich die Band rasch einen Namen, auch in der Bundesrepublik erschien 1981 eine LP. Die Musiker bekamen reichlich Konzertanfragen, Berluc war gut im Geschäft. „Ich musste öfter schon mal Anfragen absagen“, sagte Dietmar Ränker 2019 in einem OZ-Interview.

Mehrere Besetzungswechsel

In den Besetzungswechseln blieb er die einzige Konstante, kümmerte sich um Bühnentechnik, organisierte viel und betrieb auch die Personalpolitik in der Gruppe. „Musiker sind alles Sensibelchen“, sagt der bodenständige Schlagzeuger, der oft für einen Interessenausgleich zwischen den Bandmitgliedern zu sorgen hatte.

„Hallo Erde, hier ist Alpha“ war 1978 der erste Hit – eingespielt in einem Schweriner Studio. Er kam gerade passend zu Siegmund Jähns Weltraumflug. Dann kam ein weiterer Erfolg: Mit dem Titel „No Bomb“, den sie musikalisch bewusst einfach gehalten hatten, landete Berluc 1983 den DDR-Hit des Jahres.

Außenseiter in der Rock-Szene

Dennoch blieben die „Rocker von der Küste“ in der DDR-Musikszene Außenseiter, denn die großen Bands kamen entweder aus Berlin (Puhdys, Silly, City, Karat) oder aus Sachsen (Lift, Electra, Stern Meißen).

Ende der Achtziger spielte Berluc auch bei den Hansa-Heimspielen im Rostocker Ostseestadion. Der Kontakt zum damaligen Rostocker Fußball-Oberligisten kam zustande, weil einige Hansaspieler, wie Juri Schlünz, Berluc-Fans waren.

Abstieg und Comeback

Mit der Wende kam auch der Einbruch bei den Konzertnachfragen in Sachen Ostrock. Berluc lag auf Eis. Dietmar Ränker, der bereits zu DDR-Zeiten eine der besten Musikanlagen betrieb, stattete nun unter anderem Diskotheken in MV mit Technik aus, war also auch mit Veranstaltungstechnik erfolgreich, bis heute.

1993 besuchte Dietmar Ränker ein Konzert der Puhdys, die sich damals gerade wieder zusammengefunden hatten. Und Ränker sagte sich gleich: „Ich glaube, das hat wieder Chancen“. So trommelte er Berluc wieder zusammen, allerdings in einer neuen Besetzung: Sänger Manfred Kähler blieb außen vor. Heute besteht die Gruppe aus Dietmar Ränker (Schlagzeug), Ronnie Pilgrim (Gesang), Uwe Carsten (Bass), Bert Hoffmann (Gitarre) und Uwe Märzke (Keyboards).

Von Thorsten Czarkowski und Axel Büssem