Nienhagen

„ Mahnwache, jeden Montag 17 bis 18 Uhr, keine Nazisymbole in unserem Ort“, steht auf dem Schild von Marita Hensel-Staemmler. Zusammen mit acht anderen Nienhägern steht sie am Montag vor einem Haus in der Strandstraße des Ostseebades. Seit Ende Juni halten sie hier fast jede Woche Mahnwache. Nicht nur das:...